Pasó por Soto la Marina un argentino viajero rumbo a Alaska

Martín Esteban Echagaray Davies, conocido como el Caminante de las Tres Américas, quien salió de su natal Argentina el 30 de octubre de 2017 y su meta es llegar caminando hasta Alaska, llegó a la cabecera municipal de esta población de Soto la Marina el pasado jueves por la tarde y de inmediato sintió el cobijo y el afecto de la gente de nuestra localidad, ya que familias enteras salían de sus casas a recibirlo y pedirle la tradicional foto del recuerdo.

Nos comenta Martín, que el propósito de esta travesía continental es simple y sencillamente viajar a pie y conocer otros países de América y su gente, “quiero llegar a Alaska y cuando llegue no sé si realmente me voy a regresar en avión a pie o me quedaré en allá, lo que quiero es quiero es llegar”. Comentó.

Con el clásico acento Argentino que distingue a los habitantes del país de las pampas, Martín Esteban nos comentó, que es descendiente directo de los primeros fundadores de la Provincia de Chubut, de Argentina, que es oriundo de la Ciudad de Trelew, que tiene 61 años y que agradecía el afecto con el que se le recibía en Soto la Marina; y al a ser cuestionado sobre la bandera de México que llevaba en una especie de carretón que lleva jalando, nos dice que lo hace por respeto a México y que así lo hace en cada país que pisa.

Se tiene que destacar que la estancia aquí en Soto la Marina de Martín Esteban Echagaray Davies, fue en el domicilio del MVZ Osiris López López, donde disfrutó de las atenciones que se le brindaron, por parte de la familia, sin dejar de lado el apoyo que también recibió del Profr. Apolonio Verdín Sánchez y algunos miembros del club Cuernos Largos de 4X4, quienes lo recibieron en la carretera Soto la Marina-Aldama para escoltarlo hasta la cabecera municipal