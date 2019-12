EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues en las dependencias del estado y del municipio salieron de vacaciones desde la semana pasada, aunque el Ayuntamiento mantiene guardias en áreas en las que no se pueden detener los trabajos como en Catastro y Servicios Públicos, así como en Protección Civil…En algunas de las oficinas estatales están turnando el personal para la atención a la gente de manera particular en la Fiscal y en el Registro Civil…Mañana martes inicia de manera formal la época navideña en todo el mundo cristiano…Por ello es que desde el pasado viernes han sido miles de paisanos los que han estado pasando por Soto la Marina rumbo a sus lugares de origen en la parte sur de nuestro país…Las tres gasolineras de la zona urbana han estado al cien por ciento de automovilistas rellenando sus tanques de combustible…También las tiendas de conveniencia y de otros ramos se han visto repletas de clientes de esta hermosa temporada del año…Todo este enorme trasiego de paisanos genera una muy importante derrama económica para nuestro municipio…Y esto es muy bueno para la economía local…Ya en el retorno aunque nuestros paisanos siguen dejando dinero por medio de sus compras, ya es menor, porque se dejan caer en las fiestas navideñas y de fin de año y por lo tanto ya es menos la lana con la que regresan ya sea a la unión americana o a las ciudades de nuestra frontera norte…El estimado amigo OMAR MARTINEZ fue nombrado Secretario pParticular del nuevo líder del PRI estatal EDGARDO MELHEM SALINAS…OMAR tiene una muy larga trayectoria partidista…Fue alcalde de Villagrán su municipio de origen…En sus inicios se le relacionó con el grupo de HOMAR ZAMORANO AYALA…Pero de igual manera es cierto que al paso de los diferentes sexenios priistas se supo acoplar al estilo de trabajo de los gobernadores en turno con quienes tuvo cobijo laboral…Se puede decir que hoy en día OMAR MARTINEZ es un institucional dentro de las filas de su partido…Por lo tanto sabrá trabajar de manera leal a su nuevo jefe EDGARDO MELHEM SALINAS…Hablando de gente del PRI en Soto la Marina, JORGE LUIS GUAJARDO es gente de ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO…Por lo tanto no sería extraño que a GUAJARDO se le diera alguna de las carteras disponibles en el comité local…La ex dirigente estatal del PRI y de la CNC así como ex diputada local y federal además funcionaria estatal LUPITA FLORES DE SUAREZ adelanta que su partido se habrá de recuperar en el terreno electoral en el próximo proceso político…Difícil por demás que se cumpla el pronóstico de la dama…Pero en política todo puede pasar…De repente si en el gobierno de los vientos le dejan caer toda su artillería a MORENA, el PRI podría incluso servirle al PAN en lo electoral….Si el PRI crece o lo dejan crecer, en Tamaulipas, entonces MORENA no tiene mayor margen de crecimiento…Apostamos?…Con lo agresivo que es el presidente OBRADOR con los panistas y los priistas, sería ilógico que estos últimos hicieran una alianza de facto con MORENA…Excelente fue el ambiente que se vivió el pasado martes en la posada de los amigos del café de CHON CÓRDOVA…El borrego del que dimos cuenta así como el sabroso y jugoso pollo a las brazas fue la delicia de nuestros golosos paladares…Mis primos MARIO BARRIENTOS y LALO GARZA amenizaron con el bajo sexto y el acordeón tan hermosos e inolvidables momentos…Son estos momentos precisamente los que le dan sentido a nuestras vidas…El saber que perteneces a un círculo de amigos te hace sentir vivo e importante en el buen sentido de la palabra…La anfitrionía de CHON CÓRDOVA y su junior MISAEL a lo grande!…Acudió el ex alcalde LEONEL ARELLANO a esta tradicional posada de navidad y fin de año…Bebidas las hubo en sus diferentes presentaciones…Con medida, claro, está…Pues desde la semana pasada, se incrementó la demanda de servicios para los aseadores de calzado de esta localidad…El pasado martes prácticamente no se daban abasto que hasta entraron en estrés del bueno al no darse tiempo para bolear el calzado de todos sus clientes…Saludos para EDGAR VALDÉZ el famoso “topo”…EDGAR es el chofer particular del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Un chofer de un personaje sea del nivel que sea y se desenvuelva en cualquier actividad siempre va a ser de extrema confianza para su jefe…El chofer en muchas de las ocasiones aparte de tener que conducir con responsabilidad y acierto se convierte en no pocas de las ocasiones en un confidente y testigo mudo o activo, según sea, de los problemas o alegrías del patrón…Un chofer, siempre será, para el jefe, una persona de extrema confianza…Tal como es el caso de EDGAR VALDÉS con el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…En otro orden de ideas el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR quien de la honestidad hizo su carta de presentación como candidato, acaba de “santificar” perdonándole todos sus pecados al Director de la CFE, el corruptísimo MANUEL BARTLET DÍAZ…Por su obra y gracia este rata que tiene propiedades por más de 800 millones de pesos fue declarado honesto e inocente de los delitos de corrupción por los que era acusado…Declaró la SFP que “BARTLET no estaba obligado a declarar su patrimonio”…Bofos!…Pero los que tienen que ver con el PRIAN sí están obligados a hacerlo…Por cierto y para que vean quien manda en México AMLO se dejó acompañar por BARLETT en su visita a una termoeléctrica en Querétaro…Como luciendo a tan viejo rufián!…Vaya óptica que tienen los de la cuarta transformación para medir a los corruptos y a los Director de Recursos Humanos de la presidencia municipal, CHUY ARELLANO anda queriéndole mover el tapete al titular de ese organismo OSCAR ARGUELLO…Que les asegura CHUY que él tiene la capacidad y la experiencia para poner orden en la COMAPA…Quien sabe a qué desorden se referirá este funcionario local, que por cierto es el más anti popular en el palacio municipal…Nadie ahí lo quiere…Lo peor es que no se ha dado cuenta!…En temas agradables para decirles que la semana pasada estuvo llena de posadas por parte de empleados de diferentes dependencias así como de organismos de servicio y de casas comerciales de Soto la Marina…La mayor parte de estos eventos destacaron por su austeridad…Los asistentes en su mayor parte se cooperaron para que sus posadas se llevaran a cabo…Lo importante de esto era y fue la convivencia entre ellos y sus compañeros de trabajo…Lista la estudiante marinense CELESTE YOSELIN MEDELLIN CEPEDA para irse a prestigiada universidad de Colombia a realizar su especialidad en Nutrición…Éxito!…Mi estimado amigo MARIO DE LA GARZA GUAJARDO editor del periódico La Pista de Ciudad Victoria convivió en días pasados con mis hermanos o sea los hijos de mi tío LUIS INFANTE (que en paz descanse) y mi tía NANA…Se mostró sorprendido por la fuerza y vitalidad mental de mi tía NANA…Esto fue en la capital del estado…Del Ejido La Peñita es mi amigo ELOY HERNÁNDEZ ESPINOZA…Él se fue de nuestro ejido muy joven buscando mejores oportunidades de vida…Por esa razón reside desde hace años en Monterrey, donde en base a trabajo y perseverancia se ha forjado mejores condiciones de vida…Pues bueno, en días pasados fue entrevistado por un portal de noticias de la ciudad regia donde dio a conocer que desde hace mucho tiempo reparte juguetes y víveres a niños y familias necesitadas de la zona conurbada de la urbe industrial en mención…Bien por ELOY quien por cierto me comentó que es probable que venga en estos días a La Peñita a realizar una similar acción a la que desarrolla en Monterrey…No pude platicar con el líder de la CNC local MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA en estos días pasados respecto a los planes de trabajo que tiene para el próximo 2020…MARIO es uno de los cuadros jóvenes del PRI aquí en Soto la Marina…Tiene futuro dentro del quehacer político de su partido…Para empezar está al frente de una de las organizaciones con mayor peso político dentro del tricolor como es la CNC…Es MARIO sin la menor de las dudas uno de los cuadros más jóvenes, sino es que el mas, que arriba al liderazgo de esta organización…Igual de cierto es que la CNC pasa por el momento más crítico en lo económico de su historia…La CNC es oposición en el municipio contra el PAN así como en Tamaulipas y a nivel federal es oposición a MORENA…Por ello es que el recurso económico no llega como debería de ser a las arcas de la organización en referencia…Pero con todo y esto MARIO CRUZ realiza algunas acciones de gestoría para sus representados…El Teacher marinense GUSTAVO FRANCISCO SILVA RUIZ fue electo como Secretario de Conflictos en la naciente Delegación Sindical Magisterial I-D-I-350 de Matamoros que aglutina más de 150 maestros y trabajadores de la educación…El recién electo Secretario de Conflictos de la Delegación en referencia es hijo del profesor PANCHO SILVA y de su esposa SIMONA RUIZ DE SILVA, quienes al igual que los demás hermanos de GUSTAVO FRANCISCO han recibido con orgullo su importante logro sindical dentro de las filas del magisterio…Tómenlo con las reservas del caso, pero no se vayan a dar por sorprendidos si al inicio del próximo 2020 se presentan algunos cambios en los organigramas del gobierno del estado y del ayuntamiento aquí en Soto la Marina…En el cuarto año de gobierno estatal, es tiempo para que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA siga moviendo sus fichas en los municipios en lo que tiene que ver con sus delegados…Y en el Ayuntamiento de Soto la Marina, bien podría el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ sacudirse algunos compromisos con funcionarios que no han dado el ancho, en este primer año de administración, respecto a las expectativas generadas en torno a sus respectivos desempeños en la función pública local…También es el tiempo propicio para que el alcalde le dé jugada a algunos de sus cuadros leales que han estado calentando la banca con paciencia y lealtad…Felices fiestas para todos nuestros lectores y amistades…Que el padre DIOS derrame bendiciones mil sobre todos ustedes y sus familias…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…