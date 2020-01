EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Si los datos de Hacienda y del Banco de México registran cero crecimiento en México, es que estamos peor que cuando el PRIAN…Si el IMSS tiene registrados menos empleos en el país, es que estamos pero que cuando el PRIAN…Si los datos del sistema de seguridad nacional nos marcan que hay más muertos de manera violenta que cuando el PRIAN, es que estamos peor en seguridad…Si los datos de hoy en día establecen que no hay medicinas para el cáncer y la diabetes en los hospitales públicos, es que en salud estamos peor que cuando el PRIAN…Pero de manera lamentable AMLO sigue terco con su cantaleta cada vez menos creíble de que, él tiene “otros datos” estamos peor…Pero peor todavía que AMLO conserva un sector importante de chairos que le creen a pie juntillas la sarta de tonterías que declara un día y otro también en sus mentideras de las mañanas…Le echa la culpa AMLO a los gobernadores que no han firmado el INSABI en sus estados y les echan sus jaurías en las redes de manera despiadada…Lo que AMLO se cuida y muy bien de no decir es que los gobernadores no firman el INSABI porque el gobierno federal lo quiere echar a andar, sin tener definidas las reglas de operación!…Háyase visto que un presidente quiera impulsar a fuerza un programa que no tiene reglas!…Mientras tanto el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA ha expresado que la administración a su cargo garantiza el abasto de medicinas y los servicios de salud a los tamaulipecos…En temas locales y hablando del tema de salud, MARTHITA VILLARREAL quien está asignada al Centro de Salud local, recibió merecido reconocimiento por parte del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA por sus 21 años de labor en el área de enfermería…Felicidades MARTHITA!…JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ ha estado demostrando que tiene clase política…Se lleva bien con las diferentes corrientes azules…Y también tiene y además mantiene excelente amistad con cuadros que son de diferentes partidos al suyo…JUAN CARLOS no es de choque…Es más bien, conciliador…Le saca la vuelta a la confrontación inútil…Aunque también sabe defender a rajatabla a su partido, cuando así se hace necesario…Sin la menor de las dudas que su llegada a la dirigencia municipal del PAN tuvo la bendición política del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Entonces podemos anotar como un acierto la decisión del presidente municipal en cuanto a que JUAN CARLOS asumiera el liderazgo local de los azules…Por otro lado, muy adelantado el festejo que con motivo del Día de la Candelaria llevaremos a cabo los miembros vitalicios de la mesa del café de CHON CÓRDOVA…Tamales y carne de venado así como sabrosos cortes de finas carnes que traerán ex profeso de la capital del estado se alistan para ser devorados por tan exigentes paladares como los nuestros…Nos reuniremos si el creador del universo nos lo permite el próximo lunes tres de febrero…La cita, por supuesto que es en nuestra guarida nocturna!…Saludé en días pasados a mi estimado amigo TOÑO SILVA ex líder del PRI así como también ex regidor por su partido…TOÑO se encuentra entregado de lleno a su trabajo como abogado y a la vez atendiendo sus situaciones familiares…Se le nota más bien tranquilo y sereno en cuanto al tema político se refiere…Cierto es que a muy temprana edad recibió magníficas oportunidades pues apenas terminó la campaña de NEY TAVARES de la que fue coordinador, cuando ya estaba colaborando en su administración como asesor para después asumir la dirigencia local del PRI y en la fallida campaña municipal posterior se hizo de la primera regiduría para el cabildo de HABIEL MEDINA por la vía proporcional…Se le nota a un TOÑO SILVA tranquilo con la vida…Tranquilo en cuanto a su forma de ver el escenario político local…Sin la menor de las dudas que TOÑO sigue siendo leal a su partido y es que apenas alguien intenta denostar al tricolor y el buen TOÑO levanta la voz para defender los logros de su partido cuando fue gobierno…”Agradecimiento” se le llama a la actitud de TOÑO SILVA quien de manera por demás madura y respetuosa a la vez no interfiere para nada en el trabajo del actual comité local que encabeza su amigo JAVIER MOLINA…TOÑO SILVA así como JAVIER MOLINA y el dirigente de la CNC local MARIO CRUZ pertenecen al grupo del jerarca estatal EDGAR MELHEM SALINAS…Otro de los cuadros que permanecen fieles al tricolor es JUAN HERRERA MORALES de Enramadas…Por parte de fuentes del todo fidedignas me dicen que la señora IMELDA PAVÓN, la esposa de Don ALEJANDRO ZÚÑIGA es considerada en la capital del estado como una muy seria aspirante al boleto local de MORENA para el agarrón electoral del próximo año…La señora IMELDA fue Directora del DIF los primeros meses del trienio de HABIEL MEDINA…Igual de cierto es que la relación político personal de Don ALEJANDRO y HABIEL no quedó en los mejores términos…Pero esa es otra historia…Igual de cierto es que más allá de que lo expresen de manera abierta o con sus círculos cerrados de amistades por MORENA están apuntados la señora IMELDA (primero las damas) así como HUGO MIGUEL ROJO RAMOS y MARTIN INFANTE HINOJOSA…Aunque se habla de cuadros de origen político distinto le hacen guiños a la posibilidad de buscar la bandera Morenista…Por parte del PRI de Soto la Marina se asegura que el ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA está muy cerca o más bien, muy pegado a los afectos y al corazón del líder estatal EDGARDO MELHEM…Quien sabe hasta dónde influiría en lo político tanta cercanía personal, entre ambos cuadros…Independientemente de cómo se vaya a dar el resultado interno del PRI el próximo año, lo que es muy cierto es que el de La Pesca platica, come y vive hablando de política…Es la política, la mayor pasión de LEONEL…Falleció Don CHUCHITO ARGUELLO CASTILLO el pasado jueves por la mañana…Fue sepultado al día siguiente en el panteón de esta cabecera municipal…Don CHUCHITO, como era afectuosamente llamado por sus amistades fue un hombre bueno…Recio de carácter…Pero muy noble de corazón…Con acierto y voz de mando supo guiar a sus hijos e hijas por el camino del bien…Se le recuerda entre otros trabajos en la histórica Negrita de Don MARGARITO GARCIA…Mis sinceras condolencias para toda su familia y para su esposa…Mi estimado amigo TRINI CAMACHO está invitando a los niños de Soto la Marina para que asistan a los entrenamientos de lunes a jueves en el campo de la Técnica 12 a partir de las cinco de la tarde…Me comentó que el propósito es integrar otro equipo para que participe en la prestigiada Copa UAT de Ciudad Victoria…Por cierto el Presidente de la Copa UAT es MARIO SARMIENTO ex profesional con el Correcaminos y quien tiene sangre marinense…Cuatro programas en apoyo a familias de la zona rural fueron gestionados por el alcalde ABEL GÁMEZ ante el gobierno del estado y les serán entregados a los beneficiarios en estos próximos días…Así lo dio a conocer el Director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento FRANCISCO SILVA CISNEROS…Dos de estos programas tienen que ver con entrega de borregas y de gallinas ponedoras, así como otro de huertos y uno más de sorgo…Los productores beneficiados no pondrán un solo peso ya que el gobierno estatal que preside FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA asume el costo total…Excelente, no?…Por otra parte se esperaba que en el nuevo Consejo Político Estatal del PRI ahora sí para siempre se sacaría a la basura todo vestigio del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ el mayor traidor de la historia tricolor en Tamaulipas…Se esperaba que en la sesión del Consejo Político del PRI en Ciudad Victoria el pasado fin de semana por fin los Egidistas se vayan para siempre al ostracismo…Bastante daño le hicieron al partido que los llenó de poder y de dinero…Los priistas de buena fe (todavía hay) esperan que EDGAR MELHEM se sacuda a la parvada de traidores que con sus acciones dejaron al PRI en el deshonroso tercer lugar en el estado…La semana pasada se reportó el Coordinador del ITEA, JUAN LUIS MENDOZA NARVÁEZ desde algunas comunidades rurales acompañado por parte del equipo de trabajo asignado a la dependencia estatal a su cargo…Andaban en acciones “de territorio”…La Coordinación del ITEA presenta excelentes números en cuanto al avance del trabajo que tiene que ver con el abatimiento al rezago educativo en los municipios de Abasolo y Soto la Marina…Quedó pendiente para la presente semana una plática-entrevista con el profesor HUGO MIGUEL ROJO RAMOS, pues la intención es que nos brinde una información más ampliada respecto al programa federal “Sembrando Vida” aquí en nuestro municipio…Me adelantó que serán beneficiadas, de entrada, personas de 15 comunidades rurales…Cabe decir que el profesor HUGO ROJO es el responsable de los programas federales en Soto la Marina…Por otra parte déjeme decirle que HUICHO TUDÓN de manera solidaria con sus amigos taxistas del Hospital Rural IMSS Bienestar los apoyó con la construcción de una techumbre para que a la vez les sirva de descanso…Bien hecho por HUICHO quien siempre se ha distinguido por no ser “marro” cuando de apoyar al prójimo se trata…En otro orden de ideas, que mal por parte de algunos ciudadanos irresponsables que la semana pasada tiraron unas bolsas de basura en pleno boulevard Enrique Cárdenas González…Ante esta falta de cultura no es posible echarle toda la carga en cuanto a la limpieza de nuestro pueblo a la autoridad municipal…Si nosotros como ciudadanos no ponemos de nuestra parte a ese respecto, entonces es poco lo que se puede hacer…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…