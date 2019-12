EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Me comentó el profesor HUGO MIGUEL ROJO RAMOS, que las oficinas de los programas federales de este municipio se encuentran instaladas en un espacio de la SADER que antes se denominaba CADER…Resalta el funcionario federal, que una mayor información respecto a los diferentes programas de la federación los interesados pueden acudir a esas oficinas, donde hay personal asignado para dar a conocer sobre los requisitos que se tienen que cumplir en ese sentido…Hablando de programas federales, el pasado martes se entregaron Becas Benito Juárez a alumnos de nivel medio superior en el salón de actos del Ejido “Lázaro Cárdenas”…Igual de cierto es que el pasado martes la presidenta del DIF local MAGDALENA MORALES encabezó la ceremonia de respeto a los espacios de las personas con discapacidades, al lado de su esposo el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…También la presidenta del DIF local hizo entrega de equipo a la instructora de zumba de la Casa de Cultura, CORINA ARELLANO, que fue gestionado ante la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA… El alcalde ABEL GÁMEZ hizo entrega de más de 80 árboles para reforestación a la comunidad de Noche Buena…Los recibió el Coordinador de la Misión Cultural, ANDRÉS MEDELLÍN MANZANO ante la presencia del Director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento, FRANCISCO SILVA CISNEROS…El viernes 20 de diciembre inicia el periodo vacacional para los alumnos y trabajadores de escuelas del nivel básico del municipio de acuerdo a lo que dio a conocer la titular del CREDE local MARIA DOLORES CASTRO NARVAEZ…Felicidades para la jovencita CELESTE YOSELIN MEDELLÍN CEPEDA, pues en fechas próximas realizará su especialidad en Nutrición en prestigiada universidad de Colombia…CELESTE YOSELIN estudia la Licenciatura en Nutrición en la UAT campus Victoria y es hija del estimado matrimonio formado por el profesor ANDRÉS MEDELLIN MANZANO y la maestra SAN JUANITA CEPEDA RODRIGUEZ…Felicidades!…Esperamos que salga bien de la operación de la vista a la que será sometido nuestro amigo CARLOS GARCIA GALVÁN…Me comentó la semana pasada que estaba a punto de ser operado de un detalle ocular…Animo CARLITOS…Por cierto CARLITOS se desempeña en la parte administrativa en la COMAPA local…Hay que decir que durante muchos años estuvo al frente del mantenimiento y la operación de la este órgano descentralizado y me atrevo a decir que es los que más le saben al funcionamiento de las diferentes áreas de la COMAPA Soto la Marina…Excelente el corrido que le compuso nuestro amigo EFRAÍN HERNÁNDEZ a esta casa editora EL REDACTOR en la celebración del 25 aniversario que se desarrolló el pasado 27 de noviembre en el Auditorio Municipal…Muchas gracias EFRAÍN!…En otro orden de cosas, el alcalde está cerrando con broche de oro este año con el tema de la rehabilitación de calles en la zona urbana de Soto la Marina…No son pocas las arterias en las que se trabaja desde hace un par de semanas en cuanto al recarpeteado y bacheo así como otras en cuanto a su pavimentación hidráulica…Está cerrando muy bien la administración local el presente 2019 a ese respecto…Por cierto el alcalde y su esposa MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ serán invitados especiales en la tradicional posada del magisterio marinense que se desarrollará el próximo jueves en el auditorio local…Mientras tanto se hace necesario recordarles que los días 17 y 18 de diciembre se estará entregando el recurso bimestral a los abuelitos del Programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, en el Gimnasio local…El pasado jueves cumplió 70 años de edad mi estimado amigo ROGELIO ZURITA CÁRDENAS, por lo que fue muy apapachado por su familia y algunas de sus muchas amistades…Un enorme saludo y un gran abrazo para mi compare RAMIRO MORENO hasta el hermano y vecino municipio de Aldama…”Cero amarguras, que al cabo mundo hay te quedas” es el grito de batalla de mi compare RAMIRO a través de su diario existir…Costillitas, Ribay, borregos al ataúd, camarones a la diabla y pollo en su salsa, son solamente algunas de las muchas delicias que mi compare suele preparar y de manera muy constante para satisfacción del paladar de sus muchísimos amigos…Y del de él también…Saludos compare!…Cuando se pensaba que las filas de MORENA en Soto la Marina se nutrirían de muchos priistas, posterior a la elección local de este año, la verdad es que no fue así…Las filas de MORENA en Soto la Marina permanecen en cuanto a números, en los mismos porcentajes de hace más de un año…No han bajado en cantidad notoria los simpatizantes locales de MORENA…Pero el problema y detalle es que tampoco se han incrementado…Y para un partido que es tercer lugar en el municipio, eso de que no baje ni suba no es un buen augurio…A no ser que suceda en verdad algo extraordinario dentro de la parcela electoral marsoteña, los números van a seguir quedando como están en relación a la fuerza de los partidos que tienen vida y presencia en nuestro municipio…En el PRI creo que la principal lucha se va a dar más allá de la candidatura a la alcaldía, en cuanto tendrá que ver con la primera regiduría…Lo que pasa es que la primera regiduría como quiera llega con unos 400 votos y ya…El priista que asegure la primera regiduría en Soto la Marina podrá dormir y descansar a pierna suelta…Sin mucho mortificarse…Aunque sería bueno para la causa tricolor que quien vaya en la primera posición le entre con su buena lana, para la campaña local…Digo esto porque será algo que se puede recuperar en lo económico…Aparte el beneficiario le ayuda de esa manera a su partido con una lana…Porque por lo que vemos, no va a tener el PRI muchos padrinos que le van a querer apostar en el 2021 en la elección municipal, ya que la de gobernador será en el 2022…Igual de cierto es que es de reconocerse en gran manera la lealtad que guardan no pocos militantes y simpatizantes del PRI por su partido…El PRI como ya lo sabemos, no pasa por el mejor de sus momentos…En la soledad del municipio, del estado y de la federación, aun así podemos contar reconocidos priistas tanto hombres como mujeres que en Soto la Marina siguen al pie del cañón a la espera de que su partido les marque el inicio de las hostilidades políticas para ponerse la playera de su amado partido…Pero me refiero y por mucho a esos priistas de corazón…Y de convicción…Búsquenle y van a encontrar priistas bien definidos en la zona urbana y en los ejidos…Y les aseguro que la mayor parte de ellos, en su vida han tenido jamás un cargo…Y en algunos casos ni un cuarto de dormir han obtenido y en el mayor de los extremos ni siquiera una despensa han recibido…Igual de cierto es que en la mayor parte de las veces los líderes de su partido les han jugado el dedo en la boca y se han aprovechado de su buena fe para beneficiarse a costa del trabajo que ellos desarrollan, en las caminatas y en las promociones partidistas…Pero es también verdad que el PRI vive hoy en día tiempos de lo más complicados…Hablando de gente buena y bien intencionada del PRI, ahí tenemos que el regidor RAÚL RAMÍREZ ha seguido entregando apoyos a familias de las comunidades rurales…Son apoyos que entrega de su bolsa…Pues cierto es sabido que los regidores no cuentan con presupuesto para sus gestiones…Esto habla bien del profesor RAÚL RAMÍREZ quien ha pasado por casi todos los cargos de su partido…Por otro lado me gustó bastante un esquema docente que por medio de la tecnología digital está aplicando el profesor EDGAR CEPEDA RODRÍGUEZ con sus alumnos de la Primaria “Rafael Ramírez” de esta cabecera municipal…No es desconocido que el profesor ÉDGAR CEPEDA se capacita y actualiza de manera permanente en cuanto a su labor como docente ante grupo y esto habla muy bien de su vocación como formador y forjador de alumnos de calidad…La muy estimada familia CEPEDA RODRÍGUEZ está integrada casi en su totalidad por maestros como son los casos de JUAN LOMBARDO CEPEDA RODRÍGUEZ, Director de la Primaria “18 de Marzo”, así como SAN JUANITA que se desempeña en esa misma institución y el propio ÉDGAR en la “Rafael Ramírez”…Ellos tres abrazaron de manera exitosa la carrera docente…Pues EDGAR MELHEM SALINAS será el próximo líder del PAN en Tamaulipas…MELHEM es un político tipo híbrido y es que aunque la lleva bien con todos los grupos del tricolor en el estado, realmente no pertenece al cien por ciento a ninguno…Lo mismo la lleva bien con el judas ex gobernador EGIDIO TORRE, como con el clan de los CÁRDENAS y las otras corrientes internas de lo que queda del PRI…Se puede decir en cierta manera que MELHEM es motivo sino de unidad una interna a ultranza, al menos no divide aún más a la destrozada familia priista de Tamaulipas…En Soto la Marina fue obvio desde el inicio del proceso interno que el ex dirigente local TOÑO SILVA, así como el actual XAVIER MOLINA se alinearon por el lado de MELHEM…Por ese mismo lado se canteó el jerarca de la CNC municipal MARIO CRUZ OCHOA y el regidor RAÚL RAMÍREZ MIRELES…Espera don RENÉ GONZÁLEZ un importante repunte en las ventas durante este mes de diciembre…El propietario del prestigiado Restaurant “Tampico” me comentó que en su negocio están preparados para recibir y atender a su clientela como se lo merecen…Tanto a los de esta localidad como a las cientos de familias que pasan por nuestra localidad rumbo a sus lugares de origen…El Restaurant Tampico es un ícono, un emblema de Soto la Marina tanto por la calidad de sus servicios, como por su envidiable ubicación y es que está a la vista de todos los turistas por estar a un lado de la carretera nacional…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…