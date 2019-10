EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El Presidente AMLO deja libres a los maleantes…Pero manda gasear a los alcaldes que solamente pedían una audiencia para exponerle sus necesidades de presupuesto…El Presidente permite que pseudo estudiantes secuestren a más de 80 choferes con sus autobuses y en lugar de darles cárcel por secuestradores, les libera plazas de maestros…Pero a estos alcaldes que solamente querían hablar con él. los trata peor que a delincuentes…Algo muy mal debe de habitar en el cerebro de AMLO…Realmente su política de amor y paz es selectiva…El y solamente él, define a quienes no lastimar ni con el pétalo de una flor, aunque se trate de escorias de la sociedad…Así como también él decide quienes no merecen su política de amor y paz…Un doble discurso el de AMLO…Pero este discurso de doble lado le encanta a sus seguidores….Y realmente sigue teniendo altos niveles de aceptación entre el respetable…Que su gobierno adolece y carece de un proyecto definido es muy cierto….Dice que su gobierno no perseguirá a los delincuentes, pues ya se los encargó a sus mamás y a sus abuelitas…Pero por otro lado primero ordenó la detención de El Chapito y luego autorizó su liberación…Se me hace que ni los que platican con AMLO a diario, ni ellos lo han de entender…De igual manera nuestro Presidente anda muy preocupado en que las fuerzas armadas no se defiendan ante sus agresores…Gobernando casi con la biblia en la mano…En lugar de gobernar con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…Pues ya ven ustedes que el presidente se la da de muy “humanista” cuando de defender a los maleantes se trata…A quienes de manera desatinada ha dado en llamarlos parte del “pueblo bueno”…Pero da la casualidad que AMLO ni siquiera una condolencia le ha dado a los familiares de los soldados y de los policías que han muerto a manos de la delincuencia…No se ha solidarizado con los deudos de los soldados caídos en Culiacán, como tampoco se ha acordado de los hijos, esposas y familiares de los trece policías que fueron prácticamente ejecutados en Aguililla, Michoacán…Pero bueno a este señor lo eligieron cerca de 30 millones de mexicanos…Decisión libre y democrática por la que tenemos que padecer aun los que no le dimos nuestro sufragio…Y quiere eternizarse en el poder…De sus labios salen diariamente pregones hacia el amor y la fraternidad…Pero su alma y su corazón son hogar de corajes, odios y rencores…El Senador ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA rindió su primer informe legislativo en Ciudad Victoria…Lo hizo rodeado de la clase política de su partido el PAN…Alcaldes, diputados locales y federales así como funcionarios de los diferentes niveles acudieron a “cuerpear” al hermano del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA al histórico Teatro Juárez de la capital tamaulipeca…Cabe resaltar que este informe del senador azul sirvió de perfecto marco para que la unidad y la fuerza panista se volviera a demostrar en todo lo alto del firmamento estatal…Hoy por hoy y aunque se enojen en los demás partidos, Acción Nacional es el que luce como dueño y señor del firmamento político en nuestro estado…Ya sabemos que el informe lo rindió el Senador ISMAEL, pero el real liderazgo azul lo encabeza su hermano el gobernador…ISMAEL hay que decirlo, está en lugar preponderante para el juego interno de la próxima gubernatura…Al igual que el líder del Congreso local GERARDO PEÑA FLORES y el Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS aunque este último pareciera un poco más rezagado en relación con los primeros dos…Lo cierto es que el próximo candidato del PAN al gobierno del estado va a ser definido por el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Pues no hay ni se ve un equipo interno que le pueda hacer competencia a este respecto…En temas locales, pues en el PRI de momento no se perciben cuadros fuertes que pudieran ir con certeza de miras al juego por la alcaldía…Tema en el que también hay que apuntar, le faltan muchos días…Pues el alcalde ABEL GÁMEZ apenas acaba de dar su primer informe hace cuestión de poco más de un mes…Las fuerzas panistas de Soto la Marina lucen tranquilas…Sin asomos de tormentas políticas que se avisten…Los equipos azules que tienen vida y presencia dentro del escenario municipal se encuentran representadas tanto en el gobierno local como en los espacios del estado y en el comité local del partido…Que nunca habrá espacios para todos es igual de cierto…Pero en términos generales vemos un panismo bien representado dentro de los diferentes espacios públicos y políticos de Soto la Marina…Después de que en los últimos años se había estado presenciando una alternancia local entre el PRI y el PAN es el cuadro azul el que se ha estado quedando con la victoria de la bandera política en los últimos dos procesos electorales…En el PRI de Soto la Marina son pocos realmente los que le quieren apostar a un proyecto por la alcaldía…El único que al parecer la tiene segura es el dirigente municipal JAVIER SALVADOR MOLINA, pues está más que apuntado para la próxima regiduría tricolor…Me comentan que en el directivo estatal tienen programado incluir a todos los dirigentes municipales en las candidaturas a primer regidor en todos los municipios de Tamaulipas…Y da el caso que MOLINA lo es en nuestro municipio…Por cierto de JAVIER se podrán decir una y mil cosas…Unas a su favor…Y otras en contra…Pero nadie en su sano juicio lo puede tachar de tonto…JAVIER es, Vivillo desde Chiquillo!…Ya que hablamos de regidores del PRI, el profesor RAÚL RAMÍREZ MIRELES volvió a entregar apoyo de block ahora a don WENSESLAO del Poblado Tampiquito…Antes ya el regidor tricolor había apoyado a una familia de Benito Juárez…Bien por el profesor RAÚL!…Pues apareció en Soto la Marina una UCD “pirata”…La verdadera, legítima y original UCD en Tamaulipas es la que encabeza MAGDALENA PEDRAZA GUERRERO, quien ha manifestado que tomará las medidas legales pertinentes contra esa gente que está usurpando de manera ilegal las siglas de la organización a su cargo en nuestro estado…El Lic. ERNESTO EVERARDO OBREGÓN RETA trae el tema legal, por parte de la UCD de MAGDALENA PEDRAZA…”Las vidas no se salvan el día de una operación, se salvan el día de la planeación de la estrategia” destaca y con sobradísima razón el muy prestigiado columnista de el Universal RAYMUNDO RIVA PALACIO…Respecto a la fallida operación para detener al Chapito a quien después el gobierno de AMLO tuvo que soltar para evitar un baño de sangre que los mismos estrategas de seguridad federal estuvieron a punto de generar debido a su estúpida estrategia…Y ahora tras su burrada del tamaño del mundo el presidente AMLO quiere que el país entero le reconozca su acto de “humanismo”…Ay DIOS…Pues que se termina el ciclo de FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR como dirigente del PAN en Tamaulipas…Se escucha con suma insistencia el nombre de un cuadro muy cercano a los afectos personales y políticos del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA como lo es LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN…O podría ser de otra manera?…Claro que la próxima dirigencia estatal del PAN tiene que llevar la firma, sello y fierro del primer panista de Tamaulipas!…Se habla de la incorporación de KIKO ELIZONDO a un importante cargo dentro del gobierno del estado…KIKO ha trabajo políticamente con lealtad hacia el gobernador y claro que esto le va a traer una buena y además justa premiación…En terrenos locales, pues el joven líder azul JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ ha hecho bien su encomienda…No es muy dado a los reflectores…Le gusta más bien, el trabajo de territorio…Con las bases tiene un buen ambiente y gran aceptación…Además su relación política y particular con el alcalde ABEL GÁMEZ y su equipo cercano es óptima…Y esto es bueno…Platiqué hace días con el regidor de MORENA en el cabildo local CONCEPCIÓN LOZANO GÓMEZ…Me dice que los pleitos entre los militantes o simpatizantes de su partido no son el mejor camino para lo que se viene en el escenario político local…Y creo que el regidor Morenista tiene toda la razón…Las redes sociales se han vuelto el territorio ideal para que los conflictos de los Morenistas se hagan públicos…Todo mundo se entera de los desencuentros y pleitos que se trae la gente de Morena aquí en Soto la Marina…Tal parece que a muchos que forman parte de la llamada cuarta transformación se les olvida aplicar aquel dicho que reza, “la ropa sucia se lava en casa”…Porque al contrario, se empeñan en que la sociedad se entere de sus divisiones…Tiene razón CONCEPCION LOZANO el camino de las pugnas y las descalificaciones no son el camino si los de Morena quieren que les sucedan cosas buenas, políticamente hablando…Igual de cierto es que CONCEPCION LOZANO anda bien metido en el proyecto del Oficial Mayor de LA SEP, HÉCTOR MARTIN GARZA GONZÁLEZ, quien a su vez trae su alma y su corazón dirigidos hacia la candidatura estatal de MORENA…El próximo jueves se llevará a cabo el concurso de escoltas escolares de la zona 17 de Telesecundarias de acuerdo a la información proporcionada por el supervisor, Profr. JOSÉ MANUEL TIJERINA CASTILLO…El evento se desarrollará en el Auditorio local a partir de las ocho y media de la mañana…La maestra SAN JUANITA CEPEDA RODRÍGUEZ dio su testimonio de vida durante la conferencia que con motivo del mes de la lucha internacional contra el cáncer de mama se realizó en la Escuela Primaria “Rafael Ramírez” de esta localidad…Por supuesto que la Directora, IRMA NELLY RAMOS CEDILLO le agradeció y reconoció por su participación…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…