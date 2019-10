EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El Senado de la República consideró improcedente la solicitud de desaparición de poderes en Tamaulipas, así como en Guanajuato y Veracruz…Por lo tanto los que le apostaban a la desgracia política del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA tuvieron que hacer de tripas corazón…Desde el principio las mentes más lúcidas consideraron la sola posibilidad como una aberración y una locura tal propuesta…Igual de cierto es que el gobernador salió pero muy fortalecido de todo esto…Golpe que no mata, fortalece!…El Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ siempre tiene “otros datos” cuando los reporteros con números en las manos le desmienten sus declaraciones…El presidente AMLO es primer lugar en mentirle a la nación…No está bien de sus emociones el presidente…Aprovecha las mañaneras para descalificar e incluso calumniar a sus adversarios políticos…Sin prueba alguna, más que su santa y beatificada palabra…Lamentablemente sigue teniendo muy altos porcentajes de aceptación…Sobre todo por parte de la gente humilde a la que considera su parcela particular de votos…Para AMLO no es prioridad acabar con la pobreza en México…Le es necesario que los pobres sigan siendo pobres…Por ello es que no genera inversiones…No le apuesta a la creación de empleos formales…Quiere darle dinero a los necesitados para que estos estén esperando el bimestre para ir a cobrar su dinero…Pero de ahí la gente no va a pasar ni va a superar su nivel de vida…Claro que AMLO ha dicho que para el primero los pobres…Porque entre más pobres se generen en nuestro país va a crecer el número de personas que van a estar esperando su apoyo bimestral y lo van a tener como a un papá DIOS…Y en lugar de generarles empleos formales los va a hacer dependientes del dinero de sus programas y de esta manera va a tener y mantener su amplio nicho electoral…El presidente sabe que dando dinero bimestral a los pobres no los va a sacar de su nivel de pobreza…No es así como los va a ayudar a salir adelante…Pero los hace dependientes de sus programas electoreros…Que es lo que finalmente le interesa a AMLO…Si se le acaban los pobres al presidente, entonces quienes van a votar por la cuarta transformación?…Entonces el dinero a cuenta gotas a las clases más humildes en lugar de generar empleos e inversión en el país, le es electoralmente más provechoso a San Andrés…Pues el equipo del Comité Municipal del PRI a cargo de XAVIER SALVADOR MOLINA está mostrando y demostrando sus anhelos políticos por el lado del proyecto estatal que encabeza EDGARDO MELHEM SALINAS…MOLINA habla y se comporta como todo un verdadero “fan” del político nativo de Río Bravo…También es verdad que MOLINA le apostó desde un principio a dirigir a su partido en tiempos de “vacas flacas”, para luego buscar ser considerado como candidato a primer regidor en la próxima elección municipal…Ese MOLINA, “Vivillo desde Chiquillo”!…Lo cierto es que desde San Pedro Garza, García en Nuevo León el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ quiere seguir mangoneando al PRI tamaulipeco para terminar de enterrarlo bien…EGIDIO odia al partido que postuló candidato estatal a su hermano RODOLFO…Y que por añadidura, lo hizo gobernador y lo enriqueció por el resto de su vida…Mal agradecido le llaman a EGIDIO los priistas que aún quedan de corazón…Por otra parte el pasado miércoles se realizaron los festejos por el XVI Aniversario de la Escuela Telesecundaria del Poblado Las Tunas en el auditorio local…Hizo acto de presencia el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Se nota y se percibe el liderazgo de RICARDO CASTILLO al frente del Sindicato de los Trabajadores del Transporte de Alquiler y Colectivo de Soto la Marina adherido a la CTM…RICARDO es un dirigente joven al que se le ven las ganas de hacer bien las cosas en beneficio de sus compañeros…Por lo pronto bajo su liderazgo ya se hizo realidad a la gente de La Pesca que puedan contar con el servicio de taxis…Un servicio que estará también en beneficio de familias del Sector Naval que se tienen que trasladar a La Pesca a realizar algunas compras…Pues el estimado amigo ABUNDIO HERNÁNDEZ MONTALVO regresó a su trabajo en el Ayuntamiento, después de unos días de aventura laboral en la Ciudad de Reynosa…Pero no regresó al área de comunicación social…Al parecer lo asignaron con ADALBERTO CISNEROS CRUZ en Atención ciudadana…Lo que pasa es que en la coordinación de prensa asignaron en su lugar como auxiliar a la jovencita DULCE MARAVILLA ROBLES cuando él se fue a Reynosa…Por cierto en días pasados pude saludar al titular de prensa del municipio RIGOBERTO ABUNDIS CASTILLO…Ahí la lleva en su recuperación…Participó como miembro del jurado calificador en un certamen de canto que fue organizado en días pasados, por el COBAT 16 a cargo de JUAN LEOPOLDO INFANTE GARCÍA…Pues fue desconocida por las autoridades laborales la huelga de la COMAPA…Por ello es que fueron retiradas las banderas rojinegras que habían colocado los del sindicato hace apenas unos cuantos días…Acudió al retiro de las banderolas de huelga el Tesorero Municipal, MARCO ANTONIO CASTRO NARVÁEZ acompañado por el Director Jurídico del Ayuntamiento, ERNESTRO OBREGÓN RETA…Igual de cierto es que con tantas demandas laborales interpuestas por quienes fueron empleados en otras administraciones, el trabajo del Director Jurídico del Ayuntamiento de Soto la Marina, no ha tenido tregua…Pero está sacando de la mejor manera su delicada responsabilidad…Por otro lado, bastante actividad tuvieron los maestros de educación física de la mayor parte de las escuelas de nivel básico de esta cabecera municipal…La mayor parte de las actividades que realizaron fueron recorridos en bicicletas de sus alumnos, esto dentro del marco de la Semana Internacional de Educación Física…Por cierto el próximo sábado es el Día Mundial de la Bicicleta…Mañana martes se desarrollará el Concurso Estatal de Danza en su fase municipal que organiza el sistema DIF…El evento será a partir de las diez de la mañana en las instalaciones del COBAT…Participarán alumnos de primaria y secundaria, así como del nivel medio superior, de acuerdo a lo que dio a conocer el Director del DIF Soto la Marina RAMÓN RODRÍGUEZ CEPEDA…Una vez más la Universidad del Norte de Tamaulipas se involucró en la realización de la carrera Antorcha Guadalupana y por ello es que el director del campus local JAIME CASTILLO YPIÑA y su equipo de trabajo coordinaron esfuerzos con la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación para que así la grey católica de nuestro municipio una vez más pudiera tener y venerar la imagen de la morenita del Tepeyac quien junto a la de San Juan Diego vienen procedentes de la Basílica de la capital del país, en su peregrinar rumbo al encuentro con nuestros hermanos de Nueva York…De igual manera ARACELI UREÑO y CLARITA GONZÁLEZ participaron en las ceremonias de bienvenida y despedida que se llevaron a cabo en los terrenos de la plaza comercial “Mi Pueblito” en representación de este importante consorcio comercial…Me reportan que uno de los “pesos pesados” del que se mencionaba podría participar en la interna para candidato local del PRI que ya anda bien metido en las filas de la cuarta transformación…Como que algo no le cuadró de la dirigencia municipal del tricolor…Pues apenas unos cuantos meses, él mismo deslizaba la posibilidad de ir por el boleto local del PRI…Hacia el interior del panismo marinense se vive de momento una calma absoluta…Respecto a las pasiones políticas rumbo al 2021…Tiene mucho que ver en esto el asunto de que tienen rienda…Hay un líder en el estado…Y por lo tanto, no se mandan solos…El gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA no comparte el poder, ni con sus más cercanos…La vida interna azul está supeditada a los mandamientos del uno tamaulipeco…Cabe destacar que hasta ahora las decisiones políticas que ha tomado el gobernador le han generado en los mejores resultados…La última lección la acaba de dar en la campaña para la renovación del Congreso del Estado, en la que su partido prácticamente “barrió” electoralmente hablando…El PAN solamente perdió una diputación…Y fue ante MORENA por uno de los distritos de Matamoros con una diferencia de lo más cerrada…Mi cuñada LUPITA ALFARO y su familia quienes residen en la Unión Americana se aprestan para acudir a un festejo social que será amenizado por allá, por MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ABUNDIS genio y cerebro que lo fuera del grupo musical “Shaloom,” de aquí de Soto la Marina…En otro orden de ideas, se nota y se siente el buen trabajo que está desarrollando CRISTIAN OSWALDO CASTRO HERNÁNDEZ como Director del Telebachillerato Comunitario del Poblado Las Tunas…CRISTIAN OSWALDO es un joven profesionista al que se le ven todas las ganas de sacar adelante la encomienda directiva de este plantel que relativamente es nuevo dentro de la escena educativa del nivel medio superior en nuestro municipio…De manera precisa en el Poblado Las Tunas…Hablando de Las Tunas, el anuncio que se encuentra al frente de la iglesia de esta comunidad está mal rotulado…Se puede leer claramente que indica “ejido Las Tunas”…Y realmente es “Poblado Las Tunas” pues forma parte de lo que es el “Ejido Soto la Marina,” al igual que el Poblado Tampiquito…Ya que andamos por Tampiquito, un saludo para mi estimado amigo el primer regidor don JAVIER CORTÉS ORTÍZ…Don JAVIER sigue conservando, para bien, esa sencillez y humildad de las gentes buenas…Sin poses falsas ni protagonismos innecesarios…Por su cargo de regidor algunos principiantes y otros con experiencia en la política ya anduvieran mareados…Don JAVIER CORTÉS sigue siendo el mismo…Saludos!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…