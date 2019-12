“En el PRI iniciamos una gran reconciliación en Tamaulipas”: Edgar Melhem

*Rinden protesta Edgar Melhem y Mayra Ojeda, como dirigentes del PRI

*Propone Alejandro Moreno, líder nacional, reitera todo el apoyo a los priistas de Tamaulipas.

Ciudad Victoria, Tam. – Con el respaldo de priistas de todo Tamaulipas, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Moreno Cárdenas, tomó protesta a los priistas Edgar Melhem Salinas y a Mayra Ojeda Chávez, como Presidente y Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI, respectivamente, para el periodo estatutario 2019-2023.

A las 12:00 horas del día de éste domingo dio inicio la Asamblea de Consejeros, para declarar la validez del proceso interno y elegir a la próxima dirigencia estatal.

Ya en calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Edgar Melhem Salinas convocó al priismo de Tamaulipas a renovar las ideas, la actitud del partido y para ello, propuso la renovación y la reestructuración desde la base, del Comité Directivo y en los municipios.

“Renovemos nuestro amor por el PRI y también reestructuremos el cómo llegamos a la gente. Ya no se valen lamentaciones, esas deben quedar atrás; no se vale cobrar traiciones, eso es otra historia; ya no se vale cuestionar al que se fue por los espejitos que le vendieron otros partidos: ahora hay que organizarnos y preguntarnos ¿Qué podemos hacer para que se queden en el PRI?”, subrayó.

En ese marco de unidad partidista, a la que asistieron priistas de los 43 municipios de nuestra entidad, el dirigente estatal dijo hoy que los mexicanos y los tamaulipecos extrañan los buenos gobierno del PRI, que están y luchan al lado de los ganaderos, de los agricultores, de los campesinos, que no vienen a eliminar programas exitosos y gobierno priistas donde las familias vuelvan a caminar con tranquilidad en sus calles.

“Vayamos al reencuentro de nosotros mismos, iniciemos una gran reconciliación en todo Tamaulipas, veamos a los rostros, no somos una credencial de elector. Somos personas que sentimos, amamos y nos apasionamos; en el rostro se pinta la pasión de un priismo vivo en Tamaulipas, en tu mirada se refleja el sueño por conquistar un priismo fuerte, en tus manos están los mapas de la lucha diaria por un priismo activo …eso es el priismo tamaulipeco”, señaló.

Al participar en la toma de protesta de Edgar Melhem Salinas y Mayra Rocio Ojeda Chávez, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional Alejandro Moreno Cárdenas, hizo un reconocimiento a la fuerza de la militancia tamaulipeca, siempre leales y comprometidos y que son la fuerza para que el PRI vuelva a retomar el triunfo.

El dirigente nacional reconoció que son tiempos difíciles, por eso agregó, que es tiempo y el momento de demostrar de lo que están hecho los priistas, con priistas firmes en su lealtad, en el compromiso de trabajar por la unidad para construir el objetivo común de hacer de nuestro partido competitivo y de alternativa para la sociedad.

“Por eso la responsabilidad es de todas y de todos; necesitamos impulsar un partido abierto, un partido moderno, un partido digital, porque el PRI, hay que decirlo con mucho orgullo; el PRI construyó este país, las instituciones, impulsó el proceso democrático más importante porque el PRI es el gran partido de México, el PRI en el gobierno, el PRI en la oposición siempre ha impulsado y ha defendido la democracia”, subrayó el líder nacional del PRI.

Al encuentro partidista participaron más de dos mil priistas de las ciudades y regiones importantes de nuestra entidad, así como ex dirigentes estatales, presidentes de los comités municipales, legisladores, dirigentes de los sectores, organizaciones y líderes seccionales.