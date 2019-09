RECHAZA CONGRESO CUENTA 2017 DEL EX ALCALDE DE SOTO LA MARINA HABIEL MEDINA

*ESTA EN SERIOS PROBLEMAS

*SE PRESUME AFECTACION AL ERARIO PUBLICO



El ex alcalde de Soto la Marina, Habiel Medina Flores, se encuentra en serios problemas legales, en razón a que la cuenta pública 2017 de cuando fue Presidente Municipal, fue rechazada por el Congreso del Estado tras informe que les rindió la Auditoria Superior del Estado, a quien instruyó para que inicie el procedimiento correspondiente y se actúe en base a la responsabilidad de los servidores públicos, en cuanto al asunto que se trate, que puede ser de carácter político, civil, administrativo o penal.

Lo grave del caso es que dicha cuenta pública, correspondiente al año 2017 es que además de haber sido dictaminada negativa, se puntualiza probable daño a la hacienda pública.

Por todo lo anterior, la Diputación Permanente emitió un Decreto por el cual no se aprueba la información contable y presupuestaria contenida en la cuenta pública consolidada del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, correspondiente al tomo del Ayuntamiento del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, del ejercicio fiscal 2017.

Asimismo, se instruye a la Auditoría Superior del Estado, para que inicie el procedimiento correspondiente e informe al Congreso del Estado, en los términos que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas.

Cabe hacer mención, que el tiempo de las observaciones y aclaraciones de la cuenta pública 2017 cuya responsabilidad fue de Habiel Medina Flores, venció, por cuya razón la Auditoria Superior del Estado presentó el 20 de febrero de 2019 al Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, el Informe Individual de la Auditoría practicada al Ayuntamiento de Soto la Marina, correspondiente a la información contable, presupuestaria, anexos y demás información relativa a las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos autorizado correspondiente al ejercicio fiscal 2017, con cuya base la Diputación Permanente emitió el dictamen y, decretó la no aprobación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017, la que además de negativa, se presume daño a la hacienda pública.

Por lo anterior, es sumamente delicada la situación legal del ex alcalde, Habiel Medina Flores como primer responsable del manejo financiero que tuvo del Ayuntamiento de Soto la Marina, aunque no se duda que la mano de la justicia pudiera alcanzar a otros ex funcionarios que tuvieron que ver con el manejo de las finanzas públicas en la administración 2016-2018.

En serios problemas legales se encuentra el ex alcalde de Soto la Marina, administración 2016-2018, Habiel Medina Flores, luego de que el Congreso del Estado de Tamaulipas decretó la no aprobación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017, la que además de negativa, se presume daño a la hacienda pública.

De acuerdo al dictamen emitido por la Diputación Permanente, y que es firmado entre otros legisladores, por el Presidente el legislador Glafiro Salinas Mendiola, dicha cuenta pública no fue presentada en los términos que marca la ley; las partidas de ingresos y egresos no se encuentran debidamente justificadas y comprobadas y en consecuencia, la gestión financiera en análisis no observó las disposiciones aplicables en materia de registros y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra y adquisiciones, así como el manejo de bienes muebles e inmuebles.

Se establece asimismo, que “la administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, contratos y convenios no se ajustaron a la legalidad causando probables daños o perjuicios a la hacienda pública.