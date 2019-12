Por: Raúl Terrazas Barraza

*Comité de apoyo al censo 2020

En todas las entidades del país, la administración federal, establece una serie de conexiones para sacar adelante procesos que están previstos desde hace mucho tiempo, en virtud de que, requieren del respaldo de las autoridades estatales y municipales.

Es el caso del INEGI, que tiene la encomienda de llevar a cabo el Censo General de Población y Vivienda del 2020, año en el cual corresponde, porque es una tarea de cada 10 años que tiene como propósito determinar cuántos mexicanos existe, cuántas viviendas y la características de las mismas, para dar una idea de cómo es, cómo está y como viven los mexicanos de todos los rincones del país.

Para darle forma a las acciones del Censo 2020, se dio paso a la formación de un Comité de Apoyo, en el cual participan las tres instancias de Gobierno y de los sectores social y privado.

En su momento el eterno Delegado del INEGI, Marco Antonio Chapa Martínez, se reunió con las administraciones estatal y municipales, con la finalidad de trazar objetivos y pedir el respaldo a efecto de contar con todo lo necesario para que, quienes llevarán a cabo el levantamiento del censo, cuente con todo lo necesario a efecto de cumplir en tiempo con esa tarea.

La reunión para la instalación del Comité, fue presidida por el secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos y por el titular de la Oficina del Gobernador, David Cerda Zúñiga y el propio Chapa Martínez.

Fue éste último quien hizo saber que en la entidad se visitarán un millón 600 mil inmuebles y una cantidad similar de viviendas en las que habitan, de acuerdo al conteo de hace cinco años, unos tres millones 700 mil personas.

Serán cuatro mil 500 encuestadores andarán en las calles de Tamaulipas, de quienes, los responsables del INEGI en la entidad creen que no tendrán dificultades, por aquello de que existen sitios en las ciudades en los que las condiciones son difíciles, aunque, en eso consistirá que el Gobierno del Estado intervenga en el Comité, para las personas puedan llevar a cabo su trabajo, que, es relevante para el país, porque a partir de los números que se obtengan, se definirán políticas públicas en todos los sentidos y a favor de la población.

En Tamaulipas existen casi 14 mil 400 localidades menores de dos mil 500 habitantes y 50 mayores de ese número, de manera que la tarea de censar, tiene sus formas y nada será más práctico, que el comité recién formado en la reunión que presidió Verástegui Ostos, actúen en el momento necesario a favor del censo y los censadores.

Hay que decir que una acción más del Comité es difundir en todas direcciones y a toda la población que ya viene el censo 2020 y que se requiere la colaboración de todos durante 25 días del mes de marzo, es decir, del dos al 27 de ese mes, que, de la misma manera que implica recorrer Tamaulipas, sucederá a nivel nacional y cuya chamba para los encuestadores es llevar alrededor de 50 millones de viviendas particulares y colectivas dispersas en más de dos millones de kilómetros cuadrados, en los que habitan más de 128 millones de mexicanos.

Ya existe en los medios de comunicación promoción con spots sobre el censo de 2020, incluso, es hasta pegajosa, porque se la elaboraron con frases del actor Eugenio Derbez

El objetivo central del censo es actualizar la información sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población, así como, de sus principales características socioeconómicas y culturales.

Respecto a la vivienda, determinar la cantidad, sus características y la cantidad de ocupantes y de alguna forma el entorno en el cual están, porque ello influye en la situación en que viven los mexicanos.

Todos podemos hacer algo por el censo 2020, que puede ser mucho si se precisa intervenir desde los comités estatales o municipales que se abren para respaldar el levantamiento del Censo General de Población y Vivienda de la nación.

Los otros.

El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ingeniero José Andrés Suárez Fernández, estuvo una vez más con directivos, maestros y alumnos de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias del Desarrollo Humano y fue con motivo de la graduación de 338 nuevos profesionistas que concluyeron sus carreras de Trabajo Social, Nutrición y Psicología.

El líder de la Máxima Casa de Estudios, dijo que son alumnos de carreras acreditadas a través de la certificación y consideró que conseguir su meta de cursar una carrera profesional, tiene ahora un plus, con la certificación de las tres licenciaturas.

También Suárez Fernández, agradeció a los padres de familia la confianza depositada en la UAT para que sus hijos se prepararen para el futuro y que, sean personas de bien en todo momento.

Director de la Institución, César Humberto Carraza Avendaño, hizo ver que se entrega a la sociedad profesionistas que saben la responsabilidad que jugarán en la sociedad y que, espera que en el menor tiempo posible, cada egresado pueda obtener su título profesional.

Por el rumbo del Sindicato de Maestros, que sus miembros tienen una activa participación en las acciones de apoyo al Gobierno de la República, algo que hace tiempo no se manifestaba, se sabía, pero no se manifestaba, de tal forma que los ciudadanos solo recuerdan las acciones en contra de las autoridades tanto educativas como del país, porque no estaban de acuerdo con la Reforma Educativa, pretexto con el cual estuvieron en las calles por meses, sin importarles que los alumnos de diferentes niveles escolares y en especial de las entidades del sureste mexicano perdieron el ciclo escolar.

Ahora el Sindicato actúa en función de los dictados de la Secretaria de Educación Pública y, se cree que de alguna manera por obligación, ante la deferencias que tuvieron con su lideresa Elba Gordillo Morales, a quien sacaron de la cárcel y poco a poco le permiten que retome su papel frente al magisterio del país

La Diputada Olga Sosa Ruiz, fue designada como Secretaria de Vinculación de la Asociación Nacional de Legisladores con la CONAGO y aunque es del Partido Encuentro Social, porque fue el que la postuló como candidata Diputada Federal por Tampico, está muy adentrada en los asuntos de Regeneración, porque es de allí de donde viene el respaldo para que actúe en algunos frentes de la política del país.

Dijo que va a fortalecer el trabajo con los mandatarios estatales, para que al país le vaya mejor, el punto es que, quien sabe sí los Gobernadores de CONAGO están dispuestos a que actúe de mediadora con los Diputados, situación que se verá en el momento que se realice la primera reunión de la Conferencia de Gobernadores y pueda observarse el lugar que le den.