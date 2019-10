DECLARAN INEXISTENTE LA HUELGA DE LA COMAPA SOTO LA MARINA

La Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado, declaró inexistente la huelga promovida por el Sindicato de Empleados de este organismo descentralizado del Ayuntamiento de Soto la Marina, bajo el argumento de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

La solicitud de inexistencia de huelga fue presentada por la propia COMAPA, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado y después de analizarse las pruebas ofrecidas por la parte demandada, la autoridad laboral declaró procedente la petición.

Entre los considerados bajo los cuales se declara inexistente la huelga en la COMAPA Soto la Marina, sobresale el hecho de que el Sindicato no cuenta en este momento con la representación legal de la mayoría de los trabajadores, ya que la vigencia de su periodo venció el 12 de junio del 2019 y por tanto no cumple con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, además de no tener la representación de la mayoría de sindicalizados.

En otro de los considerados sobresale que las pruebas presentadas por la parte en huelga, fueron desechadas, además de que hay una investigación 138/2018 en la Agencia del Ministerio Público del procedimiento Penal Acusatorio por el delito de atentados contra los bienes fundamentales el estado y municipio por parte de los huelguistas, algunas de las razones por las cuales la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, que es competente para conocer y resolver la solicitud de Declaración de Inexistencia de Huelga; la declara procedente y determina que el patrón, este este caso la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, no ha incurrido en responsabilidad alguna dentro del procedimiento de huelga.

Se dispone asimismo, que se gire instrucción mediante oficio al Actuario adscrito a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que notifique a las partes de la resolución y la reanudación de las labores en forma ordinaria de la COMAPA Soto la Marina.

Dicha resolución la firman, el Presidente de la Junta, Lic. Roberto Rafael Rivas Hernández; el representante patronal, Lic. Diana Belén García de León y la Lic. Adriana Dávalos Sánchez, Secretario General “A”.

Muchas gracias.