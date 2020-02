Por: Ana Luisa García G.

Gordillo desempolvará pactos en el sur

1.- Este domingo la atención de la clase política de diferentes colores debió estar centrada en la asamblea celebrada por el nuevo membrete que impulsa Elba Esther Gordillo Morales, bajo el seudónimo de Fernando González dirigente de Redes Sociales Progresistas. El evento tuvo lugar en Cd. Madero, la insula gobernada por Morena y con la cual desde ahora los susodichos han manifestado que no serán un partido satélite, pero que apoyarán las decisiones que tome el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual para el buen entendedor es la misma gata, nada más que revolcada.

La “nueva alianza” es ahora a favor del proyecto denominado Redes Sociales Progresistas, donde es parte fundamental la participación de los maestros, desde luego de manera personal y no a través del SNTE, dado que hoy los sindicatos por ley no pueden militar o formar parte de un partido, pero sus líderes si pueden ser candidatos y las bases de un gremio manifestarse electoralmente sin predominio oficial de ningún partido político.

Por eso es que ojos y oídos de quienes hacen de su quehacer principal la política deben de estar midiendo los resultados de la convocatoria de este domíngo por lo que puede representar en las próximas elecciones.

Tentativamente el membrete de Redes Sociales Progresistas (RSP) esperaba reunir alrededor de tres mil asambleistas, es una meta muy alta, porque ese número representa la asamblea nacional de Morena y cualquier partido político estatal de Tamaulipas estaría de plácemes con una concurrencia así a nivel estatal, usualmente el PRI movilizaba en sus buenos tiempos hasta cinco o seis mil personas.

Esos tres mil asistentes es lo que esperaba el nieto de doña Elba Esther, el joven Fujiwara, activista principal del instituto político.

Presente o no Doña Elba Esther en esta asamblea, representa no sólo influencia sobre un grupo social importante en Cd. Madero como son los maestros, sino que además tiene nexos con elementos claves del Sindicato Petrolero, con quienes celebró pactos en los tiempos del “quinazo”, en el que unieron fuerzas con ese sector (entonces no existía el Partido Nueva Alianza), obteniendo 4 victorias consecutivas municipales con el membrete del PRD, en esas históricas elecciones hicieron morder el polvo al PRI entonces en el poder estatal y nacional.

2.- De ese tamaño es la fuerza de ambos brazos políticos (petroleros y maestros) y la historia puede repetirse porque hay condiciones, por una parte los petroleros difícilmente lograrían una victoria con las desgastadas siglas del Tricolor y les conviene cambiar de membrete, por otra parte a la señora Gordillo le importar demostrar fuerza en una arena de color guinda, para poderse cotizar alto en la alianza formal o informal con el partido que está en el poder.

Por otra parte favorece a la señora Gordillo, la falta de oficio político de los principales tripulantes del barco de Morena, cuya falta de destreza puede provocar el naufragio del proyecto que logró en 2018 la más alta votación de la historia electoral del país. El resurgimiento de la maestra ahora con nuevas siglas, puede convertirse en recurso importante en las alianzas a celebrarse en el 2021, cuando estará en fuego un “pastel electoral” trascendental para el sostenimiento en el poder del actual régimen.

Redes Sociales Progresistas ya celebró asambleas en varias entidades del país pero va más allá de reunir los 230 mil afiliados que requiere para lograr su registro como partido político, el reto que se han impuesto es de contar con medio millón de elementos, no sólo para arrancar con fuerza, sino porque puede haber duplicidad y en el escrutinio que realiza el INE puede darse el caso de que algunos de los reclutados estén figurando como militanes de otro partido.

3.- Asimismo el 22 de febrero tendrá lugar la Asamblea Nacional con la que cierra un ciclo de mucha actividad para dar lugar a su constitución como partido. La realidad es que la vieja estructura le ha facilitado a Gordillo y a su nieto, la integración de RSP, en cambio los Calderón han batallado para cumplir con la meta mínima que pide el INE para reconocerlo como instituto político.

Se trata de la misma estructura con la que doña Elba Esther trabajó para el PRI, luego para el PAN y ahora hará lo propio con Morena.

Con estos elementos el despegue de RSP anuncia desde ahora que estará haciendo las cosas bien, y seguramente formará parte del nuevo escenario político donde también tentativamente estarán figurando otros partidos de nueva creación entre ellos México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala; el PES ahora resucitado como Encuentro Solidario; el PRI con el desgaste que está sufriendo con las persecusiones de quienes fueron piezas de lujo en su partido y hoy son símbolo de corrupción y un Partido Acción Nacional muy definido en su postura de auténtico contrapeso con el partido en el poder.

Ese es el nuevo escenario que estaremos viendo en las próximos comicios en Hidalgo y Coahuila en el presente año cuando se disputen sus respectivas gubernaturas y sobre todo en 2021 cuando tendremos la madre de todas las batallas electorales, al disputarse 14 gubernaturas, 500 diputaciones federales, alcaldías y Congresos locales, todo un festín para la clase política.