Por: Raúl Terrazas Barraza

*Derechos Humanos, el reporte

Los Diputados locales recibieron este miércoles en la sesión ordinaria, el informe que elaboró la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, Olivia Lemus Rodríguez, en virtud de que ser esta la temporada de informes que los organismos autónomos deben de presentar para cumplir con las Leyes que dieron origen a su creación y en el cual asienta las acciones realizadas en ese lapso.

Hizo ver que se debe de ubicar a los derechos humanos como eje de las políticas públicas para que logren su cometido.

La mujer de Reynosa llegó a la Comisión Estatal de esa especialidad, luego de que trabajar en asuntos relacionados con el tema, por ello sostiene que dedicó su tiempo a ponerle fin al rezago en la institución por ética y a la par trabajan en un esquema capacitación sobre los derechos humanos y la violencia contra la mujer frente a la sociedad.

Siempre que se trata de os derechos humanos, las puertas se abren a quienes los defienden y procuran, sin embargo, poco se habla de los abusadores de los derechos humanos, porque hay quienes los adoptan como una forma de vida y evitar en todo lo posible desde la acción de la justicia o el juicio de la sociedad, mediante el engaño.

Esta última parte es la pendiente de las Comisiones Nacional y Estatales de los Derechos Humanos, ya que, los manejadores de la parte oficial, se van de largo en la defensa, pero, se olvidan de cuidar el negocio, para que, los vividores de los derechos humanos no se les trepen y después, hasta los recursos que manejan vaya a parar a las manos incorrectas.

Cuando se interponen los derechos humanos de los infractores de la ley o quienes ocasionan daños a personas y a la sociedad, es probable que deba pensarse en una revisión más, porque aquellos que dañan, en automático no respetaron los derechos de los afectados y eso, les convierte en personas a las cuales, la Ley debe de sancionar con cárcel.

Los diputados le recibieron el Informe a la presidenta del la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero, le dijeron que existen infinidad de cosas por hacer, para que, los preceptos contenidos en la legislación de la materia se apliquen a cabalidad, por ello, se comprometieron con ella a respaldar proyectos que salgan de esa institución, bajo la premisa de una mejor calidad de vida para los tamaulipecos.

Por cierto, allí mismo, en el Congreso del Estado, se definió a las sustitutas y el sustituto de los Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, que terminaron su período, Rosalinda Salinas Treviño, Roberto Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves.

Les sustituyen por siete años Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, por cinco años Rosalba Robinson Terán y por tres años, el exdiputado Humberto Rangel Vallejo, quien por cierto llegó al último a las entrevistas con los Legisladores de la Comisión que maneja esta encomienda del Instituto y que preside el Diputado Francisco Garza de Coss, para dar la sorpresa a todos, porque fue quien se quedó con la presidencia del Instituto que estaba a cargo de la señora Salinas Treviño.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión, las personas que fueron designadas cumplieron con todos los requisitos legales que fueron establecidos por la misma Legislatura y en les encontraron con capacidad para las funciones e idoneidad para ocupar los cargos.

Quienes trabajan en ese Instituto que tiene por objeto responder a las necesidades de información planteadas por la población a partir de solicitudes que se envían en base al procedimiento por ellos establecido, tienen que dedicar todo su tiempo y su capacidad al trabajo que, por tanto, no podrán desempeñar otro tipo de actividad económica.

Los otros.

El Consejo General del INE, designó de entre los nueve prospectos que entrevistaron la semana pasada, a Juan José Ramos Charre, como nuevo presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, al convertirlo en consejero, quien, de inmediato habrá de rendir protesta como tal, en una sesión extraordinaria que se llevará a cabo este jueves a las dos y media de la tarde, en presencia del Consejero Nacional, Ciro Murayama Rendón y por obviedad la Vocal del INE en la entidad Mtra Olga Castro Ramírez.

Será la sesión de despedida para la Mtra María de los Ángeles Quintero Rentería quien, con dedicación y colaboración de todas las personas que trabajan en el IETAM y que hicieron la chamba en los Consejos Distritales y Municipales, entregó resultados de gran aceptación sobre el proceso y el impacto positivo que la democracia dejó en los tamaulipecos.

Se quedaron en la raya Anel Sánchez Johnson, Silvio Brussolo González, Edgar Iván Arroyo Villarreal, la Magistrada María Concepción Reyes Reyes, Ernesto Rendón Aguilar, María Elena Rodríguez Salazar, Krisna Judith Villado Mejía y José Francisco Salazar Arteaga.

El dirigente del Sindicato de Maestros en Tamaulipas, Rigoberto Guevara Vázquez, lleva a cabo una consulta con el profesorado mediante la cual conocerá las demandas y la opinión de los asuntos a incluir en el pliego petitorio nacional para mayo.

Para recabar la información con orden, la Sección 30 del SNTE, entregará formatos en los cuales la base trabajadora podrá describir sus propuestas surgidas de necesidades básicas, las cuales serán analizadas e incluidas en un documento estatal que se enviará al SNTE, al igual que deberán realizarlo todas las secciones del país.

En Tamaulipas hay más de 40 mil trabajadores de la educación, que fortalecerán los planteamientos, de acuerdo con el plan que tiene el dirigente sindical

Por otro lado, la preocupación que hay en todos los sectores que no tienen recursos para hacer frente a las enfermedades, es razonable ya que nada hay concreto respecto a la demanda de servicios, aunque, en el caso de Tamaulipas, esa preocupación es menor, en virtud de que, el Gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, hizo ver que se mantendrá la atención en la misma forma que operaba el seguro popular.

En la capital del país, hablan mucho de que el nacimiento del Instituto de Salud y Bienestar genera polémica, porque no es resolutivo y carece de reglas de operación y la realidad de las cosas es que, los hospitales de segundo nivel y los Centros de Salud que no cuenten con el respaldo de la Secretaria de Salud Federal, no podrán sostener por mucho tiempo ni la calidad ni la cantidad de servicio.