Por: Ana Luis García G.

1.- La caballada de Morena en Tamaulipas de la que saldrá su candidato a gobernador está tan flaca, que en una de esas y se le hace a Alejandro Rojas Díaz Durán, un chilango sin raíces y que quizá no cubre los requisitos constitucionales, pero en estos tiempos hemos visto tantas ilegalidades que una más no nos sorprendería. La cuestión es que el senador suplente de Ricardo Monreal trae una agenda de activismo intensa, que no se le ha visto a ninguno de los prospectos en cuestión.

A partir de mañana miércoles 12 al sábado 15, celebrará reuniones privadas con líderes políticos y sociales que se integrarán al Frente Amplio de Morena “para ganar las elecciones en el 2021 en el Congreso local y los principales municipios”, cuando menos así reza su slogan.

La cuestión es que Rojas estará sacudiendo la modorra en que se encuentran JR Gómez Leal y el senador Américo Villarreal Anaya que no le han sacado provecho a la posición que tienen en el sistema político para promoverse, aun con las reservas que tiene el tema para los funcionarios públicos. Un poco más activos se encuentra el Director de RTC, Rodolfo González Balderrama y El Guasón Héctor Martín Garza González, titular administrativo de la SEP.

La agenda de Rojas Díaz Durán inicia este miércoles 12 de febrero en Tampico en un desayuno con líderes locales, además de reuniones privadas con líderes de Morena y otros de la sociedad civil; a las 11 de la mañana ofrece conferencia de prensa, todo en el Hotel Posada. Por la tarde en Cd. Madero tendrá un encuentro con dirigentes petroleros y con morenistas.

El jueves 13 estará en Soto la Marina donde encabezará el “arranque” del Ala Campesina de Morena con la participación de trabajadores del campo, agricultores y ganaderos de la región, el evento tendrá lugar en el salón Palma Real, luego sostendrá una comida con ese sector.

El viernes 14 la cita es en Cd. Victoria teniendo como sede el salón de eventos del Hotel Ramada y conferencia de prensa a las 11:30 horas, por la noche cena con liderazgos de Morena.

El sábado 15 se replica el evento campesino, ahora en Guémez y tiene confirmada la visita del alcalde Luis Lauro Reyes Rodríguez, habrá una comida con líderes sociales y políticos de la región.

Cabe recordar que de los 30 millones de votos que llevaron a López Obrador al poder en 2018, nueve millones provenían del sector rural, de ahí la trascendencia de este acercamiento con los habitantes del campo teniendo como propósito integrar la agenda de lo que llaman el Ala Campesina de Morena.

La última anotación es para referir que hace unos días el senador Ricardo Monreal declaró que su suplente y amigo Alejandro Rojas Díaz Durán actúa por iniciativa propia, que su discurso y posturas es responsabilidad totalmente de él.

Por otra parte, hemos visto al Presidente estatal del PAN Luis René “Cachorro” Cantú en franca movilización, activando al panismo a lo largo y ancho de Tamaulipas y sin adversario al frente. De ahí que cuando menos ahora Rojas le hará segunda porque la verdad es que la arena política tamaulipeca se ve muy sola, frente a un priismo sumamente débil, un PRD agonizante y el mutismo de los partidos satélites como el Verde Ecologista que sólo saldrá en el momento de la “cargada” para hacer alianza a la hora de la contienda.

2.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidenta del DIF Tamaulipas encabezaron una jornada más de “Un gobierno cerca de ti” en Bustamante. Esta es la tercera vuelta al municipio y en esta ocasión los beneficiarios fueron las familias del ejido Calabacitas, quienes recibieron tinacos, rollos de láminas para la mejora de sus viviendas, semillas, equipo de labranza para huertos comunitarios y hasta un tractor.

En esas jornadas llegan infinidad de recursos para mejorar planteles educativos, fue el caso de seis desayunadores y material deportivo. Y muchos artículos más, algunos como aparatos auditivos o artículos propios para quienes tienen alguna forma de discapacidad.

Pero lo principal es que el mandatario y su esposa conviven con los habitantes del punto donde se realiza la jornada y son receptores de la problemática que tiene la comunidad y se le levanta la petición para atenderla.

Desde luego hay prestación de servicios de las diferentes dependencias y la extensión de sus programas, es una especie de gobierno itinerante al que acuden no sólo los de la comunidad visitada, sino de los poblados vecinos.

3.- Los señores diputados del Congreso de Tamaulipas nos llevan de sorpresa en sorpresa con sus propuestas de iniciativas o de exhortos. Mire Usted que distraer su tiempo en legislar para que en los negocios que sirven alimentos estén obligados a retirar saleros y azucareras de sus mesas, obviamente se refiere a los productos que estos contiene. El objetivo aludido es contribuir a la salud de los tamaulipecos.

Al parecer no encontraron otros temas de mayor interés para salvaguardar el bienestar de los tamaulipecos. Pero además, si examinamos lo nocivo que efectivamente es el azúcar, resulta que hay carbohidratos en una larga lista de alimentos que debemos de consumir con responsabilidad: el arroz, espagueti, hot cakes, pasteles, flanes, y todos los exquisitos cortes de carne que entre más grasa tienen más sabrosos resultan, y no por eso van a retirarse del menú.

En dado caso habría que obligar a que en todos los menús se publique el número de calorías que representa y es decisión personal la elección de lo que se consume.

Pero la forma de inducir al ciudadano a cuidar su consumo de sal y azúcar es lo de menos, la cuestión es que existen temas de mayor interés y algunos urgentes por atender y no lo hacen. En fin, lo de prohibir sal y azúcar en las mesas es una desafortunada ocurrencia y eso que el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Gerardo Peña Flores dijo en el inicio de la gestión de la actual legislatura, que no habría ocurrencias.