EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ ha tenido un cierre de año difícil, en cuanto al tema presupuestal…Los recortes de la federación han sido criminales para los estados y de ahí se desprende este entramado a los municipios…AMLO está ahorcando a los estados para él aparecer como el bondadoso del pueblo por medio de los apoyos sociales que entrega cada bimestre…Con todo y ello en Soto la Marina se está trabajando muy bien en esta recta final del 2019…Se ve movimiento en la rehabilitación de muchas calles…Se está tirando cientos de metros de nuevas líneas de drenaje y otras acciones más…El tema del arreglo del drenaje es uno de los renglones a los que los gobernantes casi no le quieren entrar…Lo que pasa es que en el drenaje se van millones de pesos…Que no se ven…Porque van enterrados…Y a algunos alcaldes no les gusta porque esas obras no les dan para el lucimiento personal ante la sociedad…Pero realmente la rehabilitación o introducción de las redes de drenajes significan avance y desarrollo para las comunidades…Aparte de que contribuyen a la salud de las familias…Por ello es de aplaudirse y además de reconocerse al alcalde ABEL GÁMEZ por la rehabilitación de decenas de cuadras de la zona urbana por medio de tan importante obra…En otro orden de cosas, me dicen que al Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, CHUY ARELLANO ya lo pusieron en su lugar…Se la pasaba viendo a sus compañeros de la administración como sus enemigos…Gozando con la idea de que les descontaran el sueldo por haber salido a algún asunto hacia el exterior del edificio de la alcaldía…Pero al parecer ya lo hicieron bajarse del ladrillito al que lo habían subido y en el que se mareó…Se imaginan que CHUY hubiera sido juez en los tiempos de la santa inquisición?…CHUY se mareó, pese a la minúscula altura del ladrillito, en el que lo subieron…No sigue el ejemplo de su jefe el alcalde ABEL GÁMEZ quien atiende a sus colaboradores, sean del tamaño que sean, con buen carácter y tratando de apoyarlos a la medida de las posibilidades, del recurso municipal, para que realicen su función dentro de un entorno y ambiente de cordialidad…Lo bueno es que con el “juntón” que le dieron, ya anda “mansito” con el resto del personal que al igual que él, son solamente empleados del municipio…Tan bonita que es la conformidad!..El Boulevard Enrique Cárdenas González también recibió una excelente rehabilitada y es que los tramos que estaban mayormente dañados han sido arreglados desde la semana pasada…Ya que andamos por esos rumbos vaya un saludo cordial para don JUAN LARA quien es el encargado del mantenimiento del parque de beisbol de esta localidad…Comentaba en días pasados don JUAN LARA que es probable que la novena de los Sultanes de Monterrey podría venir a un juego de exhibición en los primeros meses del año que entra…No hay nada seguro a ese respecto…Pero sí es una fuerte posibilidad, agrega…Me comentó el Director de Catastro HUGO RANGEL que durante todo el mes de diciembre se estará aplicando el cien por ciento de descuento por concepto de recargos en el impuesto predial…De igual manera, hace saber que a excepción del día 31 y los sábados y domingos la oficina de Catastro estará trabajando de manera normal durante la presente recta final de este 2019…Vaya que le llovió en serio al diputado local del tricolor TINO SAENZ cuando propuso ante el congreso el cobro por el servicio de recolección en los 43 municipios de Tamaulipas…Hasta la propia dirigencia de su partido encabezada por EDGAR MELHEM rechazaron tan impopular iniciativa…Después quiso TINO dar a entender que el diputado del PAN ARTURO SOTO lo chamaqueó, pero el daño ya él mismo se lo había hecho…Pobre de TINO tanta experiencia política donde la vino a dejar botada…El alcalde ABEL GÁMEZ y su esposa la maestra MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ han estado en contacto con la sociedad de Soto la Marina y sobre todo en estos días que estamos en el umbral de la navidad 2019 y es que han encabezado el encendido de pinos en diferentes puntos del municipio…El llamado del jefe de la comuna a la comunidad marinense es para que en estas fechas decembrinas fortalezcan los lazos de amor y fraternidad entre las familias y sus amistades…El alcalde de Soto la Marina cierra el presente año trabajando y trabajando bien en beneficio de la sociedad…Con todo y los criminales recortes presupuestales de la federación que le aplicaron al estado y que por consecuencia revientan en los municipios…Y políticamente el presidente municipal también lo está cerrando de la mejor manera…Tiene y mantiene el liderazgo local…Su cercanía con el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA le da un plus en cuanto al control que en el tema político tiene que ver…DE igual manera es evidente su ascendencia personal incluso con el nuevo dirigente estatal de Acción Nacional RENÉ CANTÚ GALVÁN el famoso “Cachorro”…También el líder del PAN local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ responde al equipo del alcalde…Nadie sabe ni puede saber desde hoy el futuro político, pero en lo que tiene que ver con el proceso interno del PAN en el 2021 la voz y la opinión del médico ABEL GÁMEZ va a pesar sobre manera e influirá en la decisión local…Apostamos?…Como les comentaba al principio de este tema, nadie puede avizorar el futuro interno del PAN en Soto la Marina…Pero el liderazgo del alcalde es claro además de inobjetable…Muy agradecidos con nuestro buen amigo PEDRO ESPINOZA VACA alto funcionario de la UAT por habernos acompañado en el festejo del 25 aniversario de nuestra casa editora El Redactor…PEDRO es orgullosamente nacido en Soto la Marina y durante muchos años fue Director de la Facultad de Ciencias de la Educación, Campus Victoria…Y la verdad es que como director apoyó a cientos de estudiantes de nuestro municipio con becas y respaldos, de otro tipo…En otro orden de cosas RUBÉN RODRÍGUEZ de por allá del Ejido Benito Juárez me comentó que está muy agradecido con el presidente municipal ABEL GÁMEZ por las atenciones que ha tenido hacia su persona ahora que funge como alcalde…Está bien que el estimado amigo RUBÉN RODRÍGUEZ se exprese de esta manera del alcalde…Pues reconocer y aparte agradecer cuando se recibe una buena atención habla bien de la gente…Dice RUBEN que independientemente del tema político el médico ABEL siempre lo ha distinguido con su amistad…”Por lo que estoy para lo que humildemente se le ofrezca para jalar con él” resaltó ante el de la pluma…Hermosa es como luce la plaza del kiosco y es que el presidente municipal la mandó adornar con motivos navideños en toda su extensión…Los vecinos de ese sector como las familias ARGUELLO y CÓRDOVA entre otras y la sociedad en general la admiran por la noche y la verdad es que a nuestra redacción llegan excelentes comentarios hacia el alcalde de Soto la Marina a ese respecto…Por otra parte, los pensionados y jubilados del sector educativo del municipio a cargo de APOLONIO VERDIN SÁNCHEZ tuvieron su posada el jueves de la semana anterior…La cita fue en el salón de eventos del Restaurant “Los Primos”…Hubo comida, regalos y música en vivo amenizada por “CHEPOS TECLADISTA” que no es otro que nuestro amigo JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ ABUNDIS quien ha tenido por cierto, una importante demanda de sus servicios musicales, en esta recta final del año…Como que todavía no empiezan a levantar bien las ventas en los comercios de Soto la Marina en esta recta final del año…Aunque de igual manera me comentaron algunos comerciantes de la zona centro que esperan que se repunten las ventas a partir de esta semana…Resaltan que hay incluso algunos burócratas y empleados de dependencias federales y estatales que apenas van a recibir sus aguinaldos en el transcurso de la presente semana…Hoy lunes tenemos nuestra tradicional posada, primero DIOS, los amigos y contertulios de la mesa del café de CHON CÓRDOVA…Finos cortes y borrego al ataúd, además de un delicioso y por demás jugoso pollo asado así como bebidas de diferentes marcas y presentaciones…Aderezados con la sabrosa charla y el intercambio de experiencias sin faltar las interminables anécdotas de lo que juntos dentro de un escenario y marco de hermandad hemos vivido a lo largo del presente 2019 que poco a poco se nos va…Por cierto a reconocido miembro de la mesa del café le preguntábamos que a donde iba a salir en estas vacaciones de navidad y de fin de año a lo que nos contestó “si no tengo dinero para quedarme, menos para salir”!…Fallecieron los estimados amigos JUAN COMPEAN RODRÍGUEZ y don MATÍAS HERNÁNDEZ CASTILLO…Para sus familias vaya un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias…Saludos a mi apreciado amigo el joven profesor JUVENAL HERNÁNDEZ GARZA en tan tristes momentos…Antes de finalizar la presente colaboración les quiero compartir a los que no lo saben, que un servidor no tiene hermanos, ni hermanas…Soy hijo único de papá FERNANDO y mamá REYNITA…Pero mis primos de la rama paterna en automático y desde que vi la luz primera en este plano terrenal se convirtieron en mis hermanos…Mis primos, hijos de mis tíos LUIS y GUADALUPE así como de EMILIANO e IDOLINA, CARMEN, CHENCHA, SERAFINA, CONCHA, OFELIA y CHIMÁN son verdaderamente mis hermanos…Benditos sean por haberme recibido en tan hermoso seno familiar, desde mi primer día!…Es cuanto nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…