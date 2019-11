EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Al presidente AMLO lo ponen de mal humor los que realizan fraudes electorales en nuestro país e incluso quiere que los metan a la cárcel…Odia con odio jarocho a quienes dice, violentan los diferendos electorales…”Son delincuentes”, expresa en cada evento o plaza pública en la que se para…Pero al parecer AMLO nos sigue dando muestras de su contrariedad interna en este como en otros temas más…Y digo esto porque ha decidido recibir con los brazos abiertos al más consumado delincuente electoral de nuestro continente, como lo es el ex presidente de Bolivia EVO MORALES…EVO MORALES fue “invitado” por el ejército de aquel país de Sudamérica para que por la buena renunciara a la presidencia…El ejército de esa nación le recomendó renunciar porque la situación era insostenible con el pueblo tomando las calles de manera pacífica pero exigiendo de manera enérgica a la vez que ya este dejara la presidencia ante las muestras inocultables del fraude electoral que acababa de realizar…EVO iba por el cuarto mandato!…Ya desde su tercera elección se habían documentado pruebas de que ganó por medio de trampas y de acciones ilegales…Además a EVO no lo tumbó propiamente un golpe de estado…Fue la gente, fue el pueblo quien le exigió su salida…Hace trece años EVO MORALES ganó en buena lid su primera campaña…Pero antes de terminar su primer periodo mandó cambiar la Constitución de Bolivia para poder ir a una reelección…Y cuando gana la segunda, ordena a la autoridad electoral de su país autorizarle ir otra vez en las boletas electorales, es decir, por tercera vez, alegando que la primera elección no contaba porque todavía en ese tiempo no se autorizaba la reelección…Pues resulta que antes de ir por esta cuarta intentona primero hace un referéndum y la gente votó en su contra… Pero esto no le impidió que la autoridad federal que tenía de su lado se brincara la voluntad de la gente y le autorizaron ir por cuarta ocasión en las papeletas con el argumento de que era un “derecho humano” que él tenía…Y todavía los chairos se atreven a defender a este delincuente electoral…Por DIOS!…Por cierto el Secretario de Seguridad ALFONSO DURAZO informó que el gobierno federal le ha puesto guardias a EVO MORALES…Pero nada ha dicho de proteger al pueblo de México…Las últimas protestas de la gente rebasaban los dos millones y medio de almas que en coro exigían su salida…En una cosa que estamos de acuerdo es que durante parte de su gobierno, Bolivia alcanzó altas estándares de desarrollo…Pero esto de ninguna manera le daba el derecho de querer eternizarse en el poder mediante chapuzas electorales…En temas locales para comentarles que falleció la semana pasada don FERNANDO PADRÓN “El Abogado”…Para las actuales y recientes generaciones a lo mejor su nombre no les signifique mucho…Pero el famoso “abogado” fue parte muy importante dentro del anecdotario popular del Soto la Marina que se nos fue para no volver…Adorador permanente del Dios Baco hizo de la botella de vino una fiel y amada e inseparable compañera de vida…Dueño de un carisma e ingenio fuera de lo normal…Eso sí, le gustó la tomada y vaya que la disfrutó…Pero jamás hizo el menor daño a nadie…Anécdotas dejó muchas en verdad…Una vez iba la patrulla de policía allá por los sesentas, llena de detenidos y el comandante de esa época al verlo que iba en estado de embriaguez dice, “con este son veinte” a lo que el Abogado le responde, “van a echar algún colado o qué chin…..?…Y la policía inmediatamente lo sube a la patrulla!…Fue pareja durante no pocos años de otro personaje ícono de nuestro pueblo como lo es MATY MOLINA ALVARADO…Los últimos días del “abogado” los pasó albergado en la Casa de Retiro del DIF que se encuentra ubicada en la Colonia Tres de Septiembre…El “abogado” fue grande hasta el momento de su muerte, ya que el presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTU lo acompañó a su última morada en el panteón de esta localidad…Descanse en paz!…Baja de manera dramática la popularidad del presidente LÓPEZ y es que de un 68 por ciento que tenía en poco más de un mes ahora está con un 52% de aprobación por parte del pueblo de México…La masacre de Aguililla así como la detención y liberación casi al mismo tiempo de OVIDIO GUZMÁN la matanza de los LEBARON y el reciente asilo al delincuente electoral EVO MORALES le pegaron en el codillo a la popularidad del presidente…..Por cierto en la red social circula con insistencia un exhorto a la nación…”Gentes, hay que trabajar, porque EVO no se mantiene solo y necesita comer, a Jalar”!…A raza!…Pues se va a hacer realidad el sueño de la obra de la techumbre que tienen desde hace años en la Escuela Telesecundaria de Las Tunas y es que la semana pasada dieron inicio esos trabajos…Me comentó el Director, SANTIAGO SANCHEZ RAMÍREZ, que gracias a la gestión del alcalde ABEL GÁMEZ ante el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA esta obra ya está en construcción…El PRI estatal llevará a cabo su asamblea para la renovación de su dirigencia el día 15 del próximo mes de diciembre…Luce como favorito EDGAR MELHEM SALINAS, aunque se le mueve un pie al ex alcalde de San Fernando TOMÁS GLORIA a quien lo apadrina el más grande traidor del priismo tamaulipeco como lo es el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ…Al parecer al grueso del priismo tamaulipeco ya no les agrada la idea de que EGIDIO siga mercadeando a su partido y poniendo solamente a sus incondicionales, en el Congreso del Estado y en la dirigencia del PRI tamaulipeco…Igual de cierto es que el dirigente del PRI local JAVIER MOLINA y el ex candidato a la presidencia municipal MARCO ANTONIO ROCHA desde un principio tomaron rumbo político por el proyecto de MELHEM…Que para que el PRI levante en un futuro inmediato está pero “en chino” es muy cierto…La gente de billetes no le quiere apostar al PRI de momento…Los ex alcaldes por lo pronto cuando se les habla de apoyar a $u partido prefieren voltear la cabeza para otro lado…Mientras que en MORENA si hay algunos y algunas que le coquetean a una probable candidatura municipal…Empecemos por las damas pues no faltan las voces que mencionan a la señora IMELDA PAVÓN, así como otros quieren que el Coordinador de los programas federales HUGO ROJO se saque la espina político electoral…Y los hay quienes no ven con malos ojos un posible participación de MARTIN INFANTE HINOJOSA al considerarlo un elemento nuevo en el ámbito político local…Y porque no, hasta se habla de algún cuadro ciudadano sin historia partidista que pudiera encajar bien dentro de las filas Morenistas…En fin, creo que para este asunto aún le quedan muchos días por transcurrir…Dentro del entorno azul de Soto la Marina está más que claro que ni una hoja del calendario político se mueve ni se moverá sin la bendición del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…El gobernador llevará mano en la decisión interna municipal del PAN…Como en los demás municipio de Tamaulipas…Hacia el interior de los grupos y equipos del PAN local podrán existir algunos puntos de vista encontrados…Pero al final los une el liderazgo que en torno a ellos encabeza de manera férrea el gobernador…Por ello es que con toda seguridad, cuando se defina la candidatura local todos la van a arropar…La semana pasada pude saludar a LUPE GÁMEZ quien forma parte del Comité Ejecutivo de la Sección 30 del SNTE a cargo de RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ…LUPE GÁMEZ me imagino que es de los muy pocos que en Tamaulipas puede presumir de ser sindicalista de carrera y es que tiene muchos años de ser parte de los activos más importantes y además fieles del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación…Nacido en el Ejido El Saladito, los fines de semana que viene a Soto la Marina los aprovecha para realizar actividades en su terreno que se encuentra enclavado precisamente en esa comunidad del norte de nuestro municipio…Hablando de marinenses que forman parte de la Sección 30 también tenemos el caso de VÍCTOR YÁÑEZ ARELLANO quien es el representante de los CECATI ante este gremio sindical tan importante y numeroso como lo es el sindicato de maestros en Tamaulipas que encabeza RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ…Y de mi carnal RENÉ AMIGÓN INFANTE quien lidera a los maestros de educación física de Tamaulipas también en la Sección 30…En otro orden de ideas a partir de mañana y durante unos cuantos martes más el mercado rodante sufrirá algunas modificaciones temporales en cuanto a su asignación de espacio…Ya que como se realizan acciones de rehabilitación de drenaje, en algunas arterias es que se tuvo que modificar y reubicar en algunas cuadras adyacentes…Así se determinó de común acuerdo entre el alcalde ABEL GÁMEZ y los comerciantes en pequeño encabezados por VICTOR LONA MUÑIZ…Todo esto hay que puntualizarlo, dentro de un ambiente de acuerdo mutuo y la más sincera cordialidad…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…