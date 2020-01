INCUMPLE AMLO CON EL HOSPITAL RURAL DE SOTO LA MARINA

*SIGUE FALTANDO EQUIPO, MEDICOS Y MEDICINA

Como una verdadera burla al pueblo de Soto la Marina, ha sido considerada la visita que el pasado 8 de septiembre del 2019 hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Hospital Rural No. 80 IMSS-Bienestar, ya que su promesa de mejorar al cien por ciento los equipos y servicios que prestan esta institución, no se ha cumplido, ya que sigue haciendo falta equipo, médicos y medicina.

Lo anterior así quedó confirmado por El Redactor ante derechohabientes de este sistema de salud federal, quienes confirman que a pesar del esfuerzo que intente hacer el personal que ahí labora por hacer bien las cosas, la falta de equipo por un lado y la medicina por otro, los hacen quedar mal.

“Es de dar coraje que cuando venimos a consulta no se nos surta la recta porque no hay medicinas y más cuando venimos de comunidades rurales, como es mi caso”, dijo una persona de la tercera edad de la zona sur del municipio que dijo llamarse Sofía, quien añade que algo grave que también ocurre en el Hospital, es que hay exámenes de laboratorio que tienen que pagar a nivel particular para que se los hagan, ya que les dicen que no hay equipo, “lo único que pueden checar es el azúcar y la presión”, nos dijo la entrevistada.

El Presidente habría dicho en su visita al Hospital Rural local ese 8 de septiembre del 2019, que se iban a destinar 40 mil millones de pesos para cambiar equipo médico y de laboratorio en esos sistemas de salud, porque muchos de ellos ya están para “reliquia”, además de que se iba a cubrir la falta de médicos y el personal que hiciera falta, pero en esta casa de salud federal local todo sigue igual, el equipo de Rayos X no pocas veces deja de funcionar porque es una reliquia como lo dijo el mismo AMLO y en el caso del que se usa para las ecografías obstétricas está fuera de servicio.

La falta de Ginecólogos es una necesidad de primer orden en el Hospital, ya que se confirma por parte de una joven embarazada que esta especialidad no atiende los fines de semana ni días festivos porque no hay médico, lo que pone en grave riesgo a la paciente si el parto se llegara a complicar y no hay especialista que atienda, “pasantes si hay, pero no son garantía”, nos dice la joven.

Otro paciente comenta, que en lo que se refiere a los traslados a algún otro hospital en Ciudad Victoria es un verdadero “tormento”, ya que la única ambulancia con que cuenta el hospital está en pésimas condiciones mecánicas, con el riesgo de quedarse “tirada” en el camino y cuando la mandan solo es en el día, por lo que si se ofrece una emergencia en la noche se tiene que conseguir la ambulancia de Protección Civil del Ayuntamiento.

En lo que tiene que ver con los recursos que recibe la institución, se tiene la percepción de que les han aplicado recortes desde la federación para atender algunas acciones como lo es la limpieza, ya que el Ayuntamiento de Soto la Marina ha tenido que apoyar al Hospital con personal para haga esa labor en el exterior y de esta manera el inmueble no presente una mala imagen.