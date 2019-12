“Chon” jilote y sus tradicionales tacos de barbacoa en Soto la Marina﻿

Lo primero que ves al llegar a la zona centro de Soto la Marina por las mañanas es el tradicional negocio de tacos de “Chon” Jilote Cortés, ya que esta imagen permanece desde hace muchos años dentro del colectivo mental de los marinenses y también de la gente foránea que nos visita.

Quienes en Soto la Marina no han degustado los sabrosos tacos de cabeza que “Chon” ofrece; según nos comenta, desde hace 43 años, e incluso muchos marinenses que residen por cuestiones de trabajo en lugares alejados, cuando regresan a nuestro municipio no se quedan con las ganas de volver a probarlos en su rica presentación con tortilla natural, no de la llamada “taquera” que es minúscula.

A “Chon” se le puede encontrar de manera permanente sobre la banqueta que da a la calle Juárez esquina con Felipe de la Garza en pleno corazón de la cabecera municipal, casi siempre apoyado por su hijo Alejandro “El Cotorro”, quien a pesar de ser su hijo, ni él se le escapa de sus pesadas y muy reconocidas bromas, y es que hay una muy buena que refiere, que en cierto día al terminar la jornada de trabajo le dice su hijo Cotorro, “aquí está el dinero de la venta, en la caja, papá”, a lo que “Chon” le dice, “mira cotorro, mejor deja lo de la caja y dame lo que traes en las bolsas de tu pantalón”!.

De esta manera El Redactor se une y se suma al reconocimiento de la sociedad hacia las personas de esfuerzo y lucha que en base a su trabajo diario se saben ganar el pan de cada día y el sustento a sus familias como en el caso de nuestro amigo “Chon” Jilote.