EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El alcalde ABEL GÁMEZ y su esposa MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ empezaron el año trabajando y entregando alegría, pues les organizaron una hermosa celebración a los peques del municipio en la plaza principal el pasado seis de enero con motivo del Día de Reyes…Fueron cientos de regalos los que entregaron el alcalde y su esposa a los gustosos niños y niñas que resultaron afortunados…Pero también hubo dulces para todos…Antes ese día por la mañana el presidente municipal acudió a la celebración del Día de la Enfermera que se realizó en el Hospital Rural de esta localidad, en donde fue recibido por el director JESUS VELAZCO MURATALLA, donde convivió con mujeres y hombres que ejercen la noble profesión de la enfermería…Por cierto mi hija MARIFER ha iniciado su sexto semestre en la Facultad de Enfermería de la UAT Campus Victoria a nivel Licenciatura…Verdad también que ya estamos en la segunda edición de El Redactor de este 2020!…El tiempo vaya que se pasa rápido en esta esfera terrenal…Por ello es que ni vale la pena que algunas personas desperdicien su tiempo en coraje, rencores y venganzas…Es muy poco tiempo relativamente el que pasamos por esta dimensión…También la gente se tiene por fuerza y por salud mental que destrabar de orgullos vanos…Hemos visto a lo largo de nuestras vidas que mucha gente de dinero a la hora de llegar a su última morada, si acaso se llevan un traje puesto…Nada más…Así de simple y democrática es la muerte…Vivamos nuestra vida como nos tocó vivirla…Sin coraje por los logros de los demás…Pidiendo al padre DIOS que no nos deje ni nos suelte de su mano…Que nos dé exactamente lo que merecemos en el plano material…Eso sí que de salud nos embarre por todos lados…Así como que nos deje caer a borbotones unión con nuestras familias y seres queridos…Esa sí es riqueza!…Entrando en materia para comentarles que el pasado viernes vino a Enramadas la Directora del DIF estatal, OMEHEIRA LÓPEZ REYNA en representación de la titular de este sistema MARIANA GÓMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA y en cuya representación puso en marcha una exitosa Jornada Asistencial…Claro que la recibieron el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ y su esposa MAGDALENA MORALES RESÉNDEZ…La jornada asistencial ofreció una importante cantidad de servicios y atenciones a cientos de familias de esa localidad así como de otras de esa misma zona del golfo norte del municipio…Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ quien le pidió le llevara el saludo y el agradecimiento de su parte y de su esposa MAGDALENA a la señora MARIANA así como al gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA por estar siempre muy cerca de las familias de nuestro municipio y preocupada por su bienestar…Sin la menor de las dudas que el DIF es la parte humana y sensible del gobierno del estado…Y en Soto la Marina es exactamente lo mismo con la maestra MAGDELENA MORALES DE GÁMEZ quien da respuesta a la parte más sensible de la comunidad vulnerable del municipio… El nueve de febrero se celebra en todo el país el Día del Odontólogo…Por ello es que mi compadre RAMÓN GÓMEZ LEAL estará de fiesta en tan especial fecha para quienes como él ejercen esta profesión…Por otra parte, el pasado jueves se reunieron los integrantes de la Delegación de Pensionados y Jubilados del sector educativo que preside el Profr. APOLONIO VERDIN SÁNCHEZ en su primera reunión anual…También aprovecharon para partir y compartir la tradicional Rosca de Reyes dentro de un ambiente de verdadera unidad y amistad…En otro orden de ideas creo que el tema de la unidad de quienes forman parte o simpatizan con MORENA en Soto la Marina tiene mucho por delante…Los Morenistas locales carecen hoy en día de un líder que los pueda meter al mismo aro…El Morenismo de Soto la Marina vive desde su creación una carencia de unidad que les permita ganarse la confianza de la sociedad…Ya no son dos los grupos que quieren llevarse la candidatura municipal del 2021…Ya son tres o cuatro las corrientes internas que se despedazan de manera cruel…En pláticas…Así como en las redes sociales…Necesario es que la gente de MORENA se pongan ellos mismos un alto en sus descalificaciones y golpes políticos mutuos…Se habla incluso de al menos tres ex priistas que se han estado queriendo sumar a la lucha por el boleto local del próximo año…Más los que ya sabemos que han aspirado…Como dice el dicho en mi rancho “si de por sí ya éramos muchos y todavía parió la abuela”!…Si se logran poner de acuerdo los de MORENA pudieran dar una pelea político electoral digna…Pero si el grupismo y los rencores siguen anidando entre ellos, entonces con toda certeza desde ahorita les podemos decir BAY!…Por cierto en Soto la Marina verdad que no hay dirigencia oficial de MORENA?…Esto es algo inconcebible…Que un partido político que es gobierno federal no tenga representación a través de un comité municipal es para Ripley!…Lo cierto es que hasta hoy en día la historia política de nuestro municipio solamente registra triunfos del PRI y del PAN…Los demás partidos hasta ahora se han limitado a participar con pocas opciones de triunfo…Por el lado del PRI los triunfos se remontan a tiempos de la prehistoria política…Pero a partir del 2001 las fuerzas políticas tomaron real tinte de verdadero equilibrio con los del PAN y es que a partir de la llegada de JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ el PAN ha ganado más procesos que los del tricolor…Del 2002 al 2004 gobernó el PAN con JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ después es decir del 2005 al 2007 lo hizo el PRI con LEONEL ARELLANO OCHOA quien entregó la presidencia municipal al PAN con su candidata RAQUEL ALONSO CARMONA y esta le entregó el sillón municipal al PRI con MIRO GÓMEZ quien le entregó a un mismo priista como NEY TAVARES y posteriormente NEY le entregó el poder a HABIEL MEDINA del PAN y lo sustituyó el actual alcalde ABEL GÁMEZ emergido de una coalición con el PRD pero cobijado poderosamente, por el manto político estatal del PAN…Es decir, de los últimos siete alcaldes de Soto la Marina cuatro han sido del PAN y solamente tres del PRI…Y lastimosamente para la gente del PRI las posibilidades de darle vuelta a la situación no las tienen en gran medida…El PRI de hoy en día adolece de aquella poderosa estructura que en sus mejores tiempos les llenó sus vitrinas de triunfos y victorias electorales…La gran mayoría de aquella histórica y más que eficiente estructura político electoral del PRI se encuentra desde hace un par de procesos municipales al servicio de Acción Nacional y en menor porcentaje podemos ubicar a algunos en MORENA…La gente que sigue fiel al PRI realmente merece el mejor de los reconocimientos tanto por su propio partido, como por sus contrapartes…Me decía un viejo priistas que eso de que muchos se dijeran priistas de hueso colorado cuando el PRI ganaba todas de todas, “eso no es gracia,”…Dice que los priistas que han decidido quedarse en las filas del partido tienen mayores méritos…”Ahora que en el PRI estamos sin alcalde, sin gobernador y sin presidente municipal y sin dinero, quiero ver dónde están esos que se daban de golpes de manera hipócrita por nuestro partido” añade este viejo priista de la zona sur del municipio…Y la verdad es que tiene razón!…En otros asuntos, nuestro estimado amigo el Ing. JUAN GARCIA GALVÁN viene realizando de la mejor manera su responsabilidad como secretario particular del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Atento siempre a proporcionarnos la agenda de actividades del presidente municipal y también en cuanto a dar un seguimiento justo a las audiencias que la gente solicita para acceder al despacho del jefe de la comuna…En la Oficina de Catastro se tuvieron detalles con el sistema para la aplicación del predial durante algunos días de la semana pasada…Pero fue por culpa del sistema que trabaja en red…Pero algo que pude comprobar una vez más, es que en el pago oportuno de este impuesto son las personas de la tercera edad las primeras que lo realizan…Son las personas adultos mayores los que tienen un más alto sentido de responsabilidad a este respecto…El lunes seis de enero las filas en Catastro eran en un 90 por ciento de hombres y mujeres de la tercera edad que desde muy temprano ya estaban formados y formadas para cumplir con esa obligación ciudadana…Mi abuelo LUIS INFANTE RODRÍGUEZ fundó el Ejido La Peñita del que fue comisariado en 1938…El único hijo que le sobrevive es mi tío MAXIMIANO INFANTE GUERRA, quien reside en Calexico, California…La Peñita cumplirá este año su 81 aniversario primero DIOS…Y se espera una fiesta en grande!…El pasado fin de año no fue el mejor para algunos comercios de la cabecera municipal…Me comentan que las ventas de navidad y fin de año estuvieron por debajo de lo planeado…Y para colmo, iniciaron muchos de ellos con el compromiso de pagar los criminales recibos de la luz, esos que espantan hasta al más valiente!…Mi agradecimiento al Secretario del Ayuntamiento JOAQUIN CASTILLO GARCIA por las atenciones brindadas hacia mi persona, dentro del desarrollo de mi trabajo profesional periodístico…El Secretario del Ayuntamiento de Soto la Marina es un político de tiempo completo…Y cuantas veces ha sido necesario ha resaltado y además demostrado, una lealtad absoluta a su jefe el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…