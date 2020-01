Por: Ana Luisa García G.

1.- La famosa rifa del avión presidencial ha hecho correr miles de litros de tinta y consumir millones de MB (megabyte) en la difusión sobre este tema. Al parecer serán funcionarios de la Cuarta Transformación los que saldrán al quite comprando boletos para el sorteo, el ejemplo ya lo puso el Director General de Radio, Televisión y Cinematografía, Rodolfo González Valderrama (RGV), quien declaró estar dispuesto a desembolsar 25 mil pesos para la compra de 50 números que le den la opción de triunfo. Lo cual es peccata minuta al lado del 7% de impuestos que tendrá que pagar en caso de resultar “favorecido”, esto representa 9.1 millones de dólares, basado en el valor de la unidad que es de 130 Millones de dólares.

Basta con que Usted teclee en el buscador de su preferencia, ¿Cómo puedo cobrar mis premios de la Lotería Nacional? Para que se enteré, que cualquier sorteo con valor superior a 10 mil pesos genera un 1 % de impuestos federales y 6% del impuesto estatal (en este caso a la Cd. de México). Todo premio que se obtiene de cualquier sorteo de la Lotería Nacional es causante del “Impuesto sobre Rifas y Sorteos”.

Y ni pensar en condonación porque eso ya está prescrito y fue decisión del Presidente López Obrador y aplaudida por la mayoría de los mexicanos.

El dato cobra importancia luego de las declaraciones de González Valderrama vertidas en Reynosa el sábado pasado, donde calificó de “genialidad” la propuesta del Presidente López Obrador sobre sortear la unidad aérea y en esa misma ocasión el funcionario de RTC dijo, que en caso de que él resultara ganador, donaría el 90 por ciento del valor del avión, eso sugiere que lo estaría poniendo a la venta.

Primeramente nos preguntamos si RGV tendrá en la bolsa los 180 millones de pesos que representan los 9.1 millones de dólares, él y cualquier otro que aspire a resultar ganador con la “Rifa del Tigre”, tendrá que pensar en algún recurso, quizá un préstamo por esa suma, ya luego verá cómo se deshace de la nave para recuperar lo invertido. También nos cuestionamos si será tan hábil para vender algo que no logró el Gobierno de la Cuarta Transformación, sobre todo cuando el Presidente AMLO dejó claro que la unidad no podrá ofertarse por debajo de su valor, es decir de los 130 mdd.

Está por verse si se realiza el sorteo de la L.N., es una de varias propuestas, y todavía más remoto que Rodolfo González saliera favorecido entre los 6 millones de oportunidades que habría en el sorteo. Pero en cambio el “genial” fue él, porque proporciona la punta de la hebra para que morenistas y ciudadanos en general pregunten a los aspirantes a ser candidatos a gobernador por Morena, si van a mejorar la “puja” del Director de RTC. En otras palabras si hay cariño y con cuanto están dispuestos a apoyar.

2.- Cuanto estarían dispuestos a desembolsar los más destacados morenistas de Tamaulipas en favor del proyecto de su Jefe Político, nos referimos a la compra de boletos por parte del senador Américo Villarreal Anaya que tiene fama de ahorrativo; cuantos más JR Gómez Leal que es de mano suelta y de enredarse fácil en historias políticas; y El Guasón, Héctor Martín Garza González, será tan blandito como lo es para dar declaraciones.

Sólo citamos a estos por ser los más expuestos como aspirantes a candidatos a la gubernatura, aunque no dudamos que la senadora Lupita Covarrubias es de las que sabe responder en este tipo de circunstancias.

Otro tema que expuso González Valderrama en Reynosa, fue cuando le preguntaron sobre sus adversarios en la aspiración de convertirse en el candidato a gobernador de Tamaulipas por Morena. En seguida enumeró a 5 mujeres, las cuales sea dicho con respeto sólo son conocidas en su municipio y algunas ni en su código postal, quizá dos de ellas alcance “vuelo” desde la tribuna del Congreso local, pero la jugada fue que no mencionó a ninguno de los que pueden ser sus reales competidores. Sin duda es una buena estrategia, algo parecido a ni los veos ni los oigo.

No hacer referencia de ellos tiene varias interpretaciones, ¿no los quiso engrandecer?; se quiso ir solito por la libre acompañado de las damas que no se han placeado lo suficiente, y que no le hacen sombra, todo lo contrario de Américo, JR y El Guasón. Y no sabemos si lo hizo a favor de su aspiración personal o porque dado el momento y en aras de un proyecto nacional, tendrá que “jalar” con el favorito del Gran Elector, eso en caso de que no fuera el abanderado para la causa morenista estatal.

3.- Por lo pronto mencionó a las mujeres que pueden convertirse en la primera gobernadora de Tamaulipas en 2022, ellas son la senadora Lupita Covarrubias Cervantes, la diputada federal Adriana Lozano, la excandidata a diputada local, Nora Hilda de los Reyes y tres diputadas locales, Edna Rivera, Carmen Lilia Canturosas y Leticia Sánchez Guillermo.

Así las cosas en torno al prospecto Rodolfo González Valderrama, el último en manifestarse en activismo político con la mirada puesta en el 2022, haciendo honor a la canción de José Alfredo Jiménez, “no hay que llegar primero, hay que saber llegar”, veremos y diremos porque la historia no está totalmente escrita, quedan de 12 a 15 meses en que cualquier cosa puede pasar, incluso hasta un personaje poco conocido puede ser el as sobre la manga, es lo que en la política de Estados Unidos se conoce como el “caballo negro”.

4.- Uno de los desafíos que tenía la gestión rectoral de José Andrés Suárez Fernández en el inicio de su cuatrienio, era consolidar sus cuadros de investigadores, lograr la permanencia de quienes ya estaban en el Sistema Nacional de Investigadores y sobre todo incrementar su número y las tres cosas se lograron al alcanzar un registro de 220 académicos en el SIN, cuarenta más.

Estos logros no son ni el top, ni mucho menos representan el final de una meta, es parte de un proceso continuo en que los profesores de la UAT estarán participando en programas de calidad del CONACYT y en otros que se promueven en el extranjero que tienen reconocimiento y dan solidez a la formación a los cuadros académicos que podrán aspirar a ingresar al Sistema Nacional de Investigadores.

Formar parte del SIN representa escalar los diferentes niveles y sobre todo mantenerse dentro y para ello se requiere un trabajo permanente de los profesores investigadores.