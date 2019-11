Por: Raúl Terrazas Barraza

*Diputados pican piedra en CDMX

No es lo mismo, los Diputados se fueron a picar piedra en la Ciudad de México, que los Diputados picapiedra andan en la capital del país.

Se trata de una estrategia que tiene su origen en la Legislatura sesenta y cuatro de Tamaulipas, con la formación de la Comisión Especial para Concertar a la Convención Nacional Hacendaria, con la idea de mejorar las participaciones federales para la composición del presupuesto de Egresos de la entidad y los municipios en el 2020.

En la sede alterna de la Cámara de Diputados Federal, se llevó a cabo la reunión entre Diputados locales y Federales de la entidad y se definieron dos acciones inmediatas, una reunión con la Directora General del Sistema de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat y otra con el jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas UCEF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando Karol Arechederra Mustre.

A ambos funcionarios de la dependencia concentradora de los recursos provenientes de los impuestos que pagan los mexicanos, de que, se considere a Tamaulipas como una entidad generadora de muchos recursos y para la cual tiene que existir otro tipo de reciprocidad, es decir, un aumento en las participaciones, en lugar de reducciones continuas.

Las cuentas de los legisladores tamaulipecos son bien sencillas, quieren que se reconozca el crecimiento que en términos de recaudación tiene la entidad y que fue, de un año a otro, de poco más del 20 por ciento, que equivale a 47 mil millones de pesos.

Una vez que se haga la conversión, se supone que las arcas de la entidad podrían beneficiarse con cerca de 10 mil millones de pesos, situación que, además de propiciar inversiones para el desarrollo de las regiones de la entidad, incentivarían la recaudación fiscal, por tanto, en los años subsecuentes, las dos instancias de gobierno se verían favorecidas.

Como en el caso de los alcaldes, aquello que no pueden dejar de hacer los Diputados Locales, máxime porque acaban de llegar a sus puestos y pueden poner su granito de arena para mejorar las participaciones federales del 2020, es quedarse con los brazos cruzados y no acudir a la capital del país a picar piedra.

Además, es muy corto el tiempo como, para no actuar y como todo abona o sirve, cualquier esfuerzo cuenta y cuenta mucho, no le hace que incluya ir a la capital del país a encontrarse con sus homólogos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Diputado Gerardo Peña Flores, cree que la Comisión Especial para Concertar la Convención Nacional Hacendaria que conforman Por parte de la Comisión Especial, Arturo Soto Alemán, María del Pilar Gómez Leal y Francisco Javier Garza de Coss del PAN y Edna Rivera López y Roque Hernández Cardona del partido Regeneración Nacional, si funcionará, porque presentará información de valor que está justificada.

Los Diputados de acá que están allá, es decir, los Federales, que estuvieron en la reunión para aterrizar los propósitos de la Comisión, fueron Nohemí Alemán Hernández, Vicente Javier Verástegui Ostos y José Salvador Rosas Quintanilla del PAN, Olga Juliana Elizondo Guerra del PT, Adriana Lozano Rodríguez de Regeneración y Mario Ramos Tamez del Movimiento Ciudadano.

Casi debió quedar por escrito que los Legisladores de Tamaulipas se reúnan cada martes de aquí a que se apruebe el presupuesto de Egresos de la Federación y que, con toda puntualidad realicen visitas a todos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el entendido de que, para cuándo menos piensen podrían crear un movimiento al que, más entidades del país podrían sumarse, en especial las del norte ya que, la mayor parte de ellas, al igual que Tamaulipas, aportan muchos impuestos a la Federación y es demasiado poco aquello que les autorizan para sus presupuestos estatales a manera de participaciones.

Los otros

El Día del Cartero quedó en el pasado, ahora cuándos e habla de correo, se entiende el electrónico, porque es el más usado desde unos años después de la aparición de la Internet.

Desde luego, todavía funciona y aunque son más pocas las personas que s dedican a ese antiguo oficio, la verdad es que tiene un gran valor para la sociedad, porque en México como en otras naciones del mundo, la acción de quienes acuden a los domicilios de los ciudadanos tiene un gran valor.

Aunque el día del cardero fue este martes, durante el resto de la semana, si se encuentra un empleado postal, salúdele y reconózcale el trabajo que lleva a cabo a favor de la comunicación entre personas, empresas e instituciones, sobre todo, porque el correo mexicano fue, por lo general una instancia para las buenas noticias de la población.

Hace poco tiempo, cuando el licenciado Christian Pérez Cosío llegó al Consejo Consultivo de la Delegación Regional del IMSS, era difícil considerar que podría convertirse en un detractor de las autoridades del Instituto, en virtud de que, ya decidió que las cosas no se hacen bien en el IMSS, porque hay una incorrecta forma de llevar a cabo las licitaciones de los insumos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones que tiene con los derechohabientes.

La desconfianza del hombre le llevó ya a decir que tanto el delegado, doctor Fernando López Gómez, como el delegado del gobierno Federal, José Ramón Gómez Leal, no hacen bien las cosas y, por tanto, buscará que otros consejeros de la institución se sumen a su posición, cosa que, podría no suceder ya que, otros representantes como él no tienen la certeza de que ese tipo de cosas sucedan.

También pudiera suceder que Pérez Cosío, pueda ser desconocido por el Consejo del IMSS en esta región y que, se solicite a los proponentes del profesionista para que formase parte de órgano, que revisen la situación y designen a otra persona.

Por su lado, la Diputada Rosa maría González Azcárraga que tiene negocios relacionados con el deporte en Tampico, propuso desde las Comisiones del Congreso del Estado, que designe el 19 de noviembre como el Día del Deportista Tamaulipeco, cómo un reconocimiento de la sociedad a quienes están entregados al deporte y que destaquen en competencias tanto nacionales como internacionales.

La idea tiene sus pros, sólo que las organizaciones deportivas de la entidad, deben de ser tomadas en cuenta, para que avalen la propuesta y quede como una unilateral surgida a partir de un interés particular, sobre todo, porque las Asociaciones de deportistas desde hace muchos años, cuentan con escaso respaldo de las autoridades estatales y municipales para mantenerse vigentes.