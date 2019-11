Cruz Infante un verdadero guerrero en la vida en Soto la Marina﻿

A pesar de que su estado de salud no pasa por el mejor de sus momentos, Cruz Infante Hinojosa no se arredra y sale diariamente de su domicilio particular ubicado en la Colonia Juventud Revolucionaria, a ganarse el sustento con su pequeño negocio de venta de naranjas y toronjas.

Cruz Infante prefiere salirse de su casa, en lugar de quedarse a reposar, para ganarse el pan de cada día con su negocio de naranjas y toronjas, así como los sabrosos jugos de estos dos cítricos que expende de manera regular en la esquina de la parte norte de la plaza principal de Soto la Marina.

“Aquí vamos a estar, hasta que las fuerzas nos aguanten”, resaltó ante El Redactor, este singular y muy conocido personaje del paisaje urbano cotidiano de nuestro pueblo, quien es por ello todo un guerrero en esta vida y quien aprovechó esta entrevista, para hacer llegar un afectuoso saludo a sus familiares así como a sus muchas amistades.