1.- Tras la presencia del Secretario Adjunto a la Presidencia Nacional del PRI, José Ricardo López Pescador en la capital tamaulipeca, surgieron ayer dos corrientes de información. Una en el interior del partido que no satisface las expectativas creadas después de una larga espera, la elección no observará procedimientos democráticos ni de apertura hacia la militancia, será una “designación” emitida desde el CEN y barnizada o legitimada con un ritual (aún no decidido) para instalar a la figura “dedeada” por el Presidente del CEN, Alejandro Moreno Cárdenas.

La otra corriente de información es el mensaje oficial dado a conocer por el mismo López Pescador en conferencia de prensa, donde dibujó con precisión los pasos a seguir en un proceso que tentativamente concluirá antes de la Navidad cuando surgirá humo blanco. Para el efecto la semana próxima el Consejo Político decidirá el procedimiento de elección, contando con este dato el Comité Ejecutivo Nacional procederá a emitir la convocatoria correspondiente.

López Pescador fungirá como enlace entre el CDE que preside Yahleel Abdalá Carmona y el Comité Ejecutivo Nacional, mientras que el regio, José Luis Garza Ochoa seguirá desempeñándose como Delegado del CEN pese a las quejas que sobre su desenvolvimiento despertó en 7 semanas al frente de esa responsabilidad.

2.- ¿A que vino Ricardo López Pescados?, entre otras cosas a contrarrestar la ola de agravios propinados a Yahleel Abdalá, por ejemplo a dejar en claro que los recursos públicos recibidos por el partido en Tamaulipas han sido bien manejados, asimismo exhibió una constancia del ITAI que certifica el cumplimiento a las solicitudes de información, vamos, que está bien calificada en torno a la información pública.

También dejó claro que no hay una instrucción de auditoría del CEN al CDE que preside Yahleel. Y déjeme decirle que en este tema hubo mala intensión de los detractores de la dirigente y la falta de experiencia de quienes difundieron extraoficialmente esa versión, me explico.

El CEN sólo podía ordenar una auditoría sobre los recursos que en forma directa le hubiera suministrado al órgano estatal, mientras que el financiamiento público que reciben los partidos políticos del INE, tienen que ser justificados prácticamente en tiempo real, es decir mes a mes. Monto enviado, monto ejercido y validado con las facturas o comprobantes correspondientes, ningún instituto político puede retener un solo peso para el siguiente mes, en un momento dado si hubiera dinero no ejercido tendría que devolverse.

De tal manera que el Instituto Nacional Electoral que es el que suministra los recursos, que a su vez tiene que comprobar los ejercicios financieros entregados, es la principal instancia que de alguna forma audita los recursos entregados.

El Secretario Adjunto del CEN, también dio a conocer a la prensa que Abdalá Carmona ha presentado en dos ocasiones ante el CEN su deseo de retiro de la dirigencia para dedicarse de lleno a la atención de su responsabilidad legislativa en el Congreso de Tamaulipas, al respecto dijo que se valora en este momento cuando se hará efectiva la separación de la Presidencia del partido.

3.- Tras esta intervención pública y la reunión interna que celebraron López Pescador, el subsecretario de Operación Política, Lázaro Jiménez, el delegado del CEN, José Luis Garza Ochoa y la Presidenta del CDE, Yahleel Abdalá Carmona, los trascendidos en círculos internos del PRI, dan por hecho que la famosa convocatoria de unidad estará orientada a favor de Edgardo Melhem Salinas, a quien se ve como favorito para el caso.

Otros apuntan que se dará entre Melhem y Tomás Gloria. En cuanto a Enrique Cárdenas del Avellano en algún momento dijo que se bajaba del proceso, pero cuenta con aceptación de un número importante de grupos que respaldarían su proyecto.

Por otra parte López Pescador señaló que el CEN conducirá el proceso interno del PRI, al igual que lo hará en otros 14 estados. Afirmó que existen condiciones para dar origen a una dirigencia legitimada y en condiciones de competencia para el 2021. Asimismo dejó asentado con ánimo triunfalista que el Revolucionario Institucional se prepara para dar la batalle, para entonces tendrá estrategia y un papel protagónico en el escenario electoral tamaulipeco.

4.- En la 9ª Reunión colegiada de directores de planteles universitarios, el rector José Andrés Suárez Fernández informó con sobrada satisfacción los avances que presenta en certificación de calidad los programas educativos, así como el cumplimiento de los proyectos que se fijaron dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2019.

A menos de 2 meses por cerrar el ciclo escolar y un año más de actividades administrativas, la UAT cerrará con un avance del 95 por ciento en la evaluación y acreditación de calidad en los programas educativos. Esto testifica que las cosas se están haciendo bien en una concertación de esfuerzos, es decir que todos los planteles universitarios están cumpliendo con los retos que se fijaron.

Otro renglón dado a conocer por el rector a los directores de facultades y escuelas, es el referente al incremento en el número de profesores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores, en este rubro en 2020 se espera ascender aún más, con nuevos proyectos y una mayor participación de investigadores que escalen un lugar en el SNI.