Por: Raúl Terrazas Barraza

*Sigue lucha por presupuesto 2020

Este martes 12 de noviembre, por cierto Día del Cartero, hay cita para la sesión pública de la Cámara de Diputados, misma que se suspendió la semana pasada, porque unos 400 alcaldes de todas las regiones del país estuvieron en el recinto de San Lázaro, para tratar de dialogar con los directivos de la Institución, porque le surge que alguien les apoye para que se incrementen los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020.

Encabezados por Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan, Estado de México, los ediles están envalentonados y quieren que no les dejen fuera de la repartición de los recursos, porque sus administración están a punto de la quiebra técnica debido a que, los ingresos que tienen por concepto de derechos e impuestos no sirven para atender las necesidades de los municipios.

La única es hacer valer los acuerdos de Coordinación ente los Estados, Municipios y la Federación, ya que, en ellos se prevé que una parte considerable de los impuestos recaudados, por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, tiene que entregarse a entidades y municipio como participaciones.

La gestión de los alcaldes, que equivale a no quedarse de brazos cruzados y observar la forma en que los recursos para los Ayuntamientos se esfuman del presupuesto de egresos, porque se destinan a otro tipo de acciones que corresponden a compromisos de la Federación, que se buscan cumplir a costillas de otras partidas comprometidas con la sociedad mexicana.

La semana pasada, como los 400 alcaldes no fueron atendidos por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, Diputado Mario Delgado Carrillo, fueron al salón de sesiones y su presencia generó inestabilidad al grado que, los responsables de la sesión, tomaron de pretexto el asunto, para suspender la sesión y citaron para este martes, así que, la lógica indica que los presidentes municipales que quieren más presupuesto en el PEF, estarán de nuevo allí para insistir en el compromiso de los Legisladores reducir los recortes a las partidas que corresponden a los municipio y desde luego también a las entidades del país.

Fue risible el argumento de la directiva de la Cámara de Diputados, con el cual se suspendió la sesión, ya que, señaló que era una forma de resguardar la integridad física de los Diputados, dado que, no permitirían que un grupo de alcaldes los encerrarán en el Palacio de San Lázaro, para presionar a los líderes políticos del Gobierno de la República a efecto de que consideren las demandas de los munícipes.

No es necesario meterse a analizar de fondo, como andan las finanzas de los municipios, porque de manera general, no les alcanza el presupuesto y, sí antes estaban con la esperanza de que llegasen las participaciones federales para remediar el asunto, temen que el año venidero, ni siquiera haya esa esperanza, porque de un plumazo o con un voto superficial de los Legisladores del partido Regeneración Nacional, les dejarán sin lana para hacer frente a las necesidades de su pueblo en el 2020.

Existe un gran desencanto de los alcaldes con los Diputados Federales de sus entidades y municipios, quienes en lugar de ayudar a las alcaldías de sus pueblos, se suman a la marabunta que sirve de comparsa al presidente de la República, don Andrés López Obrador quitarles presupuesto a los municipios y redireccionarlo a las acciones planeadas con sentido político por ellos.

Ya no son aquellos tiempos en los cuales los Gobernadores de las entidad y los alcaldes, se daban una vuelta por la Cámara de Diputados, presentaban proyectos y podrían obtener recursos adicionales a los contenidos en el Presupuesto de Egresos, por tanto, solo queda presionar, asustar, insistir y no dejarse llevar por el desdén o las desatenciones de los Diputados Federales.

La bandera de la gestión tiene que mantenerse en todo lo alto, así que, no se dará por realizada la sesión Legislativa de esta semana si no se atiende a los presidentes municipales, porque fue una acción pendiente la semana anterior.

El Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, responsable de la Comisión que ve el asunto del presupuesto en la Cámara de Diputados, abrigó grandes esperanzas a los 400 alcaldes, en el sentido de que, sí se fortalecería el porcentaje que se hace llegar a Estados y Municipios como participaciones, desde el PEF.

Los otros.

Desde este lunes corre la versión de que muchos padres de familia podrían dejar a sus hijos en las escuelas este martes, debido a que, habrá un marcado descenso de la temperatura, en ocasión del Frente Frío número 12 que se ubica en el norte del país y el sur de Texas.

De cualquier manera la Coordinación de Protección Civil que tiene a su cargo el ingeniero Pedro Granados Ramírez, no confirmó que se haya establecido un acuerdo con las autoridades educativas para suspensión de clases, ya que, la temperatura podría ubicarse en seis grados o un poco más y, de acuerdo a los protocolos, sólo cuando baje de los cinco grados, las clases en automático se suspender.

Obvio al final de cuentas todo quedará en manos de los padres de familias, quienes decidirán hasta que punto exponen a sus hijos a las bajas temperaturas.

Este Día del Cartero, será el día más frío del otoño , pero, se prevé que haya otros con registros por debajo de los cinco grados centígrados.

Habría que considerar que, si los padres deciden no llevar a sus hijos a las escuelas, es porque no quieren que se enfermen, porque deben de invertir dinero que, en muchas ocasiones no tiene, para el pago de atención médica y compra de medicamentos, además de la consecuente perdidas de clases y de días laborables para los padres, porque deben de ausentarse de sus trabajos para atender a los hijos.

Existe un aviso preventivo para los escolares de la faja fronteriza del norte de Tamaulipas, porque creen que allá si existan temperaturas menores de cinco grados y se habla de que ya fuer autorizado por la Secretaría de Educación del Estado, la suspensión, sin embargo no se hace oficial, es decir, que haya alguien responsable de la información.

Cuatro son los prospectos a quedarse con la silla que ocupa en el Sindicato del Ayuntamiento de Victoria, José de la Luz Rodríguez Martínez, mismos que, están en plena campaña proselitista y con la determinación de las autoridades municipales de no meter las manos en el proceso.

Se trata de Laura Infante Quintanilla, Jorge Alberto López Ruíz, Jaime René Compeán Silva y Noé Coronado Jasso, con cualquiera de los cuatro que gane, ni el alcalde Xicoténcatl González Uresti, ni sus colaboradores tienen conflicto de intereses sindicales, así que, el relevo sindical en el Ayuntamiento va vía democrática y con piso parejo.