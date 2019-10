EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el país se le está “incendiando”, literalmente, al presidente LÓPEZ…Y fiel a su infinita soberbia, se niega a aceptarlo…Sigue montado en su macho de que en cuestión de seguridad, todo va muy bien…”Estamos pacificando al país,” repite en sus ya aburridas conferencias mañaneras…Mientras que la suma de muertos se le eleva de manera dramática…Y bueno pues recordarle que desde hace casi un año es él quien gobierna…De lo que está sucediendo ahora en el país, ya no es responsable su odiada mafia del poder….Ya no es PEÑA, ni CALDERÓN mucho menos FOX…De lo que está sucediendo en el país en este momento será LÓPEZ quien le rinda cuentas a la historia…Mis más sinceras condolencias para el Lic. SERGIO CASTRO y mi prima LORENA SOTO por el sentido fallecimiento de su hija DIANA, así como para su pequeña hijita…DIANA CASTRO SOTO falleció el pasado 14 de octubre…Descanse en paz!…Entrando en materia, para comentarles que la gente de MORENA no se cansa realmente de pelear entre sí…Pero este pleito local es una copia exacta y fiel de cómo se comportan entre sí los Morenistas…Así se están peleando en todo el país…No se acuerdan que ya son gobierno federal…Les gana el gen político del pleito y la discordia…No pueden contra su propia naturaleza…Al paso que van muy pronto van a terminar con el partido que contra viento y marea creó su líder moral ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…En otro orden de cosas dice el presidente que su gobierno no va a ceder a presiones de nadie…Pero que tal con los secuestradores de autobuses y sus choferes?…Les acaba de entregar cerca de cien plazas de maestros que le exigieron a cambio de liberar a sus rehenes…Falleció doña CHELITA MÉNDEZ y fue sepultada el pasado jueves por la mañana en el panteón de esta cabecera municipal…Fue doña CHELITA una mujer fuerte como un roble…De recio carácter…Pero noble a la vez…Deja a su familia un legado de lucha y esfuerzo en la vida…Se le va a extrañar en su comedor “Las Tres Chelas” ubicado en esta localidad de Soto la Marina…Quedan para la posteridad una serie de anécdotas de doña CHELITA como aquella ocasión en que le llegaron a almorzar TOÑO SILVA, CHEMA VILLARREAL y XAVIER MOLINA…Es tradicional que en las “Tres Chelas” se coma con tortillas recién hechas ahí mismo…Pues bueno total que los tres mencionadoss llegaron con buen apetito y a cada rato le pedían a las meseras que les trajeran más y más y más tortillas…Petición que les fue concedida a cabalidad para disfrute y deleite de sus exigentes estómagos…Pero resulta que después de dar cuenta de sus respectivos almuerzos TOÑO SILVA le pide la cuenta…Cuanto va a ser Chelita de los tres almuerzos?…350 pesos, TOÑO le responde nuestra amiga…Como que 350 si fueron puras órdenes de huevos, Chelita?…A lo que nuestra amiga le responde con esa voz firme que tenía, y los cinco kilos de tortillas que se embodegaron cab….?…Nunca dejaron descansar a las muchachas en la cocina! Le remató nuestra inolvidable CHELITA…En paz descanse!…En otro orden de ideas el alcalde ABEL GÁMEZ CANTU puso la primera piedra de lo que será una nueva aula en la telesecundaria de Tampiquito, así como el área de módulos sanitarios…Lo recibió la comunidad directiva y docente así como padres de familia y por supuesto el director FRANCISCO JAVIER DE LEÓN ARRATIA quien reconoció el apoyo que el jefe de la comuna ha brindado al plantel a su cargo y resaltó el respaldo del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Como que el detalle ese de que los funcionarios de la cuarta transformación no deben de participar en el proceso interno para la elección de consejeros, está mal encaminado…Creo que eso de que sean funcionarios federales no debe de reñir con sus derechos partidistas…En México casi todos los funcionarios son miembros del partido que se encuentre en el poder….Ahora se espantan algunos Morenistas porque se haya incluido en el padrón de ese partido a algunos cuadros que son parte de la cuarta transformación…Entonces quiere decir que por ser funcionarios su partido les debe de cerrar las puertas?…Esto es una ironía!…Lo cierto es que la gente de MORENA le sigue haciendo el trabajo sucio a su propio partido…No necesitan los Morenistas que nadie los divida…Ellos mismos se pintan solos para destruirse entre sí…Políticamente hablando, me refiero…En el Hospital Rural IMSS Bienestar de Soto la Marina tuvieron fiesta el pasado jueves…Celebraron el 37 aniversario de la fundación de esta casa de salud federal…Ha pasado nuestro hospital por el cambio de nombres por parte de los gobiernos federales en turno…Inició como Coplamar y después le cambiaron el nombre a Solidaridad, Oportunidades, Prospera y ahora Bienestar… A no ser que se me escape otro nombre…Pero el propósito siempre ha sido el mismo…Brindar atención a todo mundo…Sin distinción de clases sociales o económicas, ni nada que se le parezca…Que buen que en Soto la Marina tenemos este hospital…Que no es perfecto…Es muy cierto…Que hay algunas carencias, también es cierto…Pero que a lo largo de estos 37 años, en el Hospital Rural de Soto la Marina se han salvado cientos o miles de vidas, es igual de verdad…Los festejos que incluyeron una cena baile entre otras actividades estuvieron encabezados por el director, JESÚS VELAZCO MURATALLA y el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ envió en su representación al Director Jurídico del Ayuntamiento, ERNESTO OBREGÓN RETA…Que bueno que contamos con este hospital en nuestro municipio!…Recordando y haciendo un poco de historia en julio del 2015 el entonces opositor ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR exigió públicamente la renuncia del presidente y del gabinete de seguridad por la fuga del CHAPO GUZMÁN…Pero ahora ya siendo LÓPEZ el presidente el mismo da la orden para que el ejército libere al CHAPITO JR…Entonces que se vayan LÓPEZ y todo su gabinete?…Qué cosas!…Por otro lado el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ y su esposa MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ asistieron a la inauguración de la Feria Tam 2019 en la capital Ciudad Victoria…Claro que saludaron al gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA quien acudió a inaugurar esta gran feria del pueblo tamaulipeco así como a la presidenta del DIF Estatal MARIANA GÓMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA…Por cierto pasado mañana, es decir, el 23 de octubre va el cuadro de danza de la Casa de Cultura de Soto la Marina a participar en el pabellón reservado para nuestro municipio…Tuvieron reunión los ex alumnos de la primera generación de la Secundaria Técnica 12 de esta localidad…A través de fotos de las redes sociales pudimos observar a IRMA DORA VÁZQUEZ IBARRA y PEDRO ESPINOZA VACA, así como al primo JAIME INFANTE entre otros y otras…Se entiende que han de haber abordado recuerdos y anécdotas mil de esa hermosa etapa estudiantil y juvenil de sus vidas…Algunos son profesionistas y otros se incorporaron desde hace tiempo a sus respectivas actividades laborales y particulares…Muy satisfecho el Secretario General de los Trabajadores de las Misiones Culturales de Tamaulipas, ANDRÉS MEDELLÍN MANZANO y es que la celebración del aniversario de ese sistema extra escolar que se realizó en Jaumave, fue todo un éxito…Ahí se congregaron los trabajadores de Misiones Culturales de nuestro estado la semana pasada…Hasta el pasado fin de semana todavía no llegaban las vacunas contra la Influenza al Centro de Salud, de acuerdo a la información proporcionada por la directora de este espacio Dra. LUZ PAOLA HERNÁNDEZ CORTINA…Se espera que en estos días lleguen en el entendido de que el clima ya está cambiando y con la llegada del frío es cuando se incrementan este tipo de enfermedades…Las lluvias de los últimos días han impedido el avance como se debiera de las acciones de pavimentación y bacheo de la administración municipal en algunas arterias de la zona urbana de Soto la Marina…Pero al parecer desde el pasado fin de semana ya se había podido iniciar con algunas calles como la Jiménez entre boulevard Enrique Cárdenas González y 20 de noviembre de la Colonia Tres de septiembre…Intenso es el ritmo de trabajo que se traen en la coordinación del ITEA a cargo de JUAN LUIS MENDOZA NARVAÉZ y es que están desarrollando una intensa jornada de promoción y de alfabetización así como invitando a estudiantes de nivel medio superior para que realicen en esa dependencia estatal su servicio social…Por cierto en la Coordinación del ITEA de Soto la Marina tienen a disposición de los alumnos un moderno equipo de cómputo, para que los estudiantes aprovechen de manera óptima las herramientas digitales que tan necesarias son hoy en día…Octubre tiene en un servidor una marca de lo más especial…En octubre nacieron tres de mis hijos…DAVID el 7; MARIFER el 16 y ANGEL FERNANDO el 22…Imposible no tener tatuado en mi alma este que es el mes número 10 del calendario anual…Nada más GLADIS VALERIA nos llegó a GLADIS y a mí, en agosto…Por otra parte, me dicen que un diputado local de MORENA anduvo por acá en Soto la Marina en días pasados…Ni el nombre dice mucho, porque no se les quedó grabado a quienes me lo comentaron…Me dicen que la quiere hacer de “asesor” de un grupo de personas de este municipio que andan en líos…Se está desarrollando el cultivo de las semillas de calidad que se entregaron de manera gratuita a más de un centenar de productores del sector social de Soto la Marina y que son de maíz, sorgo y frijol de acuerdo a lo que me comentó el Director de Desarrollo Rural, FRANCISCO SILVA CISNEROS…Cuestión de recordar que este apoyo fue subsidiado al cien por ciento por parte del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA a través de la Secretaría de Desarrollo Rural a cargo de ARIEL LONGORIA GARCÍA y por medio de la gestoría del presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ, resaltó el Director Municipal de Desarrollo Rural…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario.