GRILLA POLITICA

Por: Humberto de la Garza González

Gracias, muchas gracias a todos los que un día confiaron en El Redactor y hoy a 25 años de su fundación lo siguen haciendo, permitiendo con eso, que nuestra empresa este consolidada como el medio impreso más importante de Soto la Marina y ahora también a través de la red mundial de la información como lo es el Facebook y el Twitter….Gracias, a quienes nos hicieron llegar sus felicitaciones a través de nuestras mismas páginas y por las redes sociales, así como a quienes nos acompañaron al festejo, ya que nos motivan y nos dan fortaleza para seguir adelante en esta carrera del periodismo, hasta que Dios nos los permita…..La nutrida presencia en el festejo del XXV Aniversario de no menos de trescientas personas, así como la asistencia del presidente municipal, Abel Gámez Cantú y su esposa Magdalena Morales de Gámez, le dieron realce a nuestro evento…Fue en lo personal un gusto escuchar del edil, que reconoce la importancia de El Redactor dentro del quehacer gubernamental y el hecho de que tengamos amistad desde hace muchos años, casi desde que se fundó El Redactor…..Nos sentimos halagados también, porque atendieron la invitación al festejo, los ex alcaldes, Leonel Tavares de la Garza, Artemio Arellano Conde, Leonel Arellano Ochoa y Guadalupe Bernal Barreto; Miro Gómez, Raquel Alonso, Juvenal Martínez Vázquez y Ney Tavares, se disculparon, porque por causas de fuerza mayor no pudieron asistir, pero sabemos que están con nosotros…Con todos tenemos una muy buena amistad; la presencia del alcalde y 4 ex, no es cualquier cosa, me enorgullece en poder decir, que cuando El Redactor convoca, se olvidan las políticas y se atiende al amigo……Las fuerzas vivas de la población, representadas por empresarios, comerciantes, ganaderos, agricultores, así como funcionarios de los distintos niveles de gobierno y del poder judicial y por supuesto miembros de la sociedad civil, le dieron a los 25 años de El Redactor un toque especial que nos dejó muy contentos y satisfechos…..No puedo dejar de mencionar la presencia de dos grandes amigos del medio periodístico de la capital del estado, como lo son Mario Alberto de la Garza Guajardo y el Ing. Alejandro Govea Torres, así como de la gran amiga la Maestra Graciela “Chacha” de Alejandro Acevedo, con quienes regularmente nos reunimos los lunes de cada semana para analizar distintos aspectos de la política y porque no, platicas asuntos de carácter personal…..También desde Ciudad Victoria recibimos la visita de un gran amigo nativo de Ciudad Mante, a quien precisamente conocí hace no menos de 40 años, cuando inicie mi carrera en el periodismo en esa cañera ciudad; -tengo 45 años en este medio-, me refiero al Ing. Jaime Ariel Torres Castillo, Coordinador de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, a quien me dio mucho gusto saludar y que me haya distinguido con su presencia……Vamos por más aniversarios…. Gracias también al equipo de trabajo, a Fernando Infante Hernández con ya casi 17 años con su Columna “En Opinión de”….A Fabián Barrón Alonso, quien colabora con entusiasmo en el área de prensa y con muchísimos años recorriendo las calles llevando el periódico hasta la puerta de quienes nos favorecen como lectores….Al Lic. Jesús Jasso Rodríguez, también gracias por su aportación “Punto Perdido” un espacio de reflexiones que tiene ya 22 años publicándose en El Redactor…. Por supuesto que gracias a Pascual Rojo Ramos por formar parte de El Redactor atendiendo la sección de Deportes….A mi esposa, Mary Chávez, quien también mucho aporta para hacer posible la edición del periódico…En su conjunto, la familia junto con mis hijos, ha sido y es, pilar fundamental en estos 25 años de El Redactor…… Cuantos más? los que Dios Nuestro Señor nos permita y la sociedad marsoteña siga confiando en nosotros……Vamos a pasar con algunos temas de la polaka, de los que ya tenemos tiempo de no comentar…..Pues MORENA le ha hecho justicia política al Médico Dentista, el ex priísta Felipe Garza Narváez, ya que acaba de ser nombrado Delegado de Gobernación en Tamaulipas….Con la representación de la Secretaria de Gobernación, Lic. Olga Sánchez Cordero, la toma de protesta a Felipe Garza Narváez, sucesor de Eliseo Castillo Tejeda, estuvo a cargo del Ing. Cuauhtémoc Villarreal Cantú, Director Regional para la Zona Centro- Norte del país…..Como usted lo debe recordar, el Médico Felipe Garza Narváez renegó al PRI tras la derrota de Baltazar Hinojosa Ochoa como candidato a gobernador y aprovechando la debacle tricolor, se sumó al proyecto Obradorista y hasta se le llegó a candidatear en el anterior proceso electoral federal…..Por cierto y ya que hablamos de partidos políticos, se comenta con insistencia en la capital del estado, que todo hace indicar que el próximo Presidente del CDE del PRI en Tamaulipas será el ex diputado federal, Edgar Melhem Salinas, pues se asegura que la cargada esta por ese lado y que hasta podría llegar como candidato de unidad, en el proceso que se llevará cabo el próximo 15 de diciembre, que es cuando se reunirán los consejeros y consejeras para emitir su voto…El registro de fórmulas inicia este lunes 2 de diciembre y será el día 5 cuando se emita el dictamen y se entregue la constancia a quienes haya reunido los requisitos para ser candidatos, teniendo derecho los candidatos a realizar proselitismo interno del 6 al 14 de diciembre…… En el apunte final solo para comentarle que este pasado domingo uno de diciembre AMLO cumplió su primer año de gobierno, con resultados desastrosos en seguridad, muchísimos más que en los gobiernos de los “conservadores” como el los califica, con cero crecimiento en economía, cuando él recriminaba que solo creciera en 2 puntos…”No es lo mismo ser borracho que cantinero”….Es más en el asunto de la criminalidad, el señor José Benítez, padre de uno de 5 jóvenes que fueron asesinados en Veracruz llamó cobarde al Presidente AMLO…Grave, cuando AMLO se dirigió a al señor Javier Sicilia, padre también de un joven asesinado, cuando dijo que le daba flojera recibir al escritor y activista, todo porque tendría que hablar con el sobre el tema de la inseguridad que se vive en el país……AMLO llega a su primer año de gobierno con una baja en su popularidad; de tener 78%, ha caído al 52% y se espera que siga bajando, porque todo los días tropieza con una piedra, porque en el caso de los asesinatos de familiares de la familia Le Barón en Sonora fue tan grave, que ni siquiera tuvo el tacto de sumarse al dolor de los fallecidos…..Es todo, pero nos seguiremos leyendo en la próxima Grilla Política.