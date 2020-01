EN OPINIONDE

Por: Fernando Infante Hernández

Enero del 2020…Como que cuando uno cumple los cincuenta años o poco más de edad, el tiempo pasa más rápido…La mayor parte de los cincuentones ya no queremos ni celebrar nuestros cumpleaños!…Pero bueno con la gracia del que todo lo puede estamos iniciando un año más de nuestro calendario…El paso de miles de paisanos por Soto la Marina vino a reactivar la economía de importantes sectores comerciales de la zona urbana…Antes del 24 de diciembre pasaron muchísimos paisanos rumbo a sus lugares de origen en el sur del estado y de nuestro país…Posteriormente, es decir, antes del 31 se volvió a presentar enorme afluencia de paisanos para celebrar con los suyos las fiestas de fin de año…Después del día uno de enero el retorno de la mayor parte de ellos ahora hacia USA y las diferentes ciudades de nuestra frontera norte…Evidentemente, en su retorno ya gastando menos dinero…Solamente lo elemental…Pues cierto es que en navidad y fin de año gastaron mucho de lo que traían de dinero en las celebraciones…En fin, con la gracia de DIOS vamos empezando el 2020…Desde hace seis días el 2019 es parte del recuerdo…Con sus experiencias y enseñanzas vividas…Buenas o malas…Ahora tenemos que ver los retos que el año nuevo nos depara…Lo importante es no perder la fe y esperar que el presente año sea mejor que el que se fue…En temas locales para decirles que los miembros de la primera generación de alumnos de la Secundaria Técnica 12 que fue la 1972-1975 se reunieron en esta localidad el pasado 27 de diciembre…La reunión fue en el salón de eventos del Restaurant Los Primos…JUAN DIEGO CASTILLO RODRÍGUEZ, PEDRO ESPINOZA VACA, HUGO MIGUEL ROJO, NACHO PERALES y MARISSA VÁZQUEZ IBARRA, así como ENRIQUE TORRES TUDÓN, entre otros pasaron momentos de grata convivencia así como de un sabroso intercambio y recuerdos de momentos idos pero inolvidables de su estancia en la institución educativa en referencia…Muchos de ellos convertidos en profesionistas e incluso jubilados ya algunos…Otros dedicados a actividades diversas pero jefes y jefas de familia prácticamente todos ellos…Dicen y tienen razón algunos cuando aseguran que “recordar es vivir”…Me comentan por los rumbos del PRI estatal que el dirigente EDGAR MELHEM tiene varios y muy buenos amigos aquí en Soto la Marina…Amigos que ha ido cultivando al paso de los años y al fragor de las diferentes luchas políticas en las que ha participado…Pero igual me dicen que de todos estos amigos sobre salen dos políticos en el ánimo y afecto de MELHEM…Ellos dos son el ex alcalde LEONEL ARELLANO y el actual dirigente local JAVIER SALVADOR MOLINA…Digo esto por sí a alguno le puede servir de dato o de señal…Al ex alcalde nativo de La Pesca el “gusano” de la política lo trae siempre vivo…A flor de piel!…Mientras que MOLINA está más que perfilado para la primera regiduría en el 2021…Apostamos?…Me dicen que circuló una fotografía de RENATO CEPEDA con un texto que decía que era el mejor prospecto de MORENA para la elección municipal de Soto la Marina…Palabras más, palabras menos…De primero pensé que era por el pasado día de los inocentes…Pero me dicen que esa foto fue de días antes de esa mencionada fecha…Quien sabe si la publicación tendría el visto bueno de RENATO…Pero lo que sí es cierto es que hasta hoy día este joven político pesqueño no ha tenido seriedad alguna con sus participaciones electorales…Lo mismo fue funcionario con LEONEL ARELLANO como después se movió por el PRD y luego regresó al PRI…Aunque con tan conocida variación ideológica de RENATO nada tendría de raro que ahora se quiera mover dentro de las siempre turbulentas aguas internas del Morenismo donde lo estarían esperando con todas las ganas del mundo para despedazarlo políticamente y es que ahí no tiene el menor historial de participación…Dicen algunos destacados Morenistas locales que de ser cierta la versión sería una acción de verdadero oportunismo político de parte del joven RENATO…Lo cierto es que quien sabe!…Hablando de gente de La Pesca un saludo fraterno para mi amigo ERIK TORRES CEPEDA…ERIK es un joven profesionista pues tiene la carrera de Finanzas…Pero ha sacado su faceta empresarial de unos cuantos años a la fecha…Ha emprendido un negocio de venta de equipos de telefonía celular en esta localidad…Adelante ERIK!…Me comentó el líder de los taxistas y los micros de Soto la Marina RICARDO CASTILLO que las expectativas de fin de año no se cumplieron…La demanda de pasajeros no fue la esperada…Fue de apenas un treinta por ciento el incremento de la demanda pasajera, recalcó el joven líder de este sindicato adherido a la CTM…El presente año nuevo 2020 no es todavía propiamente político…Pues no hay proceso electoral alguno por realizarse…Pero a partir de medio año creo que la parcela electoral se empezará a sembrar de proyectos partidistas internos por parte de los diferentes partidos que tienen vida y por lo tanto, presencia política en Soto la Marina…Es decir, en este 2020 se empezarán a calentar los motores…Rumbo a la madre de todas las batallas electorales a desarrollarse el 2021…Si nos atenemos a la fotografía electoral actual se supone que el PAN no tendrá problemas para seguir gobernando en Tamaulipas…Y en Soto la Marina…A no ser que sucediera un viraje político de desmedidas proporciones…Por ahora y hasta ahora parece que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA tiene y mantiene a su favor el control político en el estado…Incluso medios nacionales ubican a nuestro gobernador como el líder de los mandatarios estatales del PAN…Y por ello es que lo mencionan para proyectos futuros, de corte nacional…La semana pasada anduvo por acá mi compadre PEPE VILLARREAL acompañado por su esposa, mi comadre YADIRA GARCIA y sus pequeños hijitos…Pasaron en La Pesca el día último del 2019…Mi compadre PEPE se desempeña en Juárez, Nuevo León como Director de Fomento Industrial…Desde hace algunos años emigró de La Pesca para estudiar en el Tecnológico de Monterrey y todo ese esfuerzo se está viendo coronado en su faceta de exitoso empresario y destacado político…Un afectuoso saludo y sus mejores deseos de año nuevo son los que envió por medio de nuestra página digital el estimado amigo JUAN ENRIQUE CABRIALES CASTILLO del “Despacho 2” a todos sus clientes y muchas amistades que ha sabido sembrar y cosechar en su vida…El estimado amigo CABRIALES es una persona de trabajo y luchadora que a base de empeño ha logrado consolidar su negociación al lado de su familia…Por otro lado me dicen que en el rancho “El Capricho” de mi buen amigo PANCHO YÁÑEZ se siguen reuniendo un buen número de amigos para compartir de la charla y buenos cortes así como de exquisitas bebidas de diversas presentaciones…Me dicen también que acuden de manera casual algunos cuadros políticos que tienen sus orígenes en diferentes partidos, de los cuales, la mayor parte por ahora andan “sueltos”…Pero los unen con el profesor PANCHO YÁÑEZ los fraternos lazos de amistad que se remontan a no pocos años de distancia…De manera tradicional “El Capricho” ha sido y por lo que vemos sigue siendo una auténtica “guarida” de políticos locales…Algunas veces la marca “El Capricho” gana elecciones…Como también en otras ha sabido de manera digna lo que es “morder el polvo”…Al final en ocasiones unos miembros de ese espacio salen rumbo a destinos políticos distintos entre sí…Pero siguen en su mayor parte, conservando la amistad entre ellos…Y esto último es lo mejor!…JOSE JUAN RODRÍGUEZ ABUNDIS creador del concepto musical “CHEPOS TECLADISTA EN VIVO” de aquí de Soto la Marina agradece a todos quienes le brindaron su confianza y lo contrataron para amenizar sus fiestas durante el pasado mes de diciembre…Y se sigue poniendo a las órdenes de la siempre sabia, inteligente y por demás exigente sociedad de nuestro municipio…Pues vaya que le fue bien al famoso “Chespi” ROGELIO PADRON desde mediados de diciembre e inicios del presente mes de enero con la venta de sus platillos de comida…Se le pudo ver ofreciendo sus productos a viva voz allá por “El Charrito”…”No se castigue,” es el grito de batalla al momento de ofrecer sus comidas a la gente…Bien por Chespi pues se gana la vida de manera honrada y decente…Trabajo hay en Soto la Marina…La cuestión es que la gente quiera salir adelante…Digo esto porque hay mucha raza que se le va el tiempo en puras lamentaciones…Claro que es difícil que las oportunidades de trabajo les lleguen hasta sus casas en donde están acostados…Hay que buscarle…Hay que salirle al toro…Quien dijo que la vida es fácil?…A darle!…Hablando de gente que trabaja, un saludo para MARTITA ESPERICUETA…Tiene ella su negocio de comidas en la plaza principal y a este arte de la cocina se dedica desde hace muchos años…Y también es una experta artesana en la elaboración de coronas y arreglos florales que expende en las celebraciones del día de muertos…Y que me dicen de los hermanos CHON y CARMELO JILOTE?…Ellos también salen todos los días a darle fuerte a la vida…Y los boleros de la plaza como son cuate ALMAZÁN y ASTELLO así como COLLAZO…Don BERNA el de los elotes y troles…Y de los hermanos AYALA una dinastía de comerciantes ambulantes que han hecho historia en Soto la Marina, por su faceta de emprendedores…La familia SEGURA dedicada al negocio de los tacos…En fin, podríamos llenar la columna de nombre de gente trabajadora de este municipio, que son un ejemplo de lucha, esfuerzo y deseos de salir adelante…Por acá anduvo el primo GUADALUPE INFANTE SOTO el pasado mes de diciembre…Él reside desde hace algunos años en Zacatecas…Lo pude observar de “lejitos” en las Bodas de Oro del pariente RICARDO INFANTE y su esposa MARINA BARRIENTOS…Por cierto esta celebración por los cincuenta años de matrimonio fue el marco especial para que diferentes familias de Soto la Marina que se han entrelazado como resultado de la mezcla genética INFANTE BARRIENTOS acudieran al auditorio local…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…