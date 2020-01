Por: Ana Luisa García G.

1.- Más de una de las damas “destapadas” por el Director de Radio, Televisión y Cine, Rodolfo González Balderrama se la creyeron, en el sentido de que una de ellas (mencionó a seis) puede convertirse en candidata a gobernadora.

Por lo menos Carmen Lilia Canturosas de Nuevo Laredo y Nora Hilda de los Reyes de Cd. Victoria en sus respectivos círculos han despertado alboroto, se sienten con posibilidades de ser abanderadas por Morena, aunque carezcan de presencia estatal y su proyección no pasa de ser local y quizá regional en algunos casos, como es el de la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes.

Esta última pese a su triste desempeño, es la más conocida luego de haber realizado una campaña en el estado como compañera de fórmula con Américo Villarreal y proceso en el que ambos se elevaron con el triunfo al ser impulsados por la fuerza que traía el candidato presidencial en 2018. Además tenía que ser incluía, no hacerlo hubiera sido una descortesía, de pues de todo es la mujer de Morena con más alto nivel político en Tamaulipas.

La circunstancia es que después de 15 meses en activo como legisladora la maestra no ha tenido ninguna aportación importante para Tamaulipas, mucho menos para el país; sólo hay tres eventos que le dieron presencia nacional, una fue cuando se cayó en el Senado, otra al bailar con su homólogo Félix Salgado Macedonio al son del mariachi en el mismo escenario legislativo; y por un video de declaraciones “cantinflescas” a su arribo al foro Nueva Política Energética por el Bienestar de México celebrado en Tampico, en el que admitió no saber nada sobre el tema y que ahí se iba a enterar, en esa ocasión las redes le tundieron duro y tupido.

González Valderrama también propuso a la maestra Nora Hilda de los Reyes con nivel de maestría y doctorado, lleva hasta ahora dos derrotas, una en Casas donde buscó ser alcaldesa por el PRI en 2016 y la última en 2019 al hacer campaña para diputada local por el XIV Distrito por Morena.

Sin embargo no mencionó a la maestra Irma Sáenz Lara, quien presenta mayores méritos y signos de lealtad a López Obrador con el que se comprometió desde 2006. Ella compitió como candidata por el XV Distrito en los comicios del año pasado, pero además fue candidata a diputada federal por el V Distrito con Cabecera en Cd. Victoria en el 2015 y esto significa que hizo campaña en 8 municipios, que en aquel tiempo representaba la 8ª parte del estado, hoy son 9 distritos. Además esta morenista presenta un amplio y sólido curriculum académico y experiencia en docencia y administración del sector educativo.

Por qué la diferencia entre una y otra, ambas con 2 derrotas, pero las de Sáenz fueron por Morena y su radio territorial mucho mayor. Seguramente en esto tiene que ver el trabajo político dentro de la historia de la izquierda tamaulipeca del maestro Pedro Alonso Pérez, cónyuge de Nora Hilda de los Reyes, ese es el motor que la impulsa.

Por otra parte en la propuesta del tampiqueño funcionario de la Cuarta Transformación que vino a alborotar el gallinero, se trasluce el propósito de promover a una de ellas, cuyos apellidos están en el ánimo del primer morenista del país, eso en virtud de que los varones que han figurado como prospectos a la estatal no han crecido en el ánimo de los tamaulipecos, de ahí que sacaron a correr en el hándicap electoral a las yeguas, a ver si una de ellas logran levantar los bonos del partido guinda en el tablero del 2022.

Ese es el verdadero fondo, tomarle la medida a la de Nuevo Laredo.

2.- Ahora que Rodolfo González Valderrama alborotó al gallinero de Morena, al mencionar a seis mujeres como prospectos para ser candidatas a gobernadora en Tamaulipas en 2022, al margen de la opción que pueda presentar este instituto político, los diferentes partidos debieran examinar que son varios municipios los que han tenido confianza y entregaron su voto a una mujer, partiendo de esas circunstancias existen posibilidades de triunfo para una fémina en 2022 rumbo a Palacio de Gobierno.

Tan sólo tres de los municipios más grandes en población eligieron en las urnas a una fémina, y son Matamoros, Tampico (2 veces) y Reynosa, de estos 4 periodos, sólo uno fue del PRI en coalición con el Verde Ecologista, de hecho la candidatura de Magdalena Peraza se dio por el PVEM.

Hay municipios medianos como San Fernando y Altamira que en diferentes tiempos ganaron elecciones municipales con una mujer. Este último tiene una historia de matriarcado, ahí surgió la primera alcaldesa de esta entidad, Doña Aurora Cruz de Mora (1961-1962).

A la fecha Altamira ha sido gobernado por 4 diferentes mujeres y la última de ellas Alma Laura Amparan Cruz se reeligió, con lo que son 5 periodos. Dos priistas, uno por el Partido del Frente Cardenista y dos periodos por el PAN.

La del Frente Cardenista fue (Romana Flores Rivera, cuyo padre abuelo y esposo fueron Presidentes Municipales todos del PRI).

Y no son pocos los municipios menores los que han tenido una alcaldesa, esto se da principalmente en el medio rural donde la mujer es una figura importante. Cruz de Mora llega en los 60 ´s con la fuerza del campesinado porque ella fue líder de las mujeres cenecistas..

En fin, la cuestión es que no existe en el ciudadano común el rechazo a la mujer, por el contrario hay aprobación. El partido que siempre se opuso fue el PRI, y más de un Presidente del Tricolor declaró en su momento que las mujeres no ganaban campañas, pero el PAN es el que dio las primeras oportunidades a las féminas en municipios grandes..

En cuanto a senadoras y diputadas federales y locales es otra historia, en la que el PRI si dio oportunidades a cuenta gotas, pero las dio y tuvo figuras prominentes a las que pudo haber hecho gobernadoras en su momento, un par de ellas ya fallecidas, pero no fueron tomadas en cuenta porque eran mujeres de principios y valores y eso no va con los vicios del poder.

La cuestión es que hoy las condiciones están dadas para que gobierne Tamaulipas una mujer, la palabra la tienen los partidos políticos.

3.- En ese juego de dos bandas, la otra opción es que de las tres diputadas locales propuestas por González Valderrama y una diputada federal, afiance Morena candidaturas ganadoras en los comicios federales del año próximo, por lo menos en Matamoros donde es gobierno municipal y de ahí provienen Adriana Lozano Rodríguez y Leticia Sánchez Guillermo, la primera de ellas diputada federal de mayoría que iría por la reelección y la segunda, es la única de 10 legisladores locales que llegó por el voto popular y que puede ir por una curul de la Cámara de Diputados, aunque su preparación sea de educación secundaria y su fortaleza está en el sector obrero.

La plurinominal Carmen Lilia Canturosas aún no ha tenido su “probadita” en las urnas, pero el apellido es del gusto de ya sabe Usted quien, puede ser una opción para el 2021 y si pasa la prueba, lo cual se antoja difícil, entonces podía pensarse en 2022.

La otra Plurinominal es Edna Rivera López, actual coordinadora de la bancada del Morena en el Congreso del Estado, a la cual no la pudo sustituir Carmen Lilia pese a su nombramiento dictado por Yeidckol Polevnsky.

Por ahora los morenistas deben tener muy claro que primero es el 2021 y luego 2022; asimismo no perder de vista que para el Presidente López Obrador es de vital importancia mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, sin lo cual tendría problemas para conducir su gobierno como hasta ahora lo ha hecho. Mientras que si no gana la gubernatura de Tamaulipas, no le afecta en lo trascendental.

Por el contrario el Partido Acción Nacional, dará la mejor de sus batallas en Tamaulipas y en el resto del país para ganar el mayor número de curules en la Cámara de Diputados como única forma de ser un contra peso real en las decisiones de ese órgano legislativo..

4.- La Unidad Académica Multidisciplinaria de la UAT con sede en Río Bravo está por poner en funcionamiento un nuevo edificio ya concluido y pendiente de equipar, este corresponde a la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, una licenciatura con mucho futuro y que actualmente tiene mucha demanda en la región. Este plantel orienta sus programas vinculándolos con la demanda laboral existente, así mismo trabaja en la integración de programas de investigación articulados a los proyectos del sector productivo y así ampliar las posibilidades de empleo de sus egresados.

La UAM Rio Bravo una de los más jóvenes proyectos académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta con dos carreras, la ya citada y la licenciatura en Negocios Internacionales, ambas son de 9 semestres y están abiertas a la innovación y permanente actualización en base a circunstancias y requerimientos reales, todo bajo la coordinación de su Director, Mauricio Eduardo Carrillo Ortiz.

Como institución joven y moderna estudia las áreas de oportunidad con la región para diversificar y diseñar nuevas opciones académicas en base a las necesidades de las fuentes de empleo. La institución mantiene vínculos con el sector productivo y económico de esa zona geográfica para sentar bases reales sobre las cuales erigir las nuevas carreras o reorientar las que están en funcionamiento.