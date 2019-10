POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de hoy es otro muy diferente al de 2017 y 2018, el 80 % de los activistas de esa época ocupan hoy puestos administrativos, o cumplen una responsabilidad alcanzada por el voto popular (senadores, diputados federales o locales, alcaldes, etc). En ese panorama nacional el instituto político sólo cuenta con 20 % de la militancia que hizo posible el arribo al poder de Andrés Manuel López Obrador, para operar las campañas que vienen. Dicho de otra manera, ahora el partido tiene muchos jefes y poca tribu, abundan los generales y pocos para hacer la “talacha” proselitista.

Morena repite la historia de Acción Nacional cuando arribó al poder, el partido azul quedó desmantelado en las entidades federativas. Fue ostensible en Tamaulipas la ausencia de los líderes panistas, casi todos instalados en la Cd. de México con alguna responsabilidad. Ese es el capítulo que está repitiendo Morena en cada uno de los 31 estados, quizá la excepción sea la Cd de México por la larga permanencia de la izquierda en el poder de esa entidad, antes como PRD, hoy como Morena pero la mayor parte son los mismos.

El uso de las redes debió de salvar esta circunstancia pero no ha sido así. Para darnos una idea, tan sólo en twitter y en referencia a los 4 aspirantes a la Presidencia Nacional de Morena, la única con mayor presencia es Yeidckol Polevnsky que cuenta con 368 mil 800 seguidores; su más cercano oponentes es el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado con 165 mil 114 seguidores y a muy baja escalara están Alejandro Rojas Díaz Durán y Bertha Luján Uranga con 4,046 y 2,517 respectivamente.

Encuanto a la propuesta de Yeidckol Polevnsky en el sentido de posponer la elección interna para elegir presidente(a) del CEN de Morena, tiene mucho de razonable porque las violaciones cometidas dentro del proceso, ofrece la oportunidad para desligitimar los resultados, e incluso echarlos abajo en los tribunales y eso sería lamentable.

Pero también el pronunciamiento inesperado de Polevnsky ha despertado la suspicacia de muchos, incluyendo a especialistas que consideran que el mensaje de la Secretaria General en funciones de Presidenta obedece a una instrucción superior.

Posponer la elección hasta 2020, así fuera a principios de año, permitiría primeramente modificar los estatutos para poder utilizar el método sugerido por el primer morenista del país, el de las encuestas.

Por lo pronto en su cuenta de twitter Yeidckol manifestó: “No podemos permitir que los verdaderos militantes de #Morena se queden sin participar en el proceso electivo por no aparecer en el Padrón Electoral. Los invito a consultar la página morena.si para buscar su registro y si no se encuentran impugnen #Yeidckol”.

2.- Para Telésforo Nava Vázquez, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en procesos políticos y movimientos sociales, nos recuerda que cuando López Obrador era el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006), en el PRD “ponía candidatos y dirigentes siempre diciendo que no hacía absolutamente nada”. Ahora como Presidente de México ya “dio un manotazo” y sugirió que el método de elección debiera ser por encuesta, por lo que es probable que vengan más acciones como esa.

La cuestión es que estamos a unas horas de que inicie el proceso con la elección de consejeros a través de asambleas distritales utilizando un padrón que está siendo cuestionado con ideas lógicas, pero el enlistado cuenta con la aprobación del INE, que al parecer lo último que quiere es aumentar desacuerdos en este proceso, cuyas asambleas distritales se estarán celebrando el sábado y domingo en cada cabecera distrital (federal) para Tamaulipas será el próximo día 13.

De los 4 aspirantes la figura más conocida en el contexto social es Yeidckol Polevnsky, de los cuatro aspirantes la única que no ha realizado una campaña electoral es Bertha Luján Uranga; por lo que respecta a Alejandro Rojas Díaz Durán a quienes muchos califican de “porro” es un golpista verbal que tendrá la mejor de sus oportunidades de celebrarse esta elección en el marco de descalificaciones, demandas ante la FEPADE, padrón poco confiable entre otros. Mientras que Mario Delgado es el rey de las encuestas, en todas sale a la cabeza como el mejor calificado por quienes han sido sometidos a un cuestionamiento.

Van cuando menos cuatro encuestas donde el diputado Delgado está en las nubes de popularidad.

En fin, esto se pone interesante, veremos si le hacen su gusto al primer morenista de México y se impone el método de encuesta para elegir al próximo Sol que alumbrará en Morena.

CRISIS EN UNIVERSIDADES.- El problema financiero que afecta hoy a varias universidades del país, y en las que afortunadamente no se encuentra la Autónoma de Tamaulipas, es producto de graves deficiencias presupuestales acumuladas durante varios sexenios y que hoy llegan a su máximo límite. Conocemos el caso de la Universidad Veracruzana, donde la actual rectora inició un movimiento de protesta al entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, hoy tras las rejas, porque las aportaciones enviadas por la Federación no les llegaban y no tenían (hoy tampoco) lo suficiente para cubrir la nómina.

La forma fácil, quizá no correcta, es cerrar programas académicos, es decir carreras, algo que debe obedecer a las demandas del mercado, pero hay muchas cosas en juego, como la desocupación de personal docente que no tendría aprovechamiento en otras disciplinas, además de la instrucción del Presidente AMLO a no rechazar a los aspirantes de nuevo ingreso, lo cual tendrá que ser instituido de manera formal, por escrito y no a través de la mañanera. Porque se van a derivar una serie de problemas y tiene que haber responsables de esta política.

Le platico de lo que conozco, por ser egresada de la Universidad Veracruzana de Ciencias de la Comunicación, antes Facultad de Periodismo, una carrera saturada que ha estado produciendo generaciones sin futuro porque no hay demanda suficiente. De mil 200 solicitudes de ingreso que recibía, en este año no logró ni siquiera la cuota mínima de 250 alumnos.

Con mucho prestigio, la antes Facultad de Periodismo de la U.V. sus egresados eran demandados de todas partes del país. Durante muchos años estuvo rechazando a cerca de mil aspirantes por falta de cupo y ahora todos fueron aceptados y sobró espacio.

Son demasiadas las carreras de Ciencias de la Comunicación en el país, tanto privadas como públicas, tan sólo en Monterrey la tienen la Autónoma, el Tecnológico, la UDEM y seguramente habrá otras dentro de la línea privada, quizá entre las tres citadas generen cada año 100 egresados, es un cálculo a ojo de buen cubero, deben ser más, pero es un crecimiento (demanda) que no tienen los medios de comunicación ni siquiera en esa plaza grande e importante que ocupa elementos en el sector empresarial para Relaciones Públicas o comunicación organizacional.

Hay carreras como la Ingeniería Pesquera en San Blas, Nayarit que sus egresados no encuentran acomodo, las licenciaturas relacionadas con el área tecnológica ha sido vista con mucho futuro, pero también es mayor la oferta de profesionistas que la demanda.

En conclusión, esas universidades con problemas requieren de una visión más administrativa que académica para lograr ser funcionales.

Algo que ha realizado la UAT y que es muy positivo es formar a profesionistas con la visión de ser sus propios empleadores, es decir que tengan los elementos para crearse oportunidades productivas y por otro lado impulsar convenios con dependencias e instituciones a las que prestan servicios y les generen algún ingreso a la Casa de Estudios al mismo tiempo que abren oportunidades de conocimientos sobre ejercicios reales y no teóricos.

El paro de 25 universidades en el país es cosa seria, es un grito de auxilio que debe ser analizado con madurez, inteligencia y sobre la percepción de la realidad social que vivimos, quizá requieren esas universidades no sólo dinero, sino una estrategia que las saque a flote, algunas de ellas con muy bajos rendimientos académicos como la de Oaxaca, de la que alguna vez se habló de cerrarla, tampoco hay que llegar a ese extremo, pero si ver porque está en el sótano de aprovechamiento y mejorarlo, porque los habitantes de ese estado necesitan la institución pública y merecen tener ese servicio de educación. En fin un tema que da para comentar mucho más.