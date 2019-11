EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pasado mañana, es decir, el próximo miércoles 27 de noviembre EL REDACTOR de Soto la Marina estará de fiesta, ya que de la mano de nuestro comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZALEZ, nuestra casa editora cumple 25 años…Fue exactamente el 29 de noviembre de 1994 cuando EL Redactor abrió sus puertas de comunicación a la siempre sabia, exigente y muy inteligente sociedad de nuestro municipio, pero se festejará el miércoles 27…El mundo está cambiando y Soto la Marina está cambiando…Los avances tecnológicos marchan a velocidad endemoniada…Por ello es que EL REDACTOR se ha subido de lleno a la nube del desarrollo que en las áreas digitales está dominando el mundo actual…Es por ello que aparte de la edición empresa EL REDACTOR está a disposición del mundo mediante sus plataformas de Facebook y Twiter…Justo es decir de igual manera, que EL REDACTOR en su presentación impresa sigue dominando informativamente la escena municipal…Las ventas prácticamente se mantienen en sus porcentajes originales para satisfacción de los miles de lectores que prefieren la hoja impresa…Y de esto pueden dar cuenta por medio de la gran cantidad de anunciantes que confían la publicidad de sus negocios o eventos sociales por medio de esta presentación…Entrando en detalles para comentarles que el desfile revolucionario del pasado veinte de noviembre se desarrolló de acuerdo a lo planeado y programado por parte de las autoridades municipales y educativas de Soto la Marina…Más de 2 mil 500 alumnos de diferentes niveles participaron en este desfile con el que se conmemoró un aniversario más de la gesta de 1910 contra el dictador PORFIRIO DIAZ MORI…México desde ese movimiento revolucionario contra DÍAZ, se ha distinguido por no querer ser gobernado por dictadores…Es decir el pueblo mexicano abomina a los presidentes que se quieren eternizar al frente de nuestra amada república…Como dice la chaviza “eso no jala” en nuestro país…En otro orden de ideas cuando le preguntaron al presidente LÓPEZ sobre la cantidad de dinero que le genera al país la manutención de EVO MORALES respondió que esa pregunta es una “mezquindad”…Creo en contra partida que mezquindad es la de LÓPEZ cuando le quitó el presupuesto al Sector Salud para las medicinas contra en cáncer en niños…Eso sí es ser mezquino!…LÓPEZ no quiere decir la cantidad exacta que de nuestro dinero está gastando en la estancia del delincuente electoral de Bolivia…Aunque desde su campaña prometió que iba a ser muy transparente en los gastos de su gobierno…Por cierto LÓPEZ volvió a pelear con los españoles, ya que acusó a HERNÁN CORTÉS de ser el primer corrupto en nuestro país… Estará realmente bien de la cabeza el presidente LÓPEZ?…Porque mejor no va y pelea con los que mataron a la familia LEBARÓN?…Digo esto porque si en verdad quiere pelea en nuestro país tiene mucho de donde cortar…En temas locales para decirles que el alcalde ABEL GÁMEZ encabezó la ceremonia cívica que con motivo del 109 Aniversario de la Revolución Mexicana se desarrolló el pasado miércoles en la plaza de “Lázaro Cárdenas” y posteriormente encabezó el tradicional desfile frente a la presidencia municipal…Lo acompañaron su esposa MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ CANTÚ, así como funcionarios de su administración, regidores y autoridades civiles y educativas…Fue todo un éxito este que es el segundo desfile revolucionario que le toca presidir al presidente municipal ABEL GÁMEZ…Pues vino a Soto la Marina el delegado de los programas federales en Tamaulipas JOSE RAMÓN GOMEZ LEAL y es que encabezó la entrega de vaquillas a 73 productores de este municipio y de Abasolo en las instalaciones del Rancho El Lucero el pasado jueves por la mañana…Por la tarde hizo lo propio con un poco más de 100 becas Benito Juárez a estudiantes de educación básica en el salón de actos de “Lázaro Cárdenas”…JOSE RAMON GOMEZ LEAL entrega apoyos pero a la vez aprovecha para darse a conocer para lo que se pudiera ofrecer en las filas de Morena en un futuro…Nada de raro…Todos los funcionarios del nivel que sea y en todos los tiempos han hecho exactamente lo mismo…Entregar apoyos y placearse políticamente…Y en todos los partidos…Nada de que espantarse…El famoso JR es uno de los cuadros Morenistas que ven con ganas la esquina del palacio de gobierno estatal de Ciudad Victoria…Tema para el que hay que aclarar, le falta mucho por escribir…Lo mismo hace el Oficial Mayor de la SEP, HÉCTOR GARZA GONZALEZ con sus foros y el Senador AMERICO VILLARREAL con sus informes legislativos…Retomando la visita de JOSÉ RAMON GOMEZ LEAL aunque el responsable de los programas federales en Soto la Marina, HUGO ROJO no robó reflectores hay que decir lo acompañó en todo momento durante su gira de entrega de apoyos en esta cabecera municipal…Se nota y se siente la cercanía entre el famoso JR y HUGO ROJO…Dentro del organigrama federal. el primero es el jefe del Profr. HUGO…En otro orden de ideas, la Escuela Primaria “José María Villarreal González” celebró su 18 Aniversario el pasado viernes 22 de noviembre…Los alumnos de las Telesecundarias de Tampiquito y Las Tunas participaron en el desfile revolucionario del pasado 20 de noviembre en esta cabecera municipal…Me comentaron sus directores FRANCISCO JAVIER DE LEÓN ARRATIA y SANTIAGO SÁNCHEZ RAMÍREZ su agradecimiento al alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ por la invitación que a ese respecto les hiczo…Por cierto el compadre ERVEY GONZÁLEZ MORALES portó el estandarte nacional dentro del grupo de jinetes cabalgantes en esa ocasión que se recordó el 109 Aniversario del movimiento armado más importante de América Latina del siglo pasado…Me comentó el Subdirector de Turismo, MARIO GUADALUPE ARELLANO CEPEDA sobre la derrama económica tan importante que ha generado para los comerciantes y prestadores de servicios de La Pesca, tantos torneos que durante este sexenio estatal se han desarrollado en esta zona del Golfo de México en Soto la Marina…Se siente la mano del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, ya, que torneos de pesca estatales, nacionales e internacionales que se han llevado a cabo en La Pesca han motivado que la ocupación hotelera registre porcentajes históricos y de ahí sobre viene la derrama económica para prácticamente el cien por ciento de la comunidad, expresó el funcionario local…En otro orden de cosas, por acá anduvo el ex alcalde LUPE BERNAL el pasado viernes…Asuntos de carácter estrictamente personal motivaron que anduviera por esta cabecera municipal…LUPE BERNAL fue presidente municipal en el trienio 1999-2001…LUPE BERNAL es un experimentado cuadro de la política local…Saurín como pocos…Le entiende por donde pueden venir las grandes decisiones…No es de los que se desboca a las primeras de cambio…No le ganan jamás las emociones…Se distingue el de La Chona por su frialdad al momento de definir sus posturas políticas…Aunque actualmente no participa de lleno, es LUPE BERNAL sin la menor de las dudas, un cuadro político sumamente respetable en Soto la Marina…Por ahora disfruta de manera justa su merecida jubilación dentro del sistema educativo y vive tranquilamente en Ciudad Victoria junto a su familia…Por cierto nuestro buen amigo TOÑO GUERRA recientemente fallecido fue el Director del DIF en el trienio de LUPE BERNAL…TOÑO GUERRA fue también Director del DIF local con MIRO GÓMEZ…Del equipo muy cercano a LUPE BERNAL tenemos que mencionar también a mi compadre GUSTAVO BARQUEIRO, que fue Síndico y a MARTIN GALVÁN entre otros…En tiempos actuales se hace necesario comentar que el pasado viernes el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA hizo llegar 360 cobertores a mismo número de familias de este municipio por medio de la Coordinación de la SEBIEN a cargo de LUIS ALBERTO ACOSTA MENDIOLA…En representación del Secretario, ROMULO GARZA MARTINEZ hizo acto de presencia EDGAR URIEL REYNA RODRÍGUEZ en su carácter de Director Regional de esta dependencia estatal…También hicieron acto de presencia en este evento desarrollado en el gimnasio local la presidenta del DIF local MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ y el Director de Bienestar del municipio PEDRO MARES JUÁREZ…Muchas gracias al Contralor Municipal AUDELIO URBINA CONDE por el detalle que tuvo la semana pasada hacia todos quienes formamos parte del equipo de trabajo de EL REDACTOR…Cada año con motivo de cada aniversario de este semanario, nuestro buen amigo AUDELIO tiene un generoso detalle hacia quienes integramos esta casa editora a cargo de nuestro comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ…Gracias!…La escritora ELENA PONIATOWSKA afirmó que es un error de su amigo el presidente LÓPEZ cuando a cierto sector de la sociedad la define como fifí…”Me cuesta trabajarlo criticarlo porque lo quiero” afirmó la francesa nacionalizada mexicana desde hace muchos años…Respecto a las conferencias mañaneras destaca, que son un ejercicio muy cansado tanto para el presidente como para los periodistas y expresa así mismo a ese respecto que podría realizarlas a lo mejor dos veces por semana…”Además en boca cerrada no entran moscas” añade la famosa y muy galardonada intelectual…La presidenta interina de Bolivia JEANINE AYEZ dio a conocer las facilidades que se les dieron a los hijos del ex dictador EVO MORALES para salir de ese país…Unos a México y otros a Argentina…”Los hijos no tienen que pagar por los crímenes de los padres”, twitteó en su cuenta…Por cierto el gobierno de LÓPEZ viola los tratados internacionales de la ONU al permitir que un exiliado en el país haga política desde aquí…Hasta conferencias anda impartiendo en el Sindicato de Electricistas…Le da más espacios el presidente LÓPEZ a EVO MORALES que a los propios mexicanos que no coinciden con su cuento de la cuarta transformación…Además lo de EVO no fue un golpe de estado porque los militares de Bolivia no asumieron el país…Simplemente la mayor parte de los Bolivianos ya estaban harto de su dictadura y los militares solamente hicieron eco de esta exigencia de sus compatriotas…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…