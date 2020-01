EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ya nació el primer nieto del presidente AMLO…Lo curioso es que el presidente mandó a su nuera a que se aliviara a la ciudad texana de Houston…Digo que es curioso que la “primera nuera” del país se haya aliviado en USA, cuando su suegro. el presidente se empeña en asegurar que en México se tiene ahora sí uno de los mejores servicios de salud del mundo…Raro que no se haya aliviado de su trabajo de parto, en el IMSS o el ISSSTE. pues AMLO dice que ahí se brinda un servicio de “primer mundo”…Entonces qué necesidad de que el nieto de AMLO fuera a nacer a USA?…Digo esto, porque el presidente siempre se auto proclama muy “nacionalista”…En otros asuntos, el Profr. HUGO MIGUEL ROJO RAMOS sigue muy al pendiente de su responsabilidad como encargado de los programas federales en Soto la Marina…No le quitan el sueño cuestiones de corte político, aunque aspiraciones las tiene como cualquiera que milite en algún partido como él, en el caso de MORENA…Ni está obsesionado con ser el candidato de MORENA en próximos procesos electorales…Todo esto de acuerdo a lo que me comentó al calor de humeantes tazas de Nescafé en conocido restaurante de aquí de nuestra zona urbana…El profesor HUGO ROJO es sin la menor de las dudas uno de los cuadros políticos con mayor experiencia dentro de las filas Morenistas…Pero también nos asegura que de momento lo que más le interesa es dar los mejores resultados en la encomienda que tiene por parte del sistema federal de gobierno…A la vez el profesor ROJO descalifica cualquier destape o pronunciación que respecto a proyectos políticos hacia su persona, realicen sus amigos o simpatizantes…”Por ahora me concentro en mi responsabilidad como funcionario”, reiteró ante el de pluma…No sin antes resaltar en lo político que “mi corazón es de MORENA”…A la vez que destaca que en su apreciación muy personal, no está de acuerdo en cuanto a que los cuadros que se están sumando sean oportunistas…”Hay que abrirles la puerta a todos los que se deseen sumar al partido, desde la trinchera que sea,” expresó ante el que escribe…Hablando de partidos políticos el dirigente estatal del PRI, EDGAR MELHEM anunció el cambio de dirigencias municipales en todo el estado…Aunque en ocasiones en el PRI se refieren a los líderes que ya se les venció el término…Al parecer JAVIER MOLINA aquí en nuestro municipio, apenas inicia su gestión…Checaremos, para dar una mejor opinión a este respecto…El lamentable suceso en un colegio de Torreón donde un alumno asesinó a su maestra y después se suicidó, tiene muchas señales que no podemos ni debemos de ignorar como padres de familia…Ni como sociedad…Se ha perdido en gran medida la comunicación entre padres e hijos…El trabajo, los compromisos y el estrés, así como todas las culpas que queramos exponer…Pero debemos como padres o madres de familia retornar a la comunicación con nuestros hijos…Sean estos de la edad que sean…Imposible de creer que ni aún a la hora de la comida se pueda platicar con los muchachos en el cara a cara…En prestigiados restaurantes de Soto la Marina hemos podido ver como familias enteras no platican entre sí…Desde el papá y la mamá y los hijos ni se diga, inmersos cada uno de ellos, con sus respectivos celulares…Se ha perdido en muchas familias el tiempo y el espacio para platicar con nuestros muchachos…Se habla de establecer programas como el de Mochila Segura u Operación Mochila o como le quieran decir…Estaría bien…Estupendo que los maestros revisen las mochilas de los alumnos…Pero creo en verdad que la mejor “operación mochila” es la que como padres les aplicamos a nuestros hijos justo antes de salir de casa rumbo a la escuela…Digo…Pues mi estimado amigo MARIO AGUIÑAGA MORALES tomó protesta como Presidente del Módulo VI dependiente del Distrito de Riego 086 que aglutina a productores del sector social de una parte norte de Soto la Marina…Los delegados de las siete comunidades que integran este módulo decidieron de manera unánime que MARIO AGUIÑAGA junto a quienes forman parte de la mesa directiva a su cargo los represente durante los próximos tres años…La toma de protesta de MARIO, quien es ejidatario en “Los Laureles” se realizó el pasado miércoles en el local que ocupa dicho organismo de regantes…MARIO AGUIÑAGA sustituye a JESÚS DELGADO ROSALES del Ejido Gutiérrez de Lara…Pues el regidor de MORENA ante el cabildo de nuestro municipio CONCEPCION LOZANO descalifica como aspirantes a la candidatura local a quienes no tienen antecedentes o la mínima trayectoria dentro de ese instituto político…Quien sabe a quienes se referirá el representante popular de MORENA ante el cabildo de Soto la Marina…Pero con toda seguridad ese “dardo político” envenenado de la semana pasada, llevaba destinatario o destinatarios…Lo más probable es que los destinatarios firmaron acuse de recibido…Vino el Senador del PAN ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA a Soto la Marina el pasado jueves por la tarde…La recepción al senador azul se llevó a cabo en el auditorio de esta cabecera municipal…Una vez más el panismo local mostró y además demostró su fuerza y su power político…El espacio de la reunión estuvo a reventar, con todo y que hasta apenas un día antes se le había notificado sobre la visita del Senador del PAN…Las huestes de JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ volvieron a dar una plena demostración de convocatoria y unidad…Y por supuesto que el liderazgo del presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ dentro del albiazul una vez más quedó refrendado…Y de sobra…Dijo AMLO que a más tardar para el próximo uno de diciembre habrá medicinas gratuitas para todos en el INSABI…Hasta el uno de diciembre!…Y mientras tanto los miles de pacientes que recibían en tiempo y forma sus medicinas para enfermedades como el cáncer y la diabetes entre otras?…A ver si aguantan para diciembre…Declaró el dirigente del PRI en Tamaulipas EDGAR MELHEM que los “leales” son los que llevarán mano en el proceso electoral próximo…”Los leales”…A ver si completa las fórmulas para las presidencias municipales y sus cabildos…Al menos en Soto la Marina los leales no son muchos…Y es que la mayor parte de los cuadros de renombre, en más y menor medida, otros, pero muchos son los que han sucumbido a la tentación de darle las contras a su partido y sus candidatos a presidentes municipales…En tiempos recientes…A lo mejor en las actas no está documentadas tales traiciones…Pero si están registradas dentro de la voz popular…El pueblo y el priismo en particular tiene identificados a los “grandes” que le han dado contra al partido que en su momento los llevó al poder…Así que es mejor que MELHEM deje ese cuento de que primero “Los Leales”, porque va a batallar para completar las planillas!…Que cambie su discurso y se muestre receptivo hacia los que un día se fueron y los invite a regresar al redil…En otro orden de ideas, nuestro reconocimiento para mis amigos como lo son los hermanos HUGO y JORGE DEL ÁNGEL pues tienen el frente de sus negocios sobre la carretera nacional de lo más cuidados y por ello lucen en verdad hermosos…Comentaban algunos contertulios de nuestra mesa de café que la visita del senador ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA a Soto la Marina tuvo signos políticos…Y bueno pues puede ser cierto…Pero que senador, diputado o alcalde e incluso presidente de la república no realiza sus acciones pensando en el tema político?…El médico vive pensando en cómo trascender en la medicina…El profesor quiere destacar en la docencia…Y entonces porque en este caso el senador ISMAEL no puede pensar en seguir ascendiendo en su trayectoria que es la política?…La elección por la Senaduría que ganó el nuevo Morenista AMERICO VILLARREAL ANAYA se debió al efecto de LÓPEZ OBRADOR, que aquella ocasión hizo ganar con su ola avasalladora a un indeterminado número de ilustres desconocidos a lo largo y ancho de nuestro país…Los electores recogían las tres papeletas y cruzaban todas por MORENA para no complicarse…Y de ese ejercicio se derivaron victorias electorales de personajes tan simples, como AMERICO VILLARREAL ANAYA…Pero al paso del tiempo se ha comprobado que ISMAEL le está ganando la partida a AMÉRICO en el Senado a través de sus participaciones, así como en la arena tamaulipeca…Se nota que el senador panista le está ganando el territorio político al Morenista…Todo esto ya sin el “efecto Peje” pues ya este se está convirtiendo en el “defecto peje”…Aunque ahora AMERICO se “espanta” de su reciente pasado tricolor…Todavía en los gobiernos estatales de EUGENIO HERNÁNDEZ y de EGIDIO TORRE el ahora senador de MORENA tuvo altos cargos en el sistema de salud en Tamaulipas…El alcalde ABEL GÁMEZ hizo entrega de una bomba de agua para el Ejido Nombre de Dios…La recibió y agradeció al presidente municipal, el señor EUSEBIO SEGURA CASTILLO en su calidad de Presidente del Comité del Agua de esa localidad de la zona sur de Soto la Marina…De esta manera el jefe de la comuna garantiza que en Nombre de Dios, las familias, tengan el líquido vital en sus casas…En otro orden de ideas, el Ayuntamiento de Soto la Marina sigue entregando cuentas claras y transparentes ante el Congreso del Estado en cuanto a los números financieros que tienen que ver con los ingresos y egresos desde la tesorería municipal a cargo del Lic. MARCO ANTONIO CASTRO NARVÁEZ…Los cortes de todos y cada uno de los quince meses de la administración local del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ han sido entregados en tiempo y forma y además han sido recibidos sin ningún tipo de observaciones…Cuando el estado financiero de un gobierno municipal está bien, en cuanto a la comprobación de los gastos el presidente municipal, como en este caso el médico ABEL, puede trabajar sin sobresaltos porque éste importante rubro está en orden…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…