EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Que lamentable que el presidente AMLO está viendo que el país se le incendia, literal, e insista con ese cuento de que no va a ordenar que se imponga el imperio de la ley…Que no va a dar la orden de que el ejército actúe en consecuencia, que porque no quiere que haya más derramamiento de sangre como había antes…Pues al parecer no se ha dado cuenta de que el baño de sangre ya lo tiene y frente a sus narices!…La masacre de la familia LEBARON es el mayor ejemplo de que esa gente no le va a hacer caso a las amenazas de AMLO de ponerles “el dedo” con sus mamás y con sus abuelitas…En verdad que a veces pareciera que AMLO está desconectado de la realidad…Pareciera el presidente tener problemas de raciocinio…Como si AMLO tuviera severos problemas mentales….Tiene a México en cero por ciento de crecimiento económico….Un país bañado de sangre…Insuficiencia de medicinas en el sistema de salud y otras tantas carencias para la nación…Pero acaba de anunciar que le va a dar 30 millones de dólares a San Salvador para que se inviertan en el sector social de esa hermana nación…Estará realmente bien de su mente el presidente AMLO?… Sus diarias señales van en contra sentido de lo que es un gobernante centrado y sano de su mente…De igual manera y sin que nadie se lo pida, el Presidente AMLO anda repitiendo eso de que el pueblo de México lo respalda en caso de que se intente un golpe de estado contra su gobierno…Pero esto ha de tener origen en cuanto al cargo de conciencia que trae arrastrando…Los únicos que pueden dar un golpe de estado en cualquier parte del mundo son los militares…Y resulta que ahora como nunca a los militares este presidente los ha sometido y humillado hasta la exageración…Los militares de México nunca como ahora habían estado acotados en sus funciones…Obligados a aguantar estoicos hasta a bravas turbas de delincuentes sin la orden de contestar siquiera los golpes y patadas que algunos integrantes del “pueblo bueno” les han dado…Estas órdenes de AMLO hacia el ejército son las únicas que se dan en todo el mundo…En todo el mundo los presidentes de sus respectivos países se sienten orgullosos de su ejército, al que no permiten que nadie se los humille o se les rebaje…Pero en México existe un escenario completamente al revés…Y esto al parecer está calando hondo entre los hombres y las mujeres de nuestras fuerzas armadas…Pero el ejército es leal a las instituciones que en este caso para bien o para mal encabeza AMLO…Pero este coraje de las fuerzas armadas contra su comandante en jefe no da como para una acción de este tipo…Las declaraciones de AMLO sobre un posible golpe de estado son una cortina más de humo para desviar la atención de la gente y que ya no vean hacia el problema de inseguridad y económico por el que atraviesa nuestro país…Una simple jugada de distracción de los problemas reales que como presidente no ha podido solucionar…En temas locales para comentarles que es criminal el recorte que la federación aplicó para los estados y los municipios de nuestro país…En el caso de Soto la Marina las participaciones se recortaron en cerca de un cincuenta por ciento!…AMLO pretende que los problemas de la nación se atiendan por medio de la magia de sus constantes y cansados sermones que a diario nos hace llegar desde su púlpito en que ha convertido el espacio de sus tediosas mañaneras…La verdad es que AMLO pretende ahorcar presupuestalmente a los estados y por ello a los municipios…Pero bueno es de entenderse su actuar pues AMLO no es muy dado a hacer guardar nuestra Constitución…En temas locales para comentarles que el líder del PAN local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ me comentó sobre la unidad que priva e impera entre las filas azules por la candidatura única de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN como próximo dirigente estatal…A la vez que reconoce el muy buen trabajo que desarrolló FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR durante el tiempo que le tocó encabezar los trabajos político electorales de su partido en Tamaulipas…Por cierto el ex dirigente del PAN tamaulipeco va ahora a la Subsecretaría de Planeación de la SET, en lugar de MARIO LEAL ahora Director de los COBAT…El joven JUAN JESUS CISNEROS RUBIO quien ocupó el tercer lugar en la Voz Tam 2019, va a ser de los tres alumnos cuyas voces serán las que graben la nueva edición del himno del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas…Me comentó el joven alumno del COBAT Local sobre sus deseos de dedicarse posteriormente a cantar de manera profesional…Pues talento, por lo que lo hemos escuchado, lo tiene y de sobra…Pues las obras de pavimentación por fin despegaron en Soto la Marina…Lo que pasa es que se habían atrasado por las lluvias que habían estado cayendo en esta localidad de manera muy continua…Pues vaya que al tocayo FERNANDO MARTINEZ PACHECO le tocó su momento de gloria el pasado martes, ya que en un evento de corte estatal que presidió el líder de la Sección 30 del SNTE, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ lo designaron para que expresara las palabras de agradecimiento en nombre de los beneficiarios de laptop´s…Se entregaron en este evento un total de 725 Laptop a mismo número de trabajadores del SNTE en Tamaulipas de manera conjunta entre la Sección 30 y el gobierno del estado, que estuvo representado por el Secretario de Educación, MARIO GÓMEZ MONROY…Pues ya se han terminado los trabajos de pavimentación de tres cuadras en la cabecera municipal a base de concreto hidráulico…Resalta el Director de Obras Públicas SILVERIO FRAGOSO que de igual manera ahora se abocarán a realizar las acciones pertinentes de recarpeteado en otras arterias más por instrucciones del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…La semana pasada quedaron pavimentadas las calles Madero entre Sarabia y Carranza de la zona centro, así como la Jiménez con Boulevard Enrique Cárdenas y 20 de noviembre de la hermosa colonia Tres de Septiembre, así como la del lado norte de la ganadera local y que conecta con la Primaria Lázaro Cárdenas, que no es otra que la Fernando Montes de Oca, entre Jaime Nunó y Francisco González Bocanegra.…El Presidente AMLO odia con odio jarocho a los fifís, pero tiene en el Coordinador de los Diputados de Morena a MARIO DELGADO, un fiel representante de los fifís…MARIO DELGADO estudio en el pomadoso y elitista ITAM en la Ciudad de México y su Maestría la realizó en Inglaterra…Los hijos de MARIO DELGADO estudian en Estados Unidos y le encanta vestir ropa de diseñador…Al Presidente le retuercen el hígado los conservadores y ahí tiene en su gobierno al más conservador de los conservadores de México como lo es el corruptísimo Director de la CFE el innombrable ANDRÉS MANUEL BARTLETT DÍAZ…En asuntos locales creo que es necesario que en la presidencia municipal no caigan en el error en que han caído casi todos los funcionarios de administraciones pasadas…Es decir, no deben de caer en la integración tentadora del grupismo interno…”Que nosotros somos de este equipo y que aquellos son contrarios, que no les hagan caso a estos” y tantas y tantas cosas más…Para los que no lo saben o no le han entendido a esto, es necesario recordarles que en la presidencia municipal de Soto la Marina el único grupo que existe es el del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Todos los funcionarios de la alcaldía, sean chicos, medianos o grandes deben de estar disciplinados a los mandamientos político administrativos del presidente municipal…O no?…En otro orden de ideas LUIS MANUEL RUIZ RAMOS quien fuera Director de Obras Públicas con JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ del PAN y con NEY TAVARES del PRI, ostenta el mismo cargo pero en el Ayuntamiento de Abasolo…Hablando de gente de Soto la Marina que se desempeña profesional o laboralmente en el ejercicio público, pues déjeme decirle que el estimado amigo NACHO SALINAS está asignado al equipo de trabajo de Los Ángeles Azules del Gobierno del Estado…NACHO SALINAS tiene su base laboral como burócrata del Gobierno de Tamaulipas, por lo que en ese aspecto tiene una tranquilidad y una certeza laboral digna de tomarse en cuenta…Pues muy avanzados los trámites para la constitución legal del Club de Caza y Pesca “Tamaholipa” a cargo de los amigos MARTIN RUBIO y CHAGO GONZÁLEZ…No pocos amantes de la pesca y la caza deportiva de nuestro municipio, están esperando a que se haga oficial este club para darse de alta…Se está trabajando en una serie de cirugías por parte de reconocidos y muy prestigiados Urólogos en el Hospital Rural de esta localidad…El pasado viernes ya se contaban más de 250 los pacientes que serían valorados y de los cuales por supuesto no todos irían al quirófano…Por ahí andaba el Director, Dr. JESÚS VELAZCO MURATALLA de lo más ocupado y supervisando que a los especialistas no se les dificultara nada para la realización de sus consultas…La instructora de zumba NINA GARCIA celebró el segundo aniversario de su taller COREO MIX con la participación de la mayor parte de las demás instructoras de esta disciplina aquí en Soto la Marina…La celebración se realizó el pasado viernes en el Auditorio local…Pues el presidente AMLO está pidiendo otro año más para responder de manera óptima a la sociedad en cuanto a sus resultados en el tema de la inseguridad…Pude saludar la semana pasada a los regidores del PRI y de MORENA como lo son los profesores RAÚL RAMÍREZ MÍRELES y CONCEPCION LOZANO…Ellos son los representantes populares de oposición en el cabildo municipal…La verdad es que se han desempeñado de manera transparente y además han demostrado una madurez política plena pues han evitado caer en actitudes protagónicas y es que se han propuesto sacar adelante sus respectivas comisiones…Bien por ellos!…El Presidente AMLO primero había dicho como candidato, que en un mes de presidente iba a resolver el tema de la inseguridad…Ya como presidente pidió seis meses…Ahora pide un año y el desastre se ve por todo el país…Ya mejor que pida de tiempo todo su sexenio…Tiene a México convertido en un verdadero polvorín…Y al ejército lo sigue teniendo maniatado…Y es que dice que las mamás y las abuelitas de los delincuentes le van a ayudar a pacificar al país…Estará cuerdo AMLO?…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…