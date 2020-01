Por: Raúl Terrazas Barraza

*Otras razones para el IETAM

La aspirante a presidencia del Instituto Electoral de Tamaulipas, María Elena Rodríguez Salazar, que tiene formación administrativa y del área de computación, está familiarizada con los asuntos electorales, dijo que quiere llegar a ese cargo que dejará la consejera María de los Ángeles Quintero Rentería,

Se encontró la convocatoria en 2015 y dijo que reunía los requisitos legales y se aprestó a prepararse para sumarse a lo marcado en la Reforma Electoral porque le agradó se abriera la posibilidad de que el nuevo INE ampliara sus acciones para la designación de los consejeros locales de los Institutos estatales.

Fue de las 25 mujeres de más alta calificación de Tamaulipas para iniciar el camino a llegar a una posición de consejera, sin embargo, se quedó hasta el ensayo, pero, siguió la idea de ingresar a las acciones electorales, por ello participó para consejera electoral distrital de Victoria y se enfocó a cumplir con en encargo de presidenta a ese nivel.

Expresó que está acostumbrada a trabajar en equipo y que, la experiencia personal, la llevará como guía en su desempeño en caso de que la designen presidenta del IETAM, siempre en la búsqueda de consensos, además, dijo estar dispuesta a aportar su compromiso completo, en respuesta la pregunta de la consejera Adriana Favela, también una visión diferente, con mayor pluralidad y el uso al máximo de las tecnologías de la información.

Hacer más con menos, es decir, más eficiencia y dinámica, situación que comenzaría en la propia página de la Internet que tiene el IETAM.

Por lo regular, para todos los consejeros Tamaulipas aparece como una entidad con muchas dificultades e indicen de manera inmediata en la relación con el Gobierno del Estado y en el caso de la licenciada Rodríguez Salazar, dijo que ella será respetuosa y de independencia, no le hace que los recursos llegan al Instituto por el Estado, pero, hay respeto y todo está convenido para actuar

A la consejera Dania Paola Ravel Cuevas, la aspirante a la presidencia del IETAM, le dijo que cree en la democracia y que está a favor de la ciudadanización de los Consejos Electorales, porque son quienes organizan y tienen a su cargo el proceso.

Por su lado, Krisna Villado Mejía, hizo ver que en su entrevista que, aunque no ha tenido contacto con la materia electoral, ha estudiado los asuntos electorales, de manera que, en caso de llegar a la presidencia podría aportar el compromiso, dedicación y atención a todos los procesos con la experiencia profesional, sobre todo en los asuntos de mediación porque tiene habilidades de negociación y de trabajo en equipo, que sirven para aportar mejores alternativas al OPLE.

Sobre el funcionamiento del Instituto, dijo que tiene un desempeño satisfactorio, porque las elecciones se han llevado a instancia de sala Regional del Tribunal Electoral, algo que hace ver el trabajo adecuado de los consejeros y la administración, pero, hay áreas de oportunidad, como la modernización con tecnología y que los procesos sean más eficientes.

Como profesionista dijo a los consejeros nacionales que sí puede soportar la presión de actores políticos, como los del gobierno local y de los actores de los procesos electorales, basado siempre en el trabajo de un equipo decidido a lograr los objetivos, en su búsqueda de la presidencia del IETAM, dijo estar preparada a pesar de ser una profesionista joven, pero, tiene integridad, buena comunicación, liderazgo y le mueve la razón para resolver los conflictos.

Por su lado, José Francisco Salazar Arteaga, quien es responsable de la secretaria Ejecutiva del IETAM, le tocó responder la misma pregunta sobre la circunstancia que vivió el IETAM, cuando se designó a una persona en el cargo que él ocupa y al cual se le vinculó con militancia en un partido político, a lo que respondió que sostenía su afirmación en el sentido de que eso no debe de acontecer y ahora se revisa de manera más acuciosa la documentación de las personas que se incorporen a las áreas.

El hecho de conocer al IETAM, le hizo señalar que las áreas de oportunidad son constantes, porque en cada proceso hay lo suyo. Con la integración del consejo se trabaja en un mejor sistema de gestión, en especial para establecer los procesos en cada área del Instituto, para que cada uno tenga por escrito aquello que le toca hacer. También se deben aprovechar más las redes sociales, la síntesis de información a través de documentos icnográficos.

Al parecer tuvo buenos resultados en cada una de las etapas, por eso le dijeron que cuales son las nuevas razones para que lo nombren presidente, comentó la experiencia por las áreas del Instituto y por la oportunidad de la secretaria Ejecutiva, es que su experiencia a crecido al interior y al exterior, situación que le ha dado tablas para manejar de manera adecuada cada asunto sea de presión o normal.

La consejera Adriana Favela, le preguntó que aportará al Instituto y dijo que construir y toma las mejores prácticas para que los procesos sean positivos, pero, en especial buscará que se optimicen más los recursos y hay buenas experiencias de coordinación con la Junta Local Ejecutiva del INE, por tanto, existen interacciones que permiten ofrecer mejores servicios. Así mismo, la sistematización de los procesos y estar preparados para circunstancias de pugna por elecciones cerradas, como el caso que manejaron en Matamoros para la elección de Diputados el año pasado.

En cuánto a la relación con el Gobierno del Estado, hizo ver que hay una relación sana, hay respeto del Estado hacia el IETAM y les corresponde cuidar esa parte, con respeto, porque al final se tienen relaciones con diversas autoridades, sin menoscabo de la independencia que requiere el órgano electoral. Subrayó que la integración del órgano colegiado es buena en la actualidad y cree que los resultados demuestran la forma en que todos los proyectos de las tareas electorales se aprueban.

Por su lado, Juan José Ramos Charre, vocal de la Junta Local Distrital de Tampico, dijo al consejero Ciro Murayama Rendón, respecto a la forma de resolver los problemas que deben identificarse y establecer todas las posibilidades de actuar mediante la documentación de todos los casos y cuidar la parte jurídica del proceso.

Sobre cual podría ser su desempeño en caso de que le nombren presidente del IETAM, argumentó que será creativo, buscará el consenso de ideas que sirvan para mejorar al Instituto, bajo un esquema de viabilidad financiera y técnica.

Dijo tener un análisis del IETAM, que está por cumplir 25 años, ha organizado más de 10 elecciones y no tiene antecedentes de anulación de procesos, tiene buen capital humano consolidado a lo largo de los años, requiere certeza en su dirección, no hay razón para que en dos años se requiere rumbo, claridad, sin desconocer los esfuerzos de la presidenta Quintero Rentería y una revisión de la normatividad administrativa y como en ocho meses inicia el proceso concurrente, se requiere claridad en los proyectos de la elección concurrente, como el de capacitación en el entendido de que no habrá mucho recurso para ello, además, de mejores esfuerzos de planeación electoral.

Que hay para el IETAM, una experta en migración, alguien a quien le pesará ser dueño de una constructora, reiteración de dos personas para alcanzar la presidencia del Instituto, una abogada muy inclinada hacia el ministerio Público, una empresaria de tecnologías romántica de los asuntos electorales y un funcionario del INE distrital que dio la impresión de ser mucha pieza para el IETAM.

Que la solución sea la mejor, es asunto de los consejeros del INE y aunque no estuvo el presidente Lorenzo Córdova Vianello, quizá la designación más acertada sea la de la abogada Villado Mejía.