EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA inauguró la techumbre de la Escuela Telesecundaria “Niños Héroes” del Poblado Las Tunas el pasado jueves por la mañana…Fue recibido por el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ y por las autoridades educativas del plantel como en este caso el director SANTIAGO SÁNCHEZ RAMÍREZ…La techumbre de la institución se construyó como les comentamos en la edición pasada a todo lo que da y sin miserias…De esta manera el gobernador le sigue cumpliendo a la comunidad de Soto la Marina…La comunidad estudiantil, directiva, docente y padres de familia así como la comunidad de Las Tunas se volcaron a recibir y agradecer al gobernador por esta obra que era una ilusión de muchos años…Claro que en el momento de su intervención el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ le agradeció a su amigo el gobernador, por los apoyos que ha hecho llegar al pueblo de Soto la Marina, durante su gestión…Por otro lado, recordamos que las redes sociales que en la última campaña del ahora presidente AMLO se convirtieron en sus mejores aliadas hoy en día dan rienda suelta a su ingenio…Solamente que ahora para ridiculizarlo y hacer escarnio de sus continuas ocurrencias…Y es que como ahora dice que el avión que se va a rifar en realidad no se va a rifar, los mexicanos tienen parcela libre para recetarle memes tras meses…En lo personal creí que las primeras ocurrencias y caprichos de AMLO serían cosa de un poco de tiempo…Pero no, las ocurrencias de AMLO parecen estar destinadas a lo largo de su existencia…AMLO en verdad parece no estar sentado en sus cabales…Y no es porque sea propiamente una persona de la tercera edad…Hay millones de personas de la tercera edad que gozan afortunadamente para ellos y sus familias de cabal salud física y mental…No parece ser el caso del presidente de México…”Un amigo está rifando un marrano, pero el que se lo saque no se lo voy a dar, solamente le voy a dar el 20 por ciento de su valor, porque el dinero sobrante me lo voy a quedar y el marrano también,” explica un cibernauta queriendo parafrasear lo de la rifa del avión…Ah, y AMLO ya dijo que un diablito lo está tentando para la reelección…El Presidente AMLO acusa sin prueba alguna que el INE es un organismo corrupto…Pero se le olvida decir que el INE le dio dinero, para sus tres elecciones presidenciales…Y se le olvida de igual manera que el INE que preside LORENZO CÓRDOVA le extendió su constancia de mayoría cuando ganó…En ese momento AMLO reconoció la labor electoral del INE…Y ahora quiere quemar vivo a dicho organismo, literal…Siguiendo con gente de la cuarta transformación, que ni es cuarta ni es transformación, circulan en los medios de comunicación del estado algunas declaraciones de un tal RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA que quiere ser candidato de MORENA a gobernador…Tanto se quejan los de MORENA de los candidatos golondrinos de los otros partidos y ahora tienen un espécimen de esa categoría queriendo comerles el mandado a los cuadros que tienen años de estar realizando trabajo político como son los casos de HÉCTOR MANUEL GARZA GONZÁLEZ y JOSÉ RAMÓN GOMEZ LEAL el Coordinador de los programas federales, así como el Senador AMERICO VILLARREAL GUERRA…RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA es el Director de Cine, Radio y Televisión del gobierno federal…En temas locales para comentarles que el lunes 17 de febrero se cierra el período de inscripciones para alumnos que habrán de ingresar a los diferentes niveles de educación básica de acuerdo a lo que me comentó la titular del CREDE local MARIA DOLORES CASTRO NARVAEZ…Por otro lado, muy bien le fue a los alumnos de la Zona Escolar 178 de primarias del municipio a cargo del profesor SANTANA BARRIENTOS GARZA, ya que hicieron el uno, dos, tres en el Exatlón que se realizó entre las escuelas del Programa de Arraigo en el Auditorio local en días pasados…El profesor SANTANA es fanático del América como LALO CAMACHO lo es de la máquina del Cruz Azul, sin dejar de lado la pasión del tocayo FERNANDO ORTEGA BALBOA por el Monterrey, así como del estimado amigo JORGE CARDENAS “mil amores” por los diablos rojos del Toluca…En cada comunidad hay personas que se identifican por su pasión hacia determinada escuadra del futbol profesional…Tanta que algunos no quieren ni salir a la calle al día siguiente de la derrota de sus equipos…Pues la “carrilla” de sus adversarios futbolísticos los vuelve locos, de manera, literal…Vino a Soto la Marina el Senador suplente de RICARDO MONREAL un chilango nacido en la Ciudad de México y que aspira a la candidatura de MORENA por Tamaulipas…No dijo nada nuevo…El mismo discurso trillado que trae desde hace tiempo…Quien sabe de dónde le nació el amor a este señor por Tamaulipas…RICARDO ROJAS DIAZ DURÁN echó no pocas mentiras durante su estancia en Soto la Marina…Dijo que no se puede transitar por las carreteras de Tamaulipas, por la inseguridad…Cuando las propias autoridades federales han felicitado al gobernador CABEZA DE VACA por su eficiente estrategia de seguridad que ha permitido que nuestro estado esté totalmente a la baja en índices delictivos…De igual manera lanzó de forma irresponsable algunos señalamientos contra la administración estatal que ni sus propios compañeros de partido, comparten…A nivel local es HUGO ARELLANO el enlace de este señor que nació en la Ciudad de México y que quiere ser gobernador de nuestro estado!…Se le ha visto muy activo al profesor NABOR MEDINA en algunos ejidos de la zona sur del municipio…Ha andado visitando algunas comunidades de acuerdo a los datos que está subiendo a su red social…No sabemos si a título personal o representando alguna organización es que ha estado realizando algunas reuniones con familias del campo marinense…Cuestión de platicar con él en estos días…Durante la inauguración de la techumbre de la Telesecundaria de Las Tunas, la gente del CBTa local no se quedó dormida y también le entregaron su solicitud al gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA para que les haga realidad lo de su techumbre…Los catedráticos YARELI WALLE BANDA y JUAN CARLOS LARA en compañía de algunos alumnos y la representación de los padres de familia le entregaron al gobernador tan importante petición…Los estudiantes del Tele bachillerato del Poblado Las Tunas iniciaron una actividad de limpieza que incluye cinco kilómetros del tramo carretero que pasa por su comunidad…Tiene que ver esto con dar respuesta pronta y en los hechos a la propuesta que en ese sentido hiciera el gobernador a la comunidad durante la inauguración de la techumbre que llevó a cabo en la telesecundaria de ese lugar…Encabezó esta actividad y la coordinó el Director CHRISTIAN CASTRO…Por cierto su papá TINO CASTRO NARVAEZ, quien es el Delegado del ITAVU se sumó a esa jornada de limpieza, ya que apoyó con las bolsas grandes que se utilizaron en la recolección y con la camioneta…Por cierto el Delegado del ITAVU adelantó un importante programa de escrituración que está en puerta con el apoyo del gobernador y del cual en la presente semana nos dará los pormenores…Bueno, pues para comentarles, que en representación del Oficial Mayor de la SET, HÉCTOR MANUEL GARZA GONZÁLEZ, la señora IMELDA PAVÓN VALDÉS encabezó la entrega de juguetes en algunas escuelas del municipio…Entregó juguetes en representación del funcionario federal en el Jardín de Niños “Herlinda T. de Balboa”, así como en otras escuelas del municipio…Es evidente la amistad que impera entre don ALEJANDRO ZÚÑIGA esposo de la señora IMELDA con el Oficial Mayor de la SET y que por ese lado estén alineadas situaciones de corte político…Con esto tenemos que llegar a la conclusión de que la señora IMELDA tiene la confianza y el respeto de HÉCTOR MANUEL GARZA “El Guasón”, quien busca ser el candidato estatal de MORENA en el 2022…En otro orden de ideas, el presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ entregó una silla de ruedas a un beneficiario del Poblado “Tampiquito”, así como una maquina podadora al Subdelegado del Ejido El Verde Chico, para la limpieza del panteón de esa comunidad…De esta manera el jefe de la comuna sigue atendiendo de la mejor manera a sus representados…Buen ritmo de trabajo es el que se trae el recién electo presidente del Módulo VI del Distrito de Riego 086 de Soto la Marina, mi estimado amigo MARIO AGUIÑAGA MORALES…Trae MARIO AGUIÑAGA una serie de proyectos y estrategias de trabajo en beneficio de sus compañeros regantes del organismo en referencia…Pues los comerciantes de Soto la Marina registran ventas por debajo de lo esperado el pasado 14 de febrero en que se celebró el Día del Amor y la Amistad…Sobra decir que el 14 de febrero es solamente una fecha simbólica y con tintes de mercantilismo…Pues muy cierto es que para dar o recibir cariño o amor eso debería de ser durante todo el año…Pues el Club de Caza y Pesca Deportiva “Forajidos” ya recibió su acta constitutiva por lo tanto ya cuenta con todas las de la ley para realizar las actividades que deseen llevar a cabo por parte de sus miembros…Inicialmente el nombre sería Club de Caza y Pesca “Tamaholipa” pero las autoridades correspondientes rechazaron ese nombre, de ahí que se registró como “Forajidos AC”…Encabezan este club mis estimados amigos CHAGO GONZÁLEZ y MARTIN RUBIO al lado de otros amantes de estas actividades como son la caza y la pesca del esquema deportivo…Es oficial, JAIME GUADALUPE CASTILLO YPIÑA ya no es el director de la UNT Campus Soto la Marina…El PRI se termina de quebrar en lo político con la aprehensión del ex director de PEMEX, ESTEBAN LOZOYA…Como me comentó un viejo priista del municipio…De esos de corazón que ni chamba buscan porque dice que ya quisiera terminar la que tiene en su parcela…”El PRI no es el malo, los malos son los corruptos que se han llenado las manos de dinero y de esta manera desprestigiado al partido”…Igual de cierto es que el Secretario del Ayuntamiento JOAQUIN CASTILLO GARCIA es un firme soporte del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ desde su importante espacio en el Ayuntamiento de Soto la Marina…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…