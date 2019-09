EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el alcalde ABEL GÁMEZ tuvo una semana de lo más atareada en beneficio de la comunidad…Por ejemplo puso en marcha una amplio programa de pavimentación y bacheo en la zona urbana de Soto la Marina…Y también encabezó la entrega de quince viviendas en Tampiquito y en diferentes colonias de la cabecera municipal…Me comentó el Director de Obras Públicas SILVERIO FRAGOSO que algunas calles se van a pavimentar a base de concreto hidráulico y otras de tipo asfáltico…Y que en cuanto tiene que ver con las acciones de bacheo, se tienen contemplados de aplicar en más de 7 mil 500 metros cuadrados…De igual manera es necesario comentarles que el Parque de Béisbol de esta localidad luce modernista y con una hermosa imagen, pues ya se le instaló todo el techo duro…De igual manera se colocaron tres luminarias…Y faltan de realizar otras mejora más por parte del gobierno que preside ABEL GÁMEZ CANTÚ…Una semana más y el mes de septiembre va a ser uno más dentro de la historia terrestre…Qué rápido se pasa el tiempo!…Un año ya de gestión del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ como presidente municipal…Que se han logrado cosas buenas para Soto la Marina con el apoyo del gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA es muy cierto…Que faltan otras tantas por hacer, también es verdad…Que se tiene la voluntad del alcalde por seguir gestionando a ese respecto, es también verdad…El reloj político rumbo al 2021 inicia a partir de enero del próximo año y las calenturas futuristas nadie las va a poder detener…Al menos en MORENA y en el PRI…Ambos partidos en Soto la Marina y en Tamaulipas no tienen rienda…Pero en el PAN es distinto…Tienen los azules un jefe máximo en el estado y se llama FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Ningún azul que se precie de estar en sus cinco sentidos se va a atrever a saltarse las trancas por su propia voluntad…Solo que sea para que se corten el cuello, políticamente hablando…Todos sabemos que en nuestro municipio el gobernador tiene en el presidente municipal ABEL GÁMEZ a sus mejores ojos y sus mejores oídos…Pero también el gobernador tiene control sobre el equipo de los delegados o funcionarios estatales, quienes le rinden cuentas en lo laboral y en lo político…Es prácticamente imposible que el próximo candidato a la alcaldía local por los azules entre por la libre y sin el palomeo del patrón…Imposible, más bien…Pero como a este tema aún le queda mucho tiempo y bastante tinta que escribir el alcalde se concentra en la gestoría de más recursos para su municipio ante su amigo el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Hablando de apoyos del alcalde en La Peña están muy agradecidos con él por los trabajos de rehabilitación del camino que los conecta con el tramo pavimentado que inicia en el Ejido La Chona…Hablando de amigos de La Chona, muchos saludos y un eterno agradecimiento al ex alcalde GUADALUPE BERNAL BARRETO por los detalles y atenciones hacia mi familia…Pues la pasada conferencia que dictó el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, HÉCTOR MARTIN GARZA GONZÁLEZ en Soto la Marina dejó varias lecturas…La primera es que es un funcionario federal leal a su jefe y amigo el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…La otra, que anda aprovechando sus conferencias denominadas “Diálogos por la Educación” para placearse políticamente bajo el camuflaje de giras de trabajo…Lo cual no tiene nada de malo…Pues él como otros Morenistas aspira a que el dedo del presidente apunte hacia su persona para el futuro electoral de Tamaulipas…El famoso “Guasón” aspira a ser el candidato de MORENA cuando se renueve la gubernatura del estado…Tema para el que todavía le queda tiempo de sobra para su definición…También es verdad que como si fuera una réplica de lo que les sucede a nivel nacional y estatal, los Morenistas de Soto la Marina se traen una desconfianza de los mil diablos entre ellos…Para MORENA en nuestro municipio la desconfianza interna sigue siendo hasta el día de hoy, su mejor carta de presentación…Igual de cierto es que en fechas recientes se les han estado sumando algunos priistas…Mientras que en terrenos del PAN el dirigente local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ no se confía y sigue visitando a sus compañeros miembros activos y apoyándolos en no pocas ocasiones en situaciones de gestorías de diferente tipo…Salió bueno para la política JUAN CARLOS a pesar de su relativa juventud…Le entiende a la grilla y es de los que aceptan sugerencias cuando se trata de seguir brindando resultados electorales…Y esto es bueno en la política y en todos los aspectos de la vida misma…Es de resaltar eso de que JUAN CARLOS ALCOCER sea abierto y receptivo a las sugerencias y opiniones de sus compañeros de partido…Porque hay casos documentados de líderes partidistas que apenas se suben y los marea la altura de un corto ladrillito…Saludos para mi estimado amigo JORGE CÁRDENAS CARMONA eficiente colaborador del área de eventos especiales de la presidencia municipal…Para mayores señas le dicen “Mil Amores”!…JORGE es un buen ser humano…Atento con sus semejantes y servicial por demás con quienes se les ofrece una atención…El Telebachillerato del Poblado Tampiquito ha iniciado el presente semestre con un total de 42 alumnos de acuerdo a lo que me comentó el director…….Por cierto, el Director de Obras Públicas del municipio SILVERIO FRAGOSO acudió a poner en marcha un programa de reforestación en este plantel educativo de nivel medio superior de la comunidad en mención…Acudió SILVERIO con la representación del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Las instructoras de zumba de Soto la Marina MARISOL ALFARO así como LALA MARTÍNEZ TORRES, CORINA ARELLANO y NINA GARCIA sumaran actitud y buenos deseos en el Zumbatón que se realizará este próximo jueves a partir de las cinco de la tarde en el Auditorio Municipal al que ha convocado la Delegada de Cruz Roja local MARI GARZA CRISANTO…Esta actividad se realizará con el propósito de recaudar fondos que permitan el funcionamiento y la operatividad de la benemérita institución de aquí de Soto la Marina…Pues al parecer TACO ALFARO ha recibido apoyo de más elementos que le ayudan a tener en buenas condiciones el parque de Bienestar de la Colonia Tres de Septiembre y es que en estos últimos días vemos que aumentó el número de personal asignado al espacio estatal en referencia…No es por nada pero TACO ALFARO es un elemento bien entregado a su trabajo y es que si de por sí ya tenía el Parque de Bienestar en muy buenas condiciones, con la llegada de más compañeros, pues ni se diga…DULCE MARAVILLA ROBLES se ha incorporado al equipo de Comunicación Social del Ayuntamiento de Soto la Marina…Es una joven profesionista de buen trato…Educada…Que de mucho le servirá a esta importante área del municipio…El resto del equipo de prensa del médico ABEL lo conforman RIGO ABUNDIS quien convalece de una enfermedad, así como PASCUAL ROJO y PEDRO CHAVEZ…Pues la semana pasada le empezaron a depositar a los abuelitos que cobran con tarjeta vigente, por lo que se espera que para el día de hoy ya todos tengan su recurso en sus tarjetas…En otro orden de ideas el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le ofreció 30 millones de dólares al presidente electo de Guatemala ALEJANDRO GIAMMATTEI…Pues qué bien por nuestro presidente para los hermanos Guatemaltecos…Pero que mal para los mexicanos a los que les ha recortado lana para medicamentos contra el cáncer…Digo…O qué a nuestro auto llamado Mesías se le acomoda a la perfección aquel dicho que reza “candil de la calle, oscuridad de la casa”?…El Secretario de Organización de la CNC en el país TOMAS GLORIA REQUENA ha declarado que sí quiere ser el nuevo líder estatal de su partido el PRI…Es más, dice que quiere este cargo y que la elección sea por voto directo de la militancia…TOMÁS quien fue alcalde de San Fernando en el segundo tramo de EGIDIO TORRE CANTÚ se puede decir que es un político de la especie de “Chavorruco” pues ni es tan joven para ser considerado un chavo ni tan viejo para decirle dinosaurio de la política…Igual de cierto es que como alcalde de su municipio no dejó los mejores recuerdos entre su gente…Pues dicen que no resultó lo buen presidente municipal que debió de ser…La dueña del Hotel María Yolanda de esta localidad, MARIA YOLANDA HERNÁNDEZ ARGUELLO felicitó a través de El Redactor al alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ por su primer informe de gobierno…La propietaria de este prestigiado hotel de Soto la Marina reside en San Antonio, Texas, pero con lo avanzado de las redes de comunicación está muy al tanto de TODO lo que sucede en su municipio así como en este su negocio del ramo de la hotelería…OSIRIS LÓPEZ la hizo de anfitrión del viajero Argentino MARTIN ECHAGARAY DAVIES en su estancia aquí en Soto la Marina…También lo atendió de lo mejor APOLONIO VERDIN SÁNCHEZ y algunos miembros del Club 4×4 Cuernos Largos de esta localidad…El Ché salió del país de las pampas el 30 de octubre de 2017 y tiene su recorrido, la agenda final, Alaska…Lo increíble de esta travesía intercontinental, es que este paisano de MESSI y de MARADONA la desarrolla a pie!…En caso de que ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO se hiciera de la dirigencia estatal del PRI entonces estaríamos hablando de que tres miembros de la familia CÁRDENAS estarían al frente de diferentes partidos en Tamaulipas si consideramos que GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ hijo de don JORGE CÁRDENAS GONZÁLEZ lidera al Movimiento Ciudadano y el joven RICARDO GAVIÑO CÁRDENAS nieto de Don JAIME CÁRDENAS GONZÁLEZ asumió la semana pasada la dirigencia del Partido Verde…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…