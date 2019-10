EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ya estamos bien entrados en otoño…Se acercan diciembre y sus posadas…Dicen de igual manera que la luna de octubre es la más hermosa del calendario terrícola…Como sea, ya estamos en octubre!…Se avizora un excelente cierre de año por parte del gobierno local de ABEL GÁMEZ…El anhelado arreglo y pavimentación de calles se puso en marcha en días pasados…Pero lo cierto es que las benditas lluvias han impedido que despeguen esas acciones…Pero bueno, son muchos los beneficios que está dejando el Dios Tláloc en estas últimas fechas en nuestro municipio…El gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA así como su hermano el Senador ISMAEL han entrado al rescate a este respecto…El alcalde ha incrementado con otro autobús más el tema del traslado gratuito de los estudiantes marinenses que estudian en escuelas del nivel superior en Ciudad Victoria a partir de que inició su gestión…Es un excelente punto que la sociedad le toma muy bien en cuenta…Y que le agradecen…A las colonias y ejidos donde el servicio de agua no se tiene o no es el óptimo el alcalde les ha estado mandando el suministro desde el inicio de su administración…También es cierto que el parque de beisbol ya está luciendo una mejor y modernista imagen…En fin, se están haciendo buenas cosas por parte del médico ABEL para Soto la Marina…Que faltan tareas por resolver, es cierto…Pero de se está trabajando por parte del presidente municipal, esto nadie lo puede poner en tela de duda…Le quedan exactamente dos años al médico ABEL como alcalde de Soto la Marina…Tiempo suficiente para que siga gestionando y trabajando en el aterrizaje de más apoyos para sus representados…Por lo pronto este primer año lo está cerrando de lo mejor…En otro orden de ideas la comunidad de Soto la Marina reprueba el hecho de que TRANSPAÍS tenga prácticamente bloqueada la calle lateral con carretera nacional desde Manuel Acuña a Juárez…En ocasiones se juntan hasta tres o cuatro autobuses con lo que impiden el tráfico normal de los automovilistas locales…Claro que es muy bueno contar en Soto la Marina con una línea de autobuses de esta categoría…Pero igual, es negativo que tomen como propia tan importante arteria en perjuicio de la gente de nuestro municipio…Hace falta sin la menor de las dudas que la empresa en referencia vaya buscando un lugar más idóneo y que por supuesto cuente con un amplio estacionamiento para sus unidades…Al cabo que billetes no creo que le falten a don ABELARDO OSUNA COBOS…Hablando de gentes que tienen billetes hasta para aventar hacia arriba, nadie se explica la obsesión del presidente LÓPEZ por proteger a este monumento a la corrupción que se llama MANUEL BARTLETT DÍAZ a quien tiene y mantiene como Director de la CFE, con todo y las irrefutables pruebas de su descarada y cínica fortuna amasada al amparo del poder público…Sigue repitiendo el presidente que estas acusaciones contra su funcionario provienen de la prensa conservadora y fifí…Claro que a ROSARIO ROBLES quien es otra corrupta comprobada no se le midió con la misma vara que se debería de haber medido a BARTLETT…La diferencia es que ROSARIO es para el presidente una traidora política…Y BARLETT es su aliado…Allí está la diferencia…En temas locales para decirle que MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA acudió a los festejos por el 93 Aniversario de la fundación de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas…MARIO CRUZ ha tomado la dirigencia municipal de la CNC en tiempos mucho muy difíciles y es que la organización a su cargo carece de apoyo económico y político en todos los sentidos…Le apuesta el joven dirigente cenecista a que su líder estatal RAÚL GARCIA VALLEJO le pueda sacar apoyos en la Ciudad de México…Pero la verdad es que GARCIA VALLEJO también anda sufriendo las de caín…En otro orden de cosas el 29 de noviembre EL REDACTOR estará cumpliendo 25 años de vida periodística en Soto la Marina…Algo grande se está preparando por parte de nuestro comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ…Vale la pena el esfuerzo…Y es que estamos hablando de las bodas de plata de nuestra casa editora!…Por otro lado, al comprobarse que tanto la directora de la CONADE, ANA GABRIELA GUEVARA le condonaron los gobiernos neoliberales cerca de 10 millones de pesos y la dirigente nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky Gurwitz también fue beneficiaria con 16 millones de condonaciones fiscales…Ahora las dos dicen que fue por “error” de sus contadores…Pobrecitas…No se habían dado cuenta!…Si los contadores las engañaron….Que los demanden!…Pero ya salió el mesías echándole la culpa a los contadores corruptos de los tiempos del neoliberalismo…Que coincidencia que cuando se les descubren cosas turbias a sus colaboradores como el caso de este par de damas y del innombrable MANUEL BARTLETT el presidente los purifique y santifique…Solamente por pertenecer a la cuarta transformación…Para el presidente ser su partidario es sinónimo de pureza…Y ser su adversario en automático te convierte en corrupto…Muy particular su idea sobre la honestidad y la corrupción…No mide estos conceptos bajo la misma percepción…Antes de fallecer el Príncipe de la Canción JOSÉ JOSÉ declaró a un periodista que a la vez era de sus mejores amigos, que si a algo le tenía rencor era al dinero…Por el dinero perdí a mis más grandes amigos y a parte de mi familia…Las mayores traiciones que recibí en mi vida, fueron por el maldito dinero, alcanzó a expresar en los últimos tiempos de su exitosa pero a la vez confusa vida…Igual de cierto es que a JOSÉ JOSÉ le pudieron robar todo su dinero…Lo que nunca le podrán robar es su grandeza…Esa era de él y se la llevó…Pero a la vez nos la dejó para la posteridad por medio de sus hermosas interpretaciones…A través de su hermosa voz…Y de sus preciosas canciones…Pues se canceló el evento que con motivo del XVI aniversario de la Telesecundaria del Poblado Las Tunas se iba a desarrollar el pasado jueves…Diferentes motivos, entre ellos la falla en el servicio de energía eléctrica fueron los causantes de que se cancelara esa gran fiesta…Así me lo comentó el director SANTIAGO SÁNCHEZ RAMÍREZ…Me dice el director del DIF local RAMÓN RODRÍGUEZ CEPEDA sobre una serie de acciones que por instrucciones de la presidenta MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ se están llevando a cabo en este mes de octubre que es el de la Lucha Internacional Contra el Cáncer de Mama…El 16 de este mes se habrá de realizar una magna conferencia sobre esta terrible enfermedad en el auditorio local donde una profesional de la salud habrá de dar a conocer las ventajas de la prevención así como algunos testimonios de damitas que han logrado vencer esta endemoniada enfermedad, como lo es el cáncer de mama…Vino el encargado de despacho de SEBIEN Tamaulipas RÓMULO GARZA MARTINEZ, quien junto al alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ entregaron 71 tanques rotoplas y bebedores subsidiados a familias de nuestro municipio…El evento se desarrolló el pasado viernes en el Auditorio de esta localidad…El 17 de este mes de octubre las Misiones Culturales estarán cumpliendo 97 años en nuestro país…Por ello es que las Misiones Culturales de Tamaulipas preparan un extraordinario evento a desarrollarse ese día en la explanada principal de Jaumave de acuerdo a lo que me comentó el Secretario General Sindical en el Estado ANDRÉS MEDELLIN MANZANO…Por cierto, este dirigente sindical se desempeña profesionalmente en la Misión Cultural Número 11 que por ahora está asentada en el Ejido Noche Buena de aquí de nuestro municipio…Ya anda el primo JOSÉ ANGEL INFANTE DE LOS REYES por estas calles de DIOS en compañía de parte de su familia, después del tour que se aventó por Europa en fechas recientes…Entre los países que visitó están, Inglaterra, España e Italia…Felicidades!…Durante la visita que realizó el Oficial Mayor de la SEP, HÉCTOR MARTIN GARZA GONZÁLEZ a esta localidad, el Director de la Secundaria de Lavaderos NAPOLEÓN TAVARES ARGUELLO le entregó una solicitud para que la escuela a su cargo sea tomada en cuenta dentro de un importante programa federal de la misma SEP…La solicitud aparte de ser firmada por él en su calidad de director también llevaba la rúbrica de los padres de familia de este plantel educativo…Lo cierto es que las conferencias del funcionario federal a las que pomposamente denomina Diálogos por la Educación no son otra cosa que un ensayo político y es que el hombre anhela ser el candidato de MORENA a la gubernatura…Tema al que le falta en verdad que mucho, pero, muchísimo trecho…El presidente AMLO ha hecho pública su lucha contra la corrupción…Pero defiende a MANUEL BARTLETT y a ELBA ESTHER GORDILLO así como a NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA además ANA GUEVARA y a la líder de Morena YEIDCOL POLEVNSKY…Estas últimas dos unas consumadas beneficiarias con la condonación de cerca de 17 millones de pesos entre las dos por parte de los gobiernos neo liberales de CALDERÓN y PEÑA…Esos gobiernos neo liberales que tanto critica AMLO…Contradictoria a todas luces su lucha….Verdad?…Dicen que el único honesto en el gobierno de AMLO es el avión…Que porque es el único que no se vende!…Se recupera el amigo NONO RAMÍREZ en su domicilio particular después de que sufriera un aparatoso accidente a bordo de su motocicleta…Vino EDGAR MELHEM a Soto la Marina la semana pasada…Quiere ser el nuevo líder del PRI estatal…Lo recibió el dirigente XAVIER MOLINA, así como el ex candidato local MARCO ANTONIO ROCHA, además el regidor RAUL RAMÍREZ MIRELES y el ex líder del partido TOÑO SILVA así como el dirigente de la Presidente de la CNC local MARIO CRUZ entre otros…También buscan el liderazgo tricolor ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, TOMÁS GLORIA y un joven de apellido NÚÑEZ…Por lo pronto da la idea de que el comité local a cargo de MOLINA respira ilusión por el proyecto de MELHEM…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…