EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El presidente de México declaró la semana pasada que era inadmisible la desaparición de poderes en cualquier estado de la república…Manifestó el presidente LÓPEZ OBRADOR que en su tiempo el también fue víctima de este tipo de presiones las que considera contrarias a un estado de democracia…Semejantes declaraciones generaron en un verdadero balde agua fría para los Morenistas de Tamaulipas que le apostaban a la desaparición de poderes en nuestro estado…Nunca de los nuncas existió la ligera posibilidad siquiera de que ese sueño húmedo se les hiciera realidad…Querían quitar a un gobernador que el propio presidente de la república le reconoció su excelente trabajo y su eficaz lucha en el tema de la inseguridad…Irónico que los diputados federales de MORENA exigieran la desaparición de poderes en Tamaulipas argumentando índices de inseguridad…Cuando su propio jefe LÓPEZ OBRADOR vino a Tamaulipas a decir y expresar todo lo contrario…Claro que al gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA en esos calientes días políticos de la semana pasada le llovieron muestras de apoyo por parte de la clase política de su partido así como de diferentes sectores productivos y asociaciones civiles de la comunidad tamaulipeca…Todas estas expresiones a su favor desde los cuatro puntos cardinales de Tamaulipas…Lo que terminaron de hacer los de MORENA con este show es que el nombre de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA sea ahora mucho más conocido en todo el país…Si de por sí es el líder de los gobernadores del PAN…Ahora imagínense con la publicidad que le acaban de dar!…En Tamaulipas tenemos gobernador para rato…Buen ritmo se traen en la dirección de obras públicas del ayuntamiento con SILVERIO FRAGOSO a la cabeza…Se andan arreglando con pavimento bastantes cuadras de la zona urbana…Como de igual manera se tiene contemplado un importante programa de bacheo…Así mismo SILVERIO acompañó en días pasados al alcalde ABEL GÁMEZ a la entrega de quince viviendas a familias vulnerables de Tampiquito y de la zona urbana…Se ha convertido el director de obras públicas en uno de los funcionarios más eficaces y productivos del presidente municipal…Y claro que la confianza que el jefe de la comuna le muestra y demuestra en todos los aspectos es más que obvia…Pues mañana martes termina la promoción del Mes del Testamento, de acuerdo a lo que me comentó el titular de la notaría 303 de Soto la Marina GASPAR ARELLANO GALVÁN…También es verdad que en el centro de salud desde casi inicios del presente mes de septiembre cuentan ya con servicio dental, según la información proporcionada por la responsable de este espacio de la secretaría estatal de salud LUZ PAOLA HERNÁNDEZ CORTINA…Hace días mi estimado amigo LALO CAMACHO echaba rayos y centellas contra su equipo el cruz azul por las pésimas campañas que últimamente han tenido…Tranquilo mi LALO!…Cierto también es que los actuales jugadores de la máquina en nada se parecen a los monstruos de los setentas y ochentas…Esos si conformaban una verdadera máquina!…Mis más sinceras condolencias para el estimado amigo LUIS TAVARES FLORES así como a sus hijos por el lamentable fallecimiento de su esposa y madre ANGELA RODRÍGUEZ la semana pasada…La señora ANGELA venía luchando contra una fuerte enfermedad desde hace unos meses a la fecha…Hoy reposa para siempre en la casa del señor…Descanse en paz!…En otro orden de ideas, muy poca gente de este municipio sabe que el coordinador de la DGETA en Tamaulipas JAIME ARIEL TORRES CASTILLO es sobrino del ex alcalde de Soto la Marina LEONEL TAVARES DE LA GARZA…JAIME ARIEL TORRES CASTILLO es nieto de don JOSÉ ELIÁS TORRES quien fuera el primer presidente de la asociación ganadera de Soto la Marina …Por cierto don GUADALUPE BERNAL MEDINA fue el último presidente municipal que despachó al inicio de su gestión en la vieja alcaldía que estaba donde ahora se ubican la CNC y algunos negocios…Hace días se desarrolló una ceremonia con motivo del 50 aniversario del jardín de niños Herlinda T. De Balboa de esta localidad…No pude asistir a este evento, aunque me imagino que en la reseña histórica del plantel se debe de haber establecido que la primera piedra de esta institución se puso en el mes de junio de 1968 por parte del gobernador PRAXEDIS BALBOA del diputado local GUMARO BARRIENTOS y del alcalde FERNANDO INFANTE RIOS…Esa ocasión el gobernador y muchos de sus colaboradores que lo acompañaron desde ciudad Victoria, llegó a la cabecera municipal cruzando en su vehículo por el chalán…Fue un día de fiesta para Soto la Marina porque esa misma ocasión se inauguró el edificio de la alcaldía cuyas bases son las de la actual presidencia municipal…Igual de cierto es que el tesorero de la presidencia municipal ese trienio que concluyó mi papá FERNANDO INFANTE RIOS lo era NAPOLEÓN TAVARES DE LA GARZA…Claro que el presupuesto de esos años era por así decirlo, raquítico…Policías habría unos tres o cuatro que sus mayores broncas eran someter algunos borrachitos pleitistas de aquella época…Mi tío TOCHO GARZA del ejido El Saladito, fue comandante de la policía municipal con varios alcaldes…Como una sola se unieron las instructoras CORINA ARELLANO, NINA GARCIA y LALA MARTINEZ al zumbatón que el pasado jueves se realizó en beneficio de la cruz roja Soto la Marina…En ese orden fue su participación la cual se definió por sorteo…El mega corrupto director de la CFE, MANUEL BARTLETT DIAZ presentó la semana pasada una serie de acciones encaminadas a mejorar las finanzas y a la vez eliminar la corrupción en la paraestatal a su cargo…BARTLETT anda en el ojo del huracán al comprobarse una fortuna de más de 800 millones de pesos que no presentó en su declaración patrimonial como funcionario de la cuarta transformación…A pero su jefe el presidente expresó que estos son señalamientos de la prensa fifí…Es decir lo acaba de “santificar,” tras su historial negro de corrupción a su paso por infinidad de cargos públicos en las pasadas administraciones federales e incluso como gobernador de Puebla…Como funcionario puedes cometer toda una serie de raterías…Nada más con que te “conviertas” a la cuarta transformación, todos estos pecados te serán perdonados… Así de fácil!…En la pasada jornada asistencial que el DIF Tamaulipas de manera coordinada con el DIF local tuve la oportunidad de saludar a buenos y entrañables amigos de Tampiquito como don RAFITA DE LEÓN y don JAVIER CORTÉS ORTÍZ además a PEPE BAÑUELOS y otros más que se dieron cita con sus respectivas familias…Claro que la presidenta del DIF Soto la Marina MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ anduvo siempre al pendiente de que la atención fuera de lo mejor para las y los asistentes…Hablando de gente de Tampiquito un saludo afectuoso y fraterno para mi estimado amigo ROBERTO RIVERA…Mi amistad con el compañero ROBERTO RIVERA se remonta fácilmente a 26 años…Desde los tiempos de la campaña política de LEONARDO BARRIENTOS GARZA…En esa ocasión RIVERA fungió como oficial mayor de la presidencia municipal…Una felicitación para ese excelente en verdad fotógrafo profesional como lo es PACO LERMA…Su calidad y profesionalismo están fuera de toda duda…Desde muy niño el buen PACO sintió esa atracción que después de convirtió en “romance” con su cámara…Felicidades para PACO…Orgullo Marinense!…La líder de MORENA en el país YEIDKOL POLENVSKY resaltó que el tema de la desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz es una pérdida de tiempo por lo que es mejor trabajar y sumar esfuerzos en beneficio de la gente…Creo que esta es una de las poquísimas declaraciones lúcidas que ha se le han escuchado a la aún dirigente de MORENA en el país…Falleció el estimado amigo SANTIAGO RODRÍGUEZ CEPEDA y fue despedido por su familia y amistades en el panteón municipal el pasado viernes…Estuve en el panteón mientras se realizaba su sepelio…Pero no pude saludar a sus hijos e hijas de manera personal porque era en verdad bastante la gente que se les acercaba a darles el pésame…Don SANTIAGO RODRÍGUEZ fue descendiente me atrevo a decirlo de los fundadores de Soto la Marina…Por lo tanto se nos adelantó en el camino un hombre de entera y total prosapia marsoteña…En paz descanse!…Por otro lado, excelente la actitud de mis amigos los aseadores de calzado de la plaza principal de Soto la Marina y es que últimamente realizan su trabajo con música ambiente y toda la cosa…Se les nota y se les ve la alegría con la que desarrollan tan digna labor de manera diaria… Aparte de que se alegran ellos mismos…También alegran a sus clientes como a las personas que van pasando por su sagrada área de trabajo…Bien por ellos!…La empresa MASSIVE CALLER dio a conocer que siete de cada diez tamaulipecos apoyan al gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA ante la andanada de los diputados federales de MORENA en el tema de la desaparición de poderes, en nuestro estado…Tiene razón el compadre RAMÓN GOMEZ LEAL en cuanto a que los autobuses de la línea Transpaís se han adueñado de la calle lateral que está frente a esta empresa…Los automovilistas de la localidad tienen que sacarle la vuelta a la esa arteria porque prácticamente la tienen tapada los autobuses de la empresa en mención…Un total abuso!…Cientos de panistas de Soto la Marina encabezados por el dirigente local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ acudieron a la celebración del PAN por su 80 aniversario la cual se realizó en ciudad Victoria…El panismo tamaulipeco, hoy como nunca, está de lo más unido en torno a la figura de su líder real que se llama FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…