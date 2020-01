Por: Ana Luisa García G.

Luján desafiante, se opone a propuesta de AMLO

< Tamaulipecos morenistas entre las patas de los elefantes

< Inversión estatal para resolver problema del agua

1.- Los morenistas no se pueden quejar tienen a partir del domingo dos presidentes, uno provisional en la persona de Alfonso Ramírez Cuellar y una secretaria general con funciones de Presidenta con Yeidckol Polevnsky. Si bien es esta última la que tiene el absoluto control del partido, por lo menos las llaves de la oficina y la chequera.

En ese horizonte, se observan las declaraciones y actos de Bertha Luján Uranga con aire desafiantes, no sólo al acusar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de dictar resoluciones con “dolo”, sino al afirmar que de ninguna manera acepta el procedimiento de encuesta para seleccionar al candidato a Presidir el Partido Morena, lo interesante es que esa propuesta viene del líder moral del morenismo.

Por su parte Mario Delgado, mandamás de la Cámara de Diputados, luego de ser entrevistado para que diera su opinión en torno a la designación de Ramírez Cuellar expresó: “Yo no voy a participar en un proyecto cuyo eje sea desafiar al presidente”.

No hay que pasar por alto que las encuestas surgidas a raíz de la propuesta de AMLO para pulsar las simpatías de cada aspirante a presidir Morena, favorecieron precisamente a Delgado. Y por otro lado, la simple iniciativa de designar a Ramírez para organizar las elecciones internas, pasa por encima de la propuesta del líder moral del partido referente al método de encuesta.

Retomando el tema del conflicto entre Doña Bertha y Yeidckol, está pendiente el resolutivo del TEPFE, al que por cierto Lujan Uranga “ninguneó”, sin tomar en cuenta que es tal el peso de las decisiones de este organismo, que tiene la última palabra en la calificación de las elecciones Constitucionales de todos los niveles, incluyendo las Presidenciales.

2.- La cuestión es que el conflicto entre Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján está muy lejos de resolverse, y en ese marco los tamaulipecos morenistas que se han visto interesados en convertirse en candidatos a gobernador en el 2022, pueden llevarse su dosis de castigo.

Es el caso del senador Américo Villarreal Anaya quien cuenta con las simpatías de Polevnsky quien en algún momento le otorgó misiones de partido; lo mismo podemos decir del alcalde de Madero, Adrián Oseguera que operó junto con José Ramón Gómez Leal a favor de la Presidenta del Consejo Nacional.

Les vendría bien a todos ellos que el desenlace final diera por resultado un elemento ajeno a los dos círculos de poder de las dos protagonistas de esta lucha estéril. Ambas tienen sembrados a lo largo y ancho del país a simpatizantes, una por ejercer el control de las directivas estatales y otra por coordinar las presidencias de Consejos estatales.

Lo hecho, hecho está y ya no hay marcha atrás. En Tamaulipas la renovación de consejeros celebrada en octubre pasado y después desconocidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, favoreció avasalladoramente a Bertha Luján, y si hubiera sido validada por el TRIFE, en la asamblea nacional a estas alturas la contadora y ex contralora del Gobierno de AMLO en la Cd. de México hubiera sido el relevo de Polevnsky, pero los resultados fueron anulados.

Por eso Bertha Luja no escatima palabras para responsabilizar al Tribunal de todas sus desgracias al afirmar que actúa “a modo”, ella dice con “dolo”.

En fin la cuestión es que a los tamaulipecos morenistas no les va a ir bien si Yeidckol sigue al frente de Morena. Y la contra parte (Luján) tampoco la va a tener fácil enfrentar los comicios con la reprobación de la parte perdedora.

Por lo pronto Yeidckol Polevnsky no reconoce los resultados del Congreso Nacional del domingo, sigue instalada en la sede de Morena y dijo estar dispuesta a recibir y plática con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar.

Hay que poner en relieve que la orden del día del Congreso Nacional al considerar puntos que no son de su competencia, de acuerdo a los estatutos, carece de validez los acuerdos que se tomaran en lo referente a la designación de un relevo en al Presidencia. Pero como no está suficientemente claro para los “Lujanistas”, o no lo quieren ver así, Polevnsky solicitó otra vez la intervención del Tribunal Electoral, y en esas estamos los observadores, esperando la nueva resolución.

Por su parte Ramírez se manifiesta como Presidente Provisional, dice tener una buena relación con Yeidckol y esta a su vez declaró a López Dóriga que está dispuesta a sentarse a platicar con él.

Los morenistas ven con preocupación el conflicto y preferirían un manotazo en la mesa para poner las cosas en su lugar. Sin embargo el líder moral, su fundador y primer presidente ha decidido hasta ahora no intervenir, esa ausencia de liderazgo puede traer condiciones todavía más negativas para este movimiento social, que debería estar trabajando en su construcción (real) de partido.

El vacío de poder no existe, cuando se genera ese vacío alguien lo llena y en ese intento están las dos corrientes en pugna.

3.- LA DESCORTESÍA DE XICO. La ausencia del alcalde Xicoténcatl González Uresti al parque El Refugio donde el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, presidió una ceremonia en el Día Mundial de la educación ambiental fue tomada por algunos como una descortesía, al enviar en su representación a una regidora. Pero la verdad es que dado el estado de “quiebra” en que se encuentra la imagen del Edil, entre más lejos esté del mandatario será mucho mejor.

Por otra parte, el evento es de relevancia y el gobernador dejó sentir la importancia que su gobierno, está y estará proporcionando al tema del cambio climático. Resaltó el papel importante que juega la educación ambiental y la necesidad de concientizar a las nuevas generaciones.

Para el buen entendedor estos conceptos son un llamado para comprometer las capacidades de quienes conducen la educación y para quienes se encargan de la difusión institucional, son los dos ejes fundamentales para propiciar un cambio en la mentalidad y la conducta de los habitantes de Tamaulipas. Los niños y jóvenes deben convertirse en promotores de este cambio de cultural, pero para ello hay que empezar por sembrar en ellos la semilla.

En esas condiciones es que el Gobernador de Tamaulipas señaló que el cambio climático ha dejado su huella devastadora en bosques y mantos acuíferos, por lo que es fundamental la educación ambiental y concientización a las nuevas generaciones.

La semilla que germinará para dar origen a conductas para conservar lo que tenemos tiene que sembrarse principalmente en las instituciones educativas y desde luego los medios de comunicación tenemos otra parte de responsabilidad en la difusión para propiciar un cambio de cultura y comportamiento en el ciudadano común. En ese sentido el Gobernador García Cabeza de Vaca citó al área nacional protegida de la Biósfera de El Cielo; a la sierra a la que debemos defenderla de la tala desmedida de los árboles. Asimismo invitó a ser responsables y evitar la contaminación de los mantos acuíferos.

4.- MÁS DE 700 MDP EN INVERSIÓN HIDRÁULICA. Victoria, Tampico, Ciudad Madero y Reynosa tendrán el beneficio de obras de infraestructura hidráulicas con miras de resolver el problema de abasto de agua que aqueja a esos municipios. Para el efecto el Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca estará ejerciendo un recurso de 536 millones de pesos, además 170 MDP del programa “Pro agua”.

Alguna de las obras ya fueron licitadas a fines de 2019 y otras están en proceso de acuerdo a versiones de Cecilia del Alto López, Secretaria de Obras de la administración estatal.

Al respecto podemos considerar este anuncio como importante avance que camina al encuentro de soluciones definitivas a la demanda de servicio tanto en esta capital como en los otros municipios mencionados.

Los 246 millones de pesos asignados a Victoria suenan muy bien, pero de acuerdo a las apreciaciones de fuentes autorizadas el presupuesto que se requiere es superior a los 400 millones de pesos. Pero la cuestión es que los proyectos no permanecerán estáticos, sino caminando y en espera de otras aportaciones que seguramente vendrán.