Letras Prohibidas

Xico y Maki, panistas color moreno

Clemente Zapata M.

Algo no está cuadrando/

en dos ediles panistas,/

pues parecen morenistas/

creo que se están pasando…

Buscan exprimir bolsillos/

que de por sí están flacos,/

gravarían hasta los tacos/

y ya enseñan los colmillos…

¿Habrá divorcio entre los alcaldes de Reynosa y Victoria con el Partido Acción Nacional en Tamaulipas…? Si nos basamos exclusivamente en el discurso todo indica que sí.

Pareciera que la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, y como su homólogo de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, están leyendo un discurso escrito por el “partido de enfrente”.

Mientras que por un lado el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA mantiene un “pleito” con la Federación en busca de más recursos; los ediles de su partido quieren exprimir los bolsillos de los comerciantes que apenas sobreviven, en lugar de aplicar una disciplina presupuestaria que es lo que haría un estadista.

El pasado lunes quien se llevó “La de 8” fue el edil capitalino, al coquetear con la propuesta de su homóloga reynosense de gravar la venta de elotes, garnachas, tacos, tamales y quesadillas.

El alcalde de Victoria quiere más recursos a base de exprimir los bolsillos de la “clase luchona” que se parte la espalda para sacar el sustento de una manera legal.

Pero XICOTÉNCATL GONZÁLEZ no propone una revisión al gasto corriente de su Gobierno, ni mucho menos un recorte a los gastos superfluos que han beneficiado a sus aplaudidores.

Hablando de gastos superfluos allí están los gastos que se cargan a la Alcaldía de Victoria, para que sus parientes más cercanos puedan darse gustos caros en lugares de apuestas allá en el centro del país.

Anuncia XICO, ¡eso sí!, un endurecimiento de sus políticas recaudatorias, un terrorismo fiscal que está poniendo a temblar a los

contribuyentes cautivos, incluso a los que venden pan de canasto por la calle.

Pero en este, su primer año de Gobierno, la radiografía de la Capital simplemente indica que Victoria está demasiado enferma por los deficientes o nulos servicios públicos que XICO ofrece, por eso vale la pregunta: ¿En qué se ha ido el dinero…?

Por otro lado resulta un tanto extraño el silencio que desde el Comité Directivo Estatal del PAN se tiene, sobre todo porque tanto XICO como MAKI están dañando la imagen azul con sus planes gravosos… Como que “andan sueltos”.

¿O a poco en el PAN creen que la población no asocia a estos dos alcaldes con sus siglas y llegando el momento se los cobrarían en las urnas…?

¿O de plano no se han dado cuenta que estos ediles desde hace tiempo se “broncearon” y ahora tienen la orden de dañar al partido que les prestó las siglas para competir en elecciones…? Pendientes…

ÁGORA

BIEN DICEN QUE no hay escuela para padres (papás y mamás)… Se entienden que nadie sabe cómo ser papá, porque esta práctica es empírica, a pesar de libros, conferencias y asesorías profesionales… Le voy a compartir un secreto: los hijos sólo necesitan tres cosas: amor, diálogo y disciplina (pero no se olvide de alimentarlos, vestirlos, darles educación integral, atención médica y diversión); pero todavía no encuentro la medida exacta de ambas… Mucho amor sin disciplina o mucha disciplina sin amor no dan buenos resultados y si en esta mezcla no hay diálogo entonces el resultado no es bueno… Abrace, bese y apapache a su hijo; dígale que lo ama, que es único e importante para usted. Pero también dígale y enséñele que a toda acción habrá una reacción y que una acción negativa no tendrá una reacción positiva… Nunca olvide que no está educando a su retoño para ser buen hijo(a), lo está educando para ser un buen padre y un buen esposo(a)… Un error en este proceso puede tener resultados catastróficos… ¡Para la reflexión!

DEL TINTERO…

+++ Este martes VÍCTOR MANUEL SÁENZ MARTÍNEZ presentó su renuncia como Jefe de la Oficina del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA. Atenderá en adelante asuntos

relacionados con la zona norte del estado como asesor del Ejecutivo Estatal.

ENTRETELONES…

1.- ME COMENTAN QUE… La mañana de ayer el presidente del Consejo de Administración de El Diario de Ciudad Victoria, JOSÉ ÁNGEL CÁRDENAS DEL AVELLANO, convocó en un desayuno a los columnistas y editorialistas… Los temas fueron variados e interesantes como variadas fueron las ópticas para abordarlos; pero entre todos los temas destaca uno que el colega FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO señaló: “¿se va hacer o no se va hacer la carnita asada?” a lo que todos al unísono contestamos que sí. Falta acordar fecha, lugar y hora porque los más valientes ya se apuntaron con la cooperacha… El Lic. CÁRDENAS trae muy buenos proyectos, que fueron comunicados a los presentes, y que tienen como único objetivo agradar a los lectores de este medio de comunicación que tiene más de 60 años de vigencia… ¡Gracias por la invitación…!

2.- ME COMENTAN QUE… Fue calificado como todo un éxito el certamen La Flor Especial Más Bella, región centro, que se realizó el pasado once de octubre, en el Centro Cívico Gubernamental… Cabe destacar que el evento fue posible gracias al apoyo incondicional del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA… La coordinadora región centro fue la licenciada YAZMIN LERMA, quien contó con el apoyo de infinidad de empresas dedicadas al deporte, la cultura o el entretenimiento, así como destacadas personalidades que por falta de espacio es difícil de mencionar a todos… La fundadora de este certamen es NORMA ALICIA FLORES ROMERO, quien desde hace cuatro años lo realiza… La ganadora de la Región Centro 2019 fue PATRICIA GUADALUPE RUIZ QUIROZ, a quien desde esta humilde tribuna le enviamos una amplia felicitación… La gran final para elegir a la representante de Tamaulipas será el 23 de noviembre del actual, en la Expo Convenciones de Tampico, salón Tancol y Champayán… ¡Nuevamente felicidades!

3.- ME COMENTAN QUE… El diputado federal de Reynosa, ARMANDO ZERTUCHE tiene todas las intenciones de convertirse en el líder estatal del Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas, pero los estatutos de su partido de momento se lo impiden… También me comentan que se podría mover cielo, mar y tierra para que cuaje el proyecto, lo que catapultaría a su “padrino” y despejaría dudas sobre su futuro político… ¿Será cierto…? A sus órdenes: letrasprohibidas2011@hotmail.com y juanclemente01@gmail.com