Por: Ana Luisa García G.

1.- La verificación vehicular que obligadamente llegará a Tamaulipas como a todos los estados del país es una política pública necesaria por cuestiones de calidad del aire que respiramos, es un tema global y tendremos que asumirlo con sentido de responsabilidad social. Algunos lo quieren ver como recurso de recaudación, pero instrumentarlo ahora representa una inversión importante que en el caso local no dejará beneficios a la actual administración estatal y si tendrá que enfrentar los gastos que se generen más los conflictos de oposición que seguramente surgirán.

Se requiere equipo especial, laboratorios y personal capacitado, lo primero se puede arrendar o comprar. Y tiene que manejarse con honestidad, no pueden ni deben comprarse certificaciones porque será fácil detectarlas.

Al aplicarse con responsabilidad medidas que inhabiliten a los vehículos particulares y del servicio público que están provocando contaminación, es obvio que dejará gran parte del parque vehicular fuera de circulación, muchos de ellos chatarras que no tienen probabilidades de arreglo.

La actual administración del Gobierno de Tamaulipas pactó desde hace tiempo con los propietarios de taxis y camiones de transporte colectivo, la necesidad de comprar equipos nuevos, de acuerdo al modelo de cada unidad, de tal manera que esto no llega de sorpresa a los concesionarios que tienen plazos próximos a vencer y tendrán que estrenar muy pronto o renunciar a esta actividad.

Sin embargo la autoridad se enfrentará a problemas que parecen difícil de resolver, por ejemplo como obligar a aquellos propietarios de vehículos extranjeros internados ilegalmente al país y que suman varios miles de unidades, o a quienes poseen autos o camionetas mexicanas que presentan adeudos de tenencias de hasta 10 años. Entregar un holograma que autoriza la circulación del vehículo, no sólo en Tamaulipas sino en todo el país, no puede darse en la ilegalidad de la unidad.

En el caso de los vehículos extranjeros corresponde al gobierno federal recogerlas, debe haber forzosamente en el área de Hacienda alguna dependencia que tengas las funciones de lo que era antes el Registro Federal de Vehículos, hoy existe el REPUBE (Registro Público Vehicular), pero no se hace visible como su antecesor que tenía inspectores y en la vía pública decomisaba las unidades de procedencia extranjera, incluso nacionales robados que no pudieran demostrar su posesión legal.

Por otra parte, en el entendido que autorizar la circulación de las unidades motrices es porque cubre todo lo que marca la ley, además de las condiciones que aseguren no ser emisores de gases contaminantes, de ahí que las entidades (como la Cd de México, Guanajuato, Estado de México y Veracruz) que ya pusieron en marcha la verificación vehicular exigen comprobar tenencia al corriente, tarjeta de circulación, no adeudos de multas, etc, eso sólo para tener derecho a someterse a la revisión, la apruebe o no.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella, declaró que aún está en estudio esta política pública, que incluso no tienen determinado si va a tener un costo.

La realidad es que difícilmente va a ser gratuita desde el primer momento, porque se trata de desarrollar una cultura que aterrice en todo el territorio tamaulipeco, lo cual no será fácil, por ahora el mismo funcionario citó como probabilidad el 2021 o quizá el 2022 para implementarla. El periodo de la actual administración concluye en 2022, por eso decimos que la inversión para llevarla a la práctica le tocará a la actual administración, aunque ya la incluyeron en el presupuesto de 2019 y no la aprobó la Cámara de Diputados.

2.- Victoria es el 4º municipio con registro de contaminación por encima de Tampico, Madero y Altamira, que tienen 5º,6º y 7º lugar respectivamente. Los que presentan mayores emisiones negativas son Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, en ese orden. Los puntos fronterizos tienen que batallar con la presencia de vehículos de paso que van al lado americano, además sus habitantes también tienen un gran número de unidades extranjeras en malas condiciones.

Por lo que respecta a Victoria, el municipio tiene en cada hogar más de un vehículo, en la zona sur hay un transporte colectivo o de ruta, mucho más eficiente y eso reduce el uso de las unidades particulares.

En fin es tema que requiere de una estrategia integral que va más allá de verificar unidades motrices, urge implementar un servicio de transporte colectivo eficiente, pero también un cambio de mentalidad en las nuevas generaciones para disminuir el uso de vehículos automotores que consumen combustibles fósiles y esa tendencia tiene nacer en el hogar, en el seno familiar.

El pago de la verificación vehicular es exento para las motocicletas por su bajo consumo de gasolina, también no están pagando los autos eléctricos, los vehículos nuevos están obligados a pasar a la verificación con plazos de 2 o 3 meses, varía según la entidad, y multas de hasta mil 500 pesos cuando no acudan a hacerlo, obtendrán hologramas doble cerro, que significa que la siguiente inspección le toca a los dos años,

Pero los que no son nuevos y que pueden tener 4 años o más pueden ser requeridos cada 6 meses, porque un vehículo semi-nuevo, si no es sometido al mantenimiento indicado pierde sus cualidades. En fin todo esto es lo que ya está ocurriendo en los estados donde funciona la verificación automotriz. En Tamaulipas todavía no entran estos recursos disciplinarios que afectarán más allá del bolsillo, porque habrá quienes se queden a pie.

3.- AZUL, AZUL LOS RESULTADOS DE MITOFSKY.- Los resultados de la encuestadora Mitofsky donde se evaluaron los desempeños de los alcaldes de los municipios más grandes del país, pusieron en el escaparate a por lo menos los 10 primeros ediles mejor calificados, nueve de ellos de filiación panista, entre los cuales un destacado 3er lugar fue para el Presidente Municipal de Tampico, Jesús Nader Nasrallah.

Ni por asomo hubo un priista, si bien del Movimiento Ciudadano Jesús Pablo Lemus ocupó el 7º lugar, con la observación que el voto lo conquistó bajo la coalición “Juntos Haremos Historia” que conformaron MORENA-PT-PES.

Por lo que respecta al Tampiqueño, cuyo desempeño se ha venido observando como positivo, esta valoración a su favor lo pone en el escaparate futurista, desde la reelección municipal hasta la diputación federal, muchos dirán que esta última no es atractiva, pero para el Partido Acción Nacional que demanda los mejores candidatos que faciliten triunfos en los comicios federales de 2021 es un buena carta para la ocasión.

Ambas elecciones, la de alcaldes y diputados federales coincidirán en 2021, como quiera que sea no hay que perder de vista a Jesús Nader, lo mismo que a sus homólogos que también figuran en los primeros lugares de aprobación por su desempeño.

Por cierto que Nader está impulsando muy en serio la construcción del Acuario un atractivo más para los turistas, es un proyecto demandado desde hace tiempo por los empresarios porteños, por lo pronto el alcalde anunció que se lo estará presentando al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien ve con mucho entusiasmo todo lo que impulse aún más, la actividad turística.

Por otra parte, déjeme comentarle que ayer el gobernador FGCV, felicitó en redes a su esposa Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca por lograr un primer lugar como presidenta del DIF Tamaulipas. El reconocimiento se derivó de su alto desempeño al frente de la institución asistencia y por su trabajo en beneficio de la niñez, las mujeres, los adultos mayores y personas con discapacidad. Es decir los que más necesitan de apoyo.