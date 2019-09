POR. ANA LUISA GARCIA G.

1.- En Cd. Victoria el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca convocó a “no rendirse y a enfrentar a aquellos que atenten contra la soberanía de Tamaulipas”, esto ocurrió el sábado en el marco de los actos conmemorativos del 80 aniversario del PAN, a lo anterior hay que agregar que en los últimos días se ha librado una batalla en la Cd. de México caja de resonancia nacional, con una postura similar a la del mandatario tamaulipeco. Se trata de una ola de inconformidad que se propone constituirse en un contrapeso frente a las políticas y posturas morenistas, lo mismo en el Congreso de la Unión que en las instituciones del poder público.

En la Cámara de Diputados a raíz de la “pelea” por la presidencia de la mesa directiva se gestó una tácita alianza entre los partidos de oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. En ese sentido el periódico El Universal publicó este fin de semana una serie de criterios plurales y de politólogos entre ellos Leonardo Curzio, Luis Carlos Ugalde, las diputadas Dulce María Sauri y Tatiana Clouthier, una del PRI y la otra sin partido, pero simpatizante de Morena, pero todos coinciden en la necesidad de conformar un contrapeso a Morena.

La suerte está echada, no hay duda de que se cocina una batalla campal desde diferentes trincheras, para defender lo que a derecho corresponde a los ciudadanos, en las instituciones gubernamentales y la aplicación de políticas públicas equitativas y justas, que tienen que ver con el sostenimiento de las actividades productivas que generan empleo y con el ello el sustento de tamaulipecos y habitantes de otros estados del país.

Al mismo tiempo sigue organizándose el grupo <Futuro 21> en el que concurren figuras de peso moral y político que pueden tener su aportación en lo que parece constituirá un gran movimiento.

Todo esto ocurre ante la incapacidad del Gobierno de la 4ª T y de sus satélites legislativos, Cámara de Diputados y el Senado, no han sabido articular una relación de entendimiento con quienes no son “morenistas”, no hay interlocutor fuerte para conciliar, pese a que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es un elemento prudente y conocedora del Derecho, no tiene manera de convencer, influir y mucho menos imponerse ante la voz de su superior.

Sin embargo aún están a tiempo de reconsiderar los extremosos recortes en el presupuesto que es uno de los actos que incentiva el malestar, pero no el único. Otro es el respeto a la Constitución, por lo menos a sus principios primordiales. En el viejo sistema el Poder Legislativo sirvió al Ejecutivo, pero siempre con límites con respeto a los otros poderes, cubrían apariencias, no se trata de simulación, sino de acatamiento a un mínimo de principios del derecho y a las reglas de urbanidad política.

2.- Hablando de respeto, este no existe ni dentro del mismo partido de Morena. El domingo la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Yeidckol Polevnsky denunció que en el Consejo Nacionaldel partido permiten la participación de “cachirules” que votan como consejeros sin serlo, o que participan personas que son militantes, mas no consejeros, y eso invalida cualquier acuerdo tomado en esas condiciones. También refirió que la sesión celebrada este domingo es contraria a la norma del partido, pues se convocó a menos de tres meses de la anterior.

La declaración tuvo lugar cuando entraba a la sesión ordinaria del Consejo en la cual se definirían acciones rumbo a la renovación de la dirigencia nacional. Otro punto señalado por Polevnsky es el referente a que quienes eran presidentes, secretarios generales o secretarios de organización y que ahora son funcionarios públicos dejan de ser consejeros porque así lo indican los estatutos.

Obviamente que estas violaciones a los documentos que rigen la vida de Morena hacen ilegal los acuerdos que debieron haberse tomado en la asamblea del domingo.

Usted comprenderá estimado lector que todo esto es material para que se apele ante el INE la improcedencia, sobre todo si se trata de acuerdos que impacten directamente en el proceso de elección interna de Morena.

Si hay esta ilegalidad, abuso de poder, pisotear derechos de militantes y otorgar privilegios partidistas a quienes no lo son, pues que se puede esperar hacia el exterior.

3.- Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada federal plurinominal rinde su 1er Informe de actividades este lunes en Cd. Victoria. Ella es la única representante tamaulipeca dentro del círculo de priistas en la Cámara de Diputados, y con un papel sobresaliente por su productividad con 11 iniciativas propias, 46 adherentes en temas de interés para nuestra entidad y el país, y otro centenar como elemento activo dentro de las 3 comisiones de las que forma parte.

Asimismo Mariana destaca dentro del Partido Revolucionario Institucional por ser la que más veces ha subido a tribuna a defender una postura o a presentar puntos de acuerdo que obtuvieron la aprobación del pleno. Esta vez vamos a referirnos a uno de esos temas por su trascendencia en algo que atañe a todos los ciudadanos y que vendría a ser parte importante de los candados en el combate a la extorsión.

El punto de partida fue el planteamiento de por qué las tiendas de conveniencia que hoy venden las tarjetas conocidas como “Saldazo” no están obligadas llevar un control sobre la identidad de quienes las adquieren, y resulta que a través de este sistema se realiza el pago a extorciones y cuando el fiscal investigador (Ministerio Público) acude a estos expendios para gestionar información, no existe ningún rastro.

La Tarjeta Saldazo es un medio de disposición de efectivo Transfer Banamex, y hasta ahora los prestadores de ese servicio no están obligado a llevar un control de a quien se les vende, por lo tanto no hay manera de rastrear a quienes reciben dinero por ese conducto. Hay un límite de 7 mil pesos, no puede depositarse más, pero pueden efectuarse docenas o cientos de depósitos que sumados pueden acumular cantidades fuertes.

Por lo pronto el punto de acuerdo aprobado fue para solicitar a la CONDUCEF que les informe porque no están cumpliendo con algo que está regulado para las instituciones bancarias, pero no para esta clase de ventanillas expendedoras y por otra parte, la diputada Rodríguez Mier y Terán está arrastrando el lápiz para integrar una iniciativa de ley al respecto.

El Informe Legislativo de Mariana Rodríguez será en el escenario del Salón Éufrates del Hotel Paradaise INN a las 6 de la tarde, será muy dinámico dado que los ilustrará con videos. Por cierto Usted puede consultar en su canal de YouTube las diferentes actividades en tribuna de la diputada. Ella es secretaria de la Comisión de Justicia e integrante de las comisiones de Asuntos Migratorios y de Marina.

En posteriores colaboraciones expondremos otros temas desarrollados por la diputada federal plurinominal por la 2ª Circunscripción, Mariana Rodríguez y que serán de su interés.

RECTOR DE LA UAT, EJECUTIVO DE CUMEX.- El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) distinguió al rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández al otorgarle la vicepresidencia de ese organismo, cuyo propósito es construir condiciones para que las universidades desarrollen una alta competitividad académica, con espíritu de colaboración en el desarrollo de programas y estrategias dentro de la realidad social y con plena conciencia de la importancia que reviste formar el capital humano que demandan las instituciones públicas y privadas.

El nombramiento del rector Suárez tuvo como escenario la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, participando más de 30 representantes de diferentes universidades, así como de la ANUIES y Secretaría de Educación Pública.

En ese mismo marco tuvo lugar la firma de un convenio entre CUMEX y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, representado por su Director General, Lic. Alejandro Miranda Ayala, bajo este protocolo pueden desarrollarse programas conjuntos en investigación, intercambio académico, capacitación y celebración de eventos. Todas ellas iniciativas que impactan directamente en la mejora de calidad educativa.