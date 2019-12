Calificación negativa le da el Obispo de Victoria al gobierno del Presidente AMLO

Calificación negativa, es la que el Obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a un año de su gobierno. “El todo lo ve ‘color de rosa”, el país sigue para abajo y para abajo, destacando que muchas de las promesas y declaraciones del ejecutivo federal han resultado falsas, lo que le da un resultado negativo a su gestión.

“Tristemente, el señor Presidente prometió muchas cosas y no las ha cumplido, habla de que ya se acabó la corrupción, cosa que no es cierta, la violencia sigue y la corrupción se ve de muchas maneras, no se ha desterrado”, añadió.

Al referirse a las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Obispo dice que desgraciadamente casi siempre dice lo mismo, “yo sigo opinando que este hombre está engañando a mucha gente”, afirmó.

Dijo asimismo el Obispo, Antonio González Sánchez, que lamentablemente mucha gente le sigue creyendo al Presidente AMLO, pero que por fortuna muchos ya no se desengañaron de él, su popularidad está bajando conforme pasan los días, “canceló el apoyo a las estancias infantiles, al Seguro Popular y al campo, entre otros programas sociales que mucho sirven de apoyo a los grupos más vulnerables”, subrayó finalmente.