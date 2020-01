Alfredo Martínez del Ejido Nombre de Dios y su negocio de chochas

Don Alfredo Martínez obtiene negocio a la bendita naturaleza, ya que tiene varios años de dedicarse a la venta de las tradicionales, además de sabrosísimas chochas que durante esta temporada se producen en gran cantidad.

Residente del Ejido Nombre de Dios en la parte sur de este municipio de Soto la Marina, Don Alfredo nos comenta, que hay que lograr a todo lo que da esta temporada en que se cosecha tan rico y natural manjar, que es muy codiciado en la mayor parte de las mesas de las familias de nuestro municipio.

Con el fondo de la camioneta, a la que al parecer no le cabía una chocha más e instalado en una calle aledaña al mercado rodante de esta localidad, Don Alfredo ofertaba su producto con precios que rondaban los treinta pesos, “no hay que venderlas muy caras porque la situación no está sobrada y además de que sirve que se me queden” expresó en entrevista con El Redactor.