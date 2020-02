Por: Raúl Terrazas Barraza

*Elba Gordillo la gran ausente en Madero

El poder de convocatoria de los maestros de Tamaulipas quedó demostrado en la Asamblea Estatal que se llevó a cabo en Ciudad Madero, como parte del procedimiento que debe de ser completado para que, Redes Sociales Progresistas, RSP, se pueda convertir en partido político nacional y que, reemplace al desaparecido Partido Nueva Alianza que perdió su registro en las elecciones federales de 2018.

Y es que, al final de cuentas, de obtener registro condicionado ante el Instituto Nacional Electoral, RSP tendrá el mismo origen que el PANAL, los profesores de México y aunque aquí se trata de un reemplazo, el de la alianza fue la respuesta inmediata al pleito que la profesora Elba Gordillo Morales tuvo con el entonces dirigente del PRI, Roberto Madrazo Pintado y al que, le fue como en feria, porque de ser el líder del PRI se pasó de candidato y perdió de manera estrepitosa en las elecciones del dos mil seis, cuándo el PAN se alzó con la segunda victoria de elecciones presidenciales con el licenciado Felipe Calderón Hinojosa como candidato.

Respecto a la Asamblea de redistas que se llevo a cabo en Madero, municipio gobernador por un alcalde del Partido Regeneración Nacional, Adrián Oseguera Kernión, fue calificada como cumplidora, porque se requería una audiencia de tres mil afiliados, porque quienes estuvieron allí para dar su aprobación en caso de ser necesario fueron unos doce mil simpatizantes de toda la entidad, de los cuales más de cuatro mil eran maestros

El presidente de la hasta ahora agrupación política Redes Sociales Progresistas, Fernando González Sánchez no cabía de alegría en cualquier rincón de la Unidad Deportiva de Madero, pronunció un discurso con el que evocó a la cuarta transformación, en virtud de creer que esta se consolidará con los partidos e ideas nuevos, elementos que serán básicos para cambiar el rumbo de la nación.

Por aquello de las dudas que hay sobre la participación directa de la profesora Elba Gordillo Morales en a creación del partido progresista, el dirigente nacional, que, dicho sea de paso, es yerno de la exdirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación, hizo ver que ella no está afiliada al organismo político, así que no está dentro de la estructura del partido en formación.

Sin embargo, se fue de largo y casi dio a entender que cada paso que está avalado y supervisado por ella, dado que subrayó que hay políticos que trascienden y que son importantes porque van más allá de su propio nombre y ella, la profesora Gordillo Morales es de ese tipo de personas, al ser una mujer que trasciende, que transpira poder, que le sabe a la política y ha dado oportunidad a los nuevos dirigentes y a los nuevos líderes

Respecto a Nueva Alianza, el partido que desapareció del escenario nacional, pero, que dio espacio y plataforma a dos que tres maestros del sindicato en Tamaulipas, como Enrique Meléndez Pérez, quien es el organizador de las actividades de Redes Sociales Progresistas, el maestro Oscar Martín Ramos Salinas, Noé Rodríguez García, Rafael Méndez Salas y Arnulfo Rodríguez Treviño, el yerno de la profesora Gordillo, indicó que se murió porque quienes lo dirigieron en los últimos traicionaron sus ideales, al convertirse en un partido del sindicato y, en el escenario mexicano, los partidos no pueden ser de los sindicatos, porque los partidos son de la sociedad

El dirigente nacional de Redes Sociales Progresistas se dijo respetuoso del trabajo que lleva a cabo en la entidad el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y comentó saber que ejerce un buen liderazgo en Tamaulipas, por tanto, reconoce el trabajo que realiza a favor de los habitantes.

Enrique Meléndez Pérez, expresaba más de lo que sentía, porque ante el abarrotamiento de la Unidad Deportiva de Madero, él tendrá su propio beneficio, dado que, de obtener el registro esa nueva agrupación y estar lista para participar en las elecciones federales del año que viene, mínimo liga una candidatura plurinominal que podría llevar de nuevo a una curul, sea federal o local y por tanto estar de nuevo en la política de ligas medianas, porque desde que dejó de ser dirigente de los profesores y de andar en Nueva Alianza, se quedó en ligas pequeñas.

Por cierto, el maestro padillense dijo que RSP ya tiene reunidos todos los requisitos, para ser partido político, porque se llevan 23 Asambleas Estatales y eran 20 las que pide el INE, en cuánto a afiliados, se pide el 0.27 del por ciento del padrón electoral nacional que equivale a poco más de 230 mil personas y quienes respaldan la creación del partido superan a los 400 mil.

La gran incógnita en Madero fue la presencia de la maestra Elba Gordillo Morales en la Asamblea de la Unidad Deportiva, cosa que no hizo, porque no ha asistido a las otras que ya se llevaron a cabo en el país y, con la aclaración de su yerno de que no está afiliada al organismo político Redes Sociales Progresistas, no tiene porque asistir a los eventos, sin embargo, la expectativa existe, porque se le ha visto en reportes nacionales desde que comenzó el procedimiento para lograr el registro condicionado del INE, que impulsa y asesora a esa corriente de mexicanos que tiene la meta de abonar a la tarea de la cuarta transformación del presidente de la República, Andrés López Obrador.

La ausencia de la profesora fue física, porque el deseo que había de saber sobre su participación, la hizo presente ante miles de trabajadores de la educación de Tamaulipas que se integraron a la organización Redes Sociales Progresistas que se convertirá en partido político.

A ello se debió que los profesores que fueron a Madero llegaron a sus lugares de origen con un buen sabor de boca y en el entendido de que, según las cuentas del maestro Meléndez Pérez, están sobrados para cumplirle al INE con los requisitos y a su lideresa el compromiso de sustituir a Nueva Alianza, para que los profesores cuenten con un partido político que les permita ocupar espacios en cargos electorales dado que representan a un sector poderoso del país.

No andan por tanto con cifras apretadas de simpatizantes como el oro organismo político que busca ser Partido, el de los Calderón-Zavala, México Libre, para el cual, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa solicitó este fin de semana más participación, de manera que el INE pueda percatarse de que, las cifras de ciudadanos que les respaldan se puedan superar.

Ambos grupos serán partidos políticos, porque los mexicanos así lo quieren.