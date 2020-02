EN OPINION DE

Por. Fernando Infante Hernández

Porque el Presidente AMLO no quiso recibir a las víctimas de la delincuencia de nuestro país, que encabezados por la familia LEBARON y el activista JAVIER SICILIA le pedían una audiencia para exponerle su exigencia de poner un alto a la violencia?…Porque el Presidente dijo que recibirlos sería un show?…Que está pasando con el lado humano del presidente?…Acaso el poder lo está convirtiendo en insensible ante el dolor ajeno?…Lejos están las imágenes del entonces belicoso e iracundo candidato presidencial en las plazas de pueblos y ciudades lanzando dardos envenenados contra los gobernantes que no atendían el llamado de las víctimas de la violencia…De hecho AMLO acompañó a SICILIA cuando era candidato presidencial…Porque ahora se aísla de las víctimas de la inseguridad?…Y que no nos diga que todas son víctimas del pasado…Pues hay que tomar en cuenta que en el 2019 fueron más de 30 mil los muertos por el cáncer de la inseguridad en México y ya estaba AMLO al frente del país…Que el PRIAN le dejó un país con altísimos porcentajes de violencia, es muy cierto…Pero que a partir del sexenio actual nuestra nación está “ardiendo”, literalmente, es igual de cierto…Que provocó que AMLO se reinventara ahora como un presidente insensible y en casos hasta burlón de las víctimas de la inseguridad…Ah y que alguien le recuerde a AMLO que ya es Presidente…Si va a vender o rifar el avión presidencial que lo haga y si quiere recorrer el país a caballo, en burro o a pie es muy su particular gusto…Pero que ya empiece a responder por las acciones de su gobierno…Si los demás fueron corruptos, que los meta a la cárcel…Pero que ya se deje por favor de escudarse en el pasado!…En asuntos locales, para comentarles que el 31 de marzo y el primero de abril se desarrollará el Segundo Encuentro Municipal Académico, Deportivo y Cultural que se organizará por parte del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Esto de acuerdo a lo que me comentó el Secretario del Ayuntamiento JOAQUIN CASTILLO GARCÍA…”El presidente municipal está muy interesado de que este encuentro sea un espléndido marco para que los alumnos de educación básica de Soto la Marina aparte de convivir y conocerse puedan demostrar sus habilidades y capacidades” resaltó el Secretario del Ayuntamiento…La gente de MORENA en Tamaulipas anda desatada rumbo al lejanísimo 2022…Por orden estrictamente alfabético les vamos a mencionar a los “próceres” Morenistas que quieren ser candidatos a la gubernatura en el 2022…Podemos iniciar con el Oficial Mayor de la SET, HÉCTOR MANUEL GARZA GONZÁLEZ para después continuar con el Coordinador de los Programas Federales, JOSE RAMÓN (JR) GÓMEZ LEAL para seguir con el director de Radio Televisión y Cinematografía un tal RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA y terminar con el Senador AMERICO VILLARREAL ANAYA…De manera particular los primeros tres recorren el estado ya sea en reuniones de trabajo como en conferencias y entrevistas programadas a modo…De lo que se trata es que los tamaulipecos los tengan ubicados…El JR tiene permiso para moverse en todo Tamaulipas, en virtud a su calidad de funcionario federal…HÉCTOR MANUEL GARZA GONZÁLEZ hace lo propio con sus conferencias sobre el Nuevo Modelo Educativo…Y al Director de CRT se le “ocurrió” también que puede ser candidato de MORENA a gobernador y por ello es que empieza a visitar de manera más continua a nuestro estado…De igual manera y por su condición de Senador AMERICO VILLARREAL ANAYA está incluido en dicha tómbola…Todos ellos aunque no lo digan, realizan política disfrazada de “trabajo”…Mientras tanto, hoy lunes tres de febrero los amigos de la mesa del café de CHON CÓRDOVA estamos citados a la tradicional cena de la candelaria…El derecho de admisión es reservado…La carne y las bebidas, ilimitadas… Primeramente DIOS…Los tamales de carne de venado prometen una delicia para nuestros paladares…Las fajitas y el Ribeye, que llegaron hoy por la mañana, se ven a simple vista, deliciosos!…Las aguas benditas en sus diversas presentaciones “amenazan” con hacernos pasar una inolvidable velada…Pero sin la menor de las dudas que el propósito principal es el de estrechar aún más los lazos de amistad fraterna que nos distinguen…En lo personal tengo casi los 15 años de pertenecer a este grupo de grandes amigos…Claro que no siempre en esta mesa del café y es que por diferentes circunstancias nos hemos ido cambiando al transcurso de los años a diferentes espacios…Inicié en El Norteño y después nos mudamos al OXXO luego con LUPE ARELLANO y ahora con el estimado amigo CHON…La mesa es selectiva en cuanto al ingreso de personas…Pero no quiere decir que todos seamos de un determinado partido político…Hay de todos y para todos los partidos…Como los hay que no son partidistas…De que se toca el tema político, es muy cierto…Pues a quien en Soto la Marina no le apasiona la política?…En fin, esperamos que el gran arquitecto del universo nos permita un día más de la candelaria y por muchos años más!…En su muro de Facebook el compadre GUSTAVO BARQUEIRO recordaba la semana pasada a dos de sus grandes amigos de la zona sur del municipio…Recordaba con nostalgia a sus y nuestros grandes e inolvidables amigos TOÑO GUERRA y TOÑO BERNAL…De La Chona el primero y de La Zamorina el segundo…Apasionados los dos de la política…Y nosotros también, claro que los recordamos con cariño y afecto…Un saludo hasta el cielo!…En la edición anterior se publicó en este medio de comunicación una seria crítica sobre las condiciones en que se encuentra el Hospital Rural en algunas áreas de atención…Pero fueron señalamientos en cuanto tiene que ver con el nulo apoyo que se ha tenido por parte del gobierno federal hasta el momento…En el mismo texto se asentó el esfuerzo que realiza el personal directivo, médico y de enfermería que trabajan con el material que tienen a la mano, para desarrollar de la mejor manera su noble trabajo…Por otro lado me dicen que MORENA va a transcurrir un considerable tiempo sin dirigencia formal aquí en Soto la Marina…Hay que recordar que MORENA en nuestro municipio no tiene comité municipal…Hacia el interior de MORENA en Soto la Marina lo que sí hay es un mundo de divisiones e intrigas…Mismas que parecen no tener fin a corto ni mediano plazo…A ver cómo les va cuando se lleguen los tiempos de las definiciones para el proceso electoral del 2021…Tal pareciera que MORENA en nuestro municipio fuera parte de un partido político de oposición a nivel nacional, al no ser electa una dirigencia local que le dé forma a sus trabajos internos…En fin…El alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ y su esposa la maestra MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ asistieron a la Expo Orienta Secundaria a Primaria que se llevó a cabo el pasado miércoles en la Técnica 12 de esta cabecera municipal…Los recibió la directora LEIZA LETICIA BARRERA SALAZAR…De igual manera asistió la titular del CREDE local MARIA DOLORES CASTRO NARVAEZ…Mañana martes se llevará a cabo el sorteo de dos refrigeradores entre los contribuyentes cumplidos del pago de predial que lo hicieron el pasado mes de enero…El presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ con el apoyo del cabildo estimula de esta manera a los contribuyentes cumplidos del municipio…En los últimos procesos electorales de Soto la Marina ha sido cosa común eso de que los políticos se pasen de un partido a otro…El éxodo partidista ha sido la constante…Con todo y que muchos de ellos, se hayan beneficiado de sus partidos de origen…Dicen que en la actualidad la lealtad a los partidos ha presentado un viraje de 160 grados…No faltan los que aseguran que a algunos que dicen traer pintados los colores de sus partidos en el pecho, a la menor serenada se les borran!…Quien sabe hasta donde sea de cierta tan “temeraria” conclusión…El tesorero municipal MARCO ANTONIO CASTRO NARVÁEZ participó en días pasados en el Diplomado en Contabilidad Gubernamental que se impartió por parte del Colegio de Contadores Públicos de Victoria AC en lo referente al Módulo VIII…Entre los temas que se impartieron por profesionales de la contaduría sobre salieron los que tienen que ver con Aspectos Financieros de la ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y Municipales…La capacitación y actualización de los funcionarios públicos es fundamental para el excelente desarrollo de su función…De ahí que el tesorero local siempre entregue en tiempo y forma además de manera ordenada, ante el Congreso del Estado, los cortes mensuales del gobierno municipal que preside el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Los gobernadores del PAN aceptaron firmar el INSABI que propone el presidente AMLO…No es que el presidente se haya salido con la suya y que después de tanto tironeo le hayan firmado sin chistar…AMLO aceptó un paquete de cuatro propuestas que se le hicieron por parte de los mandatarios panistas para que sean incluidas en el documento oficial del INSABI que será firmado, en el transcurso de la presente semana, en Palacio Nacional…De esta manera, nadie ganó todo en tan controversial asunto…Ni el presidente al cien ni los gobernadores…Se espera que los que salgan ganando sean los millones de mexicanos que no tienen derecho al sistema de derechos de salud, en nuestro país…Dentro de las filas del panismo tamaulipeco aunque se mencionan algunos nombres que pudieran aparecer en las boletas electorales en el próximo proceso político, todo se encuentra en calma y tranquilidad interna…En el panismo tamaulipeco es la voz del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA la que impera y tiene la primera y la última palabra a este respecto…En el PRI falta ver si los acelerados en su momento le hacen caso a su dirigente EDGAR MELHEM…Y en MORENA de plano no se enseñan a eso de convivir entre ellos en lo personal, mucho menos en lo político…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…