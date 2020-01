DECEPCIONADOS EX ALUMNOS DE LA UTMAR PORQUE NO LES HAN ENTREGADO TITULOS





Gran decepción hay entre ex alumnos de la Universidad Tecnología del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMarT) de La Pesca, ya que nos les entregado los títulos universitarios que comprueben haber concluido sus carreras profesionales.

En una denuncia pública que hacen a través de la Página de Facebook, “Sociedad De Ex alumnos Utmar La Pesca”, se da a conocer que están muy decepcionados con la institución, ya que les entregaron la confianza y les han fallado.

Aseguran en su escrito, que están corriendo el riesgo de ser despedidos en sus trabajos por falta de títulos y otros no han podido conseguir trabajo porque no tienen con que comprobar sus estudios profesionales; que alumnos que egresaron desde hace más de 4 años no tienen título y ni que decir de los que acaban de egresar en el 2019.

EL TEXTO INTEGRO PUBLICADO ES EL SIGUIENTE:

La universidad tecnología del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMarT) no ha emitido títulos universitarios que comprueben el estudio y el esfuerzo de los estudiantes.

Los ex – estudiantes de la UTMarT están muy decepcionados, le entregaron la confianza la universidad y les ha fallado. Los ahora ya profesionistas corren el riesgo de despido por la falta de títulos y algunos no han podido conseguir un trabajo, por la falta de comprobación de este.

Alumnos que egresaron hace más de 4 años aún no tienen una fecha de emisión, y ni hablar de los que acaban de salir en 2019. Para empeorar aún más las situación, la universidad se ha quedado sin rector.

Sin títulos y sin quien los firme, eso es una falta de compromiso y de interés por la sociedad estudiantil, y no solo eso, en la competencia laboral, uno de los requisitos es tener la comprobación de tu estudio y esfuerzo (título), por lo que, los alumnos egresados de la UTMarT no pueden competir por seguir creciendo.

Así como hay gran divulgación sobre la mejora del plantel y de todo lo que están haciendo, que también se hable con la verdad a los muchachos y padres que quieren que sus hijos salgan adelante con una carrera universitaria en esta institución.