POR: ANA LUISA GARCIA G.

Morena “dobletea” coordinadora en el Congreso

< Tomás Gloria y el espaldarazo de su sector

< Líder campesino da “calor” a priismo tamaulipeco

1.- Como Usted seguramente sabe, ya está instalada la nueva legislatura tamaulipeca, con un pequeño contrasentido, resulta que la bancada de Morena tiene dos coordinadoras, una que llegó con el voto de 7 de los 10 diputados de ese partido, y otro, producto de “lo que diga mi dedito”. Esto es un asunto que tiene que resolverse en el interior del partido, pero por lo pronto se da por bueno al que llegó primero y que es producto del proceso legítimo de una votación entre los diputados.

La Junta de Coordinación Política pinta desde ahora su raya, no es competencia de ese órgano decidir quien coordinará la bancada de Morena.

La coordinadora electa es Edna Rivera López y lleva de compañera a Esther García como vice coordinadora, ambas electas en un procedimiento democrático, pero hay intereses superiores. Carmen Lilia Canturosas Villarreal es la otra coordinadora que llega por instrucción del partido, en ambos casos manifiestos a través de un oficio. Acaso ¿habrá una coordinadora legitima y otra en funciones?, muy al estilo de la izquierda mexicana.

Obviamente las que resulten electas, representarán a Morena dentro de la Junta de Coordinación Política, que es prácticamente el órgano rector del Congreso, en su interior se discuten y aprueba prácticamente los temas y se dirimen las diferencias para evitar llevar al pleno incongruencias que entretengan más de los debido a los diputados, no hay que perder de vista que varios de ellos atraviesan el estado para venir a sesión, específicamente los de Nuevo Laredo y frontera chica.

Por su parte Gerardo Peña Flores, coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado ya dio “color” desde de su primer conferencia de prensa como coordinador de la bancada azul y seguro Presidente de la Junta de Coordinación Política, “no se va a legislar con ocurrencias”, asimismo manifestó como inquebrantables los principios de Acción Nacional en el tema del aborto, que ha sido una negativa en todos los tiempos.

2.- El arribo del líder campesino Ismael Hernández Deras a la capital tamaulipeca con motivo del 93 Aniversario de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, incentivó las aspiraciones de quienes tienen puestos sus ojos en la dirigencia estatal del PRI y fortaleció indudablemente a Tomás Gloria Requena para quien manifestó un firme apoyo.

No se podía esperar menos, en virtud de que Tomás Gloria ocupa el segundo puesto en importancia en el Comité Ejecutivo Nacional de la CNC, la Secretario de Organización.

El respaldo de uno de los tres sectores del PRI a nivel nacional no es cualquier cosa, no es definitorio pero si importante. Una postura que no puede asumir la CNOP, porque varios de los que aspiran a presidir el partido en Tamaulipas provienen de ese sector.

El sector obrero representado por la central más importante del país, la CTM, es testigo de piedra en este asunto, no sólo porque no hay un elemento de su gremio con el perfil para relevar a la hoy diputada Yahleel Abdalá Carmona en el CDE, sino porque ha dado bandazos en sus simpatías con otros partidos.

Aspirantes que no quitan el dedo del renglón son Enrique Cárdenas del Avellano, Edgardo Melhem Salinas entre otros. En esa misma frecuencia hay que señalar que una decena de exdirigentes estatales del PRI estarán planteado al Presidente del CEN, Alejandro Moreno Cárdenas la urgencia de lanzar la convocatoria, sobre todo cuando la actual Presidenta Yahleel Abdalá Carmona ya asumió una responsabilidad legislativa, no existe incompatibilidad por reglamentos ni nada por el estilo, pero si es urgente un relevo con una dinámica propia e independiente con el Poder Legislativo para dar mayores resultados.

3.- El exgobernador de Durango y ex Senador de la República, Ismael Hernández Deras le entiende al tema político-electoral y hoy siendo cabeza principal de la CNC permaneció este lunes en la capital tamaulipeca para asentar su postura frente al recorte que afecta al sector agrario. Por otra parte su estancia le vino a dar “calor” a los priistas tamaulipecos tan abandonados en los últimos tiempos, es así como arribó al Congreso del Estado donde el Tricolor tendrá la más reducida representación legislativa de su historia.

El punto principal de su agenda lo cubrió el domingo en la CNC estatal. La cuestión es que este lunes declaró la necesidad de 40 mil millones de pesos para recuperar al sector agrícola.

Esto se da en el marco de un recorte en el Presupuesto de Egresos de un 32 %, lo cual calificó como una desgracia para el campo mexicano, señaló que “viene en ceros” los programas de concurrencia para los estados del país y por lo que respecta a Tamaulipas sufrirá su mayor impacto en 8 regiones.

Asimismo se refirió a la reunión que este martes asistirá a la Secretaría de Gobernación a sostendrán con organizaciones campesinas un encuentro con la licenciada Olga Sánchez Cordero en busca de una reconsideración.

Cabe mencionar que Hernández Deras llego al Congreso del Estado acompañado de Tomás Gloria Requena y de Enrique Cárdenas del Avellano, este último también articulado al sector campesino, aunque sus participaciones en puestos populares han sido principalmente por el sector popular, quizá la excepción fue cuando buscó y ganó la diputación Federal por el Distrito con cabecera en Mante, una zona cañera con preponderancia campesina.

EL IMPACTO DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES.- El impacto de las lluvias torrenciales de las últimas horas, afectaron a más de 200 personas que tuvieron que ser reubicadas en refugios temporales, en su auxilio acudieron brigadas de diferentes instancias del Gobierno de Tamaulipas para llevar ayuda, consistente en despensas, kits de limpieza, ropa, calzado, cobijas, colchonetas y agua para su consumo. Al mismo tiempo maquinaria y personal operativo para desfogar las zonas inundadas.

El DIF Tamaulipas cubrió los protocolos que para el caso se tienen dispuestos, lo hicieron con rapidez y oportunidad logrando buenos resultados en apoyo de las familias afectadas de Ocampo y Tula.

De igual manera participa la Comisión Estatal del Agua con equipo Vactor y de bombeo, con camionetas 4×4, cabeza principal en esta operación es el desempeño de Protección Civil que preside Pedro Granados Ramírez.