En opinión de

Por: Fernando Infante Hernández

El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR vino a Soto la Marina…Su sola visita en sí, marcó historia en nuestra zona urbana, al ser la primera ocasión que un Presidente de México visita la cabecera municipal…Antes ya había venido CARLOS SALINAS, pero lo hizo a la Playa de La Pesca…El evento que se realizó en el Hospital Rural de esta localidad, fue el marco para que tanto el presidente como el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA se reconocieran mutuamente el trabajo que cada uno de ellos realiza desde sus respectivas trincheras, en beneficio de sus representados…También es verdad que un grupo de acarreados de Aldama y de Altamira le quiso aguadar la fiesta al gobernador, pero el mismo presidente los calló al decirles que respetaran al gobernador, “con el que estamos trabajando unidos y está trabajando muy bien por Tamaulipas”…Creo que es falta de vergüenza y de respeto el hecho de que venga gente de otros municipios a tratar de reventar un evento tan extraordinario como el que aquí se realizó…Pero de manera afortunada el teatrito no les salió…Los planes les fallaron…El gobernador recibió el reconocimiento, así como un enorme espaldarazo del presidente LÓPEZ OBRADOR respecto a la excelente función que está desarrollando al frente de nuestro estado…Repito, la gente de Soto la Marina, se comportó de lo mejor en el evento del Hospital Rural…Quienes trataron de meter ruido ni de este municipio son y aparte son pagados por cierto pseudo líder que se ha hecho millonario mediante la costumbre de invadir ranchos…Pero ya lo ha dicho el gobernador, que mientras él se encuentre gobernando no permitirá que a nadie le quiten sus ranchos…Por otro lado, el dirigente de la CNC local MARIO CRUZ OCHOA destaca que el paquete económico presentado por el gobierno federal para el 2020 presenta serios recortes para el campo…Lo cual considera injusto…Y vaya que sí lo es!…En otro orden de ideas en el pasado primer informe del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ hicieron acto de presencia los ex presidentes municipales LEONEL TAVARES DE LA GARZA, así como GUADALUPE BERNAL BARRETO, LEONEL ARELLANO OCHOA, RAQUEL ALONSO CARMONA y NEY TAVARES FLORES…La presencia de ellos fue un acto de madurez política de su parte…Y también del alcalde por haberlos invitado…MIRO GÓMEZ se disculpó en tiempo y forma porque tenía asuntos personales que atender en la unión americana…TEMO ARELLANO inasistió…Aunque me aseguran que se le invitó a la importante ceremonia…En la Primaria “Felipe de la Garza” a cargo del compadre ALEJANDRO VILLARREAL llevaron a cabo una Kermes Mexicana el pasado viernes dentro del marco de los festejos del día 15 de septiembre de nuestra Independencia nacional…Qué rápido se fue el primer año de la administración local del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…A partir de enero del 2020 se va a empezar a calentar de manera natural el entorno político…Tanto hacia el interior del partido en el poder municipal como lo es el PAN…Como también en los partidos de oposición…Casos particulares los del PRI y de MORENA o viceversa…En estos tres partidos hay tiradores por sus respectivas candidaturas…Pero la mayor parte de estos aspirantes prefieren guardar sus sueños y sus anhelos dentro de la más estricta disciplina del silencio…”Vamos a esperar lo que dice el señor” manifiestan algunos conteniendo la respiración y sus sentimientos y muy caros sueños los conservan, íntimamente guardados bajo mil llaves del escrutinio de la gente…En las filas municipales del PAN el control político lo tiene el alcalde…Sin la menor de las dudas…Como se va a definir en su momento tan delicado tema como es el de la candidatura local?…Eso sí, quien sabe…Pues el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA tiene prioridad política en Soto la Marina…Apostamos?…En el PRI aseguran algunos que se cuenta con dos prospectos de peso político y de pesos…Pero no se atreven a soltarnos los nombres de los probables…En MORENA también hay algunos y algunas aspirantes a la candidatura municipal…El detalle es que no se les ve la unidad interna…Pero sin duda que la marca MORENA es hoy en día una presea codiciada, tratándose del tema local…La señora IMELDA PAVÓN (primero las damas) HUGO ROJO así como HUGO ROJO y MARTIN INFANTE HINOJOSA son quienes la gente del municipio identifica como probables aspirantes por MORENA…Lo de las aspiraciones de TEMO ARELLANO, por Morena, es solamente una ocurrencia de quien fuera alcalde de Soto la Marina en el segundo tramo de MANUEL CAVAZOS LERMA…Por cierto me dicen que en la entrada de la carretera estatal que conecta al Ejido La Chona estaba tirada una bandera del PRI…Dicen los lugareños de aquella zona del municipio que a lo mejor TEMO ARELLANO la tiró y es no hace mucho que rompió el juramento aquel de que cuando muriera lo sepultaran con la enseña del PRI…A raza!…El pasado sábado 14 de septiembre se celebró en todo el país El Día del Locutor y por ello que tuvimos a bien hacerle una entrevista al maestro de la locución en Soto la Marina, el compadre JUAN ALBERTO GARCIA MORALES que no es otro más que el famoso “pochongo”…Cuenta la historia que en sus tiempos mozos el compadre Pochongo trabajaba con TEMO ARELLANO en la presidencia municipal pero ya sospechaba que aquel lo quería correr por razones políticas…Entonces un día de tantos le dice TEMO, “oye JUAN te quiero dar unos días de vacaciones”…Pero el compadre sospechando que lo quería correr le contesta, “TEMO yo soy hombre de trabajo y no necesito vacaciones!…Pasado el tiempo y corroborada esta anécdota me comentó el compadre Pochongo, “es que si yo agarraba las vacaciones, estas iban a ser definitivas”!…Sin la menor de las dudas mi compadre JUAN es ha sido y seguirá siendo un viejo lobo de mar en la política…Se olió muy a tiempo las “intenciones” de ARTEMIO…La maestra FLOR DEL RIO RUIZ ESCOBAR es la nueva Presidenta de la Mesa Directiva de Padres de Familia de la Escuela Primaria “José María Villarreal”…La elección se desarrolló en el propio plantel educativo de la Colonia Tres de septiembre el pasado jueves…Quien ha estado delicado de su estado de salud es el primo CRUZ INFANTE HINOJOSA…Me dicen mis primos que en estos días lo habrán de trasladar nuevamente a un reconocido hospital de Monterrey en donde ya lo atendieron en fechas recientes…En una de las imágenes de la visita del presidente LÓPEZ OBRADOR se puede ver cuándo van juntos y abrazados el propio presidente con el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA y el presidente municipal ABEL GÁMEZ…Son tres políticos de esa madera que no se raja…Que políticamente se cortó en luna llena…Digo esto porque los tres no llegaron a sus respectivos cargos en su primera participación…Los tres, unos más y otros menos, pero llegaron al poder, no en su primera intención…Nunca declinaron en sus legítimas aspiraciones…Un verdadero ejemplo para aquellos que en la primera tiran la toalla, como se dice…Pues ahora si mi estimado amigo RAÚL ALVAREZ CASTRO se podrá dedicar de tiempo completo a su familia…Y es que el pasado jueves dio su última checada como trabajador del Hospital Rural IMSS BIENESTAR de aquí de Soto la Marina…Después de 31 años de trabajo permanente en el área de servicios generales…También se podrá dedicar más de lleno a una de sus grandes pasiones como el ser entrenador de equipos infantiles de Fútbol…Felicidades RAÚL!…Me dicen que el Profr. FROILÁN GÁMEZ GUERRERO fue uno de los mejores porteros del balompié municipal en las décadas de los ochentas y noventas…Que literalmente “volaba” bajo los postes de su portería…Fue parte más que importante de la histórica escuadra Ferretera “Castro” que tantos títulos obtuvo y que cubriera de gloria al futbol de Soto la Marina…Excelente el trabajo que se realiza en el área de educación del municipio…De manera particular en el tema de los traslados de ida y vuelta a Ciudad Victoria de los estudiantes marinenses que acuden a diferentes instituciones de nivel medio y superior de la capital del estado…En Ciudad Victoria los viernes a las siete de la tarde siempre hay alguien de educación municipal en el estacionamiento de Soriana Central esperando la llegada de los muchachos y organizando la salida para Soto…De igual manera en esta localidad los domingos a las cuatro de la tarde, alguien de esta área los está esperando para embarcarlos de manera ordenada rumbo a la capital del estado y checando que nadie se quede fuera del autobús…Excelente el trabajo que presentan el Director de Educación, REYNALDO BARRIENTOS CASTILLO y el Enlace EDGAR GALVÁN RUIZ, así como otros colaboradores de esa importante dirección, respondiendo con hechos a la confianza que depositó en ellos el presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ…Estamos a mitad de septiembre por lo que la gente que no ha puesto en orden su testamento lo puede hacer en la Notaría 303 del Lic. GASPAR ARELLANO GALVÁN en la zona centro de Soto la Marina…Se están aplicando en este mes de septiembre, descuentos de hasta un cincuenta por ciento, expresó el fedatario…Todo esto dentro de las promociones del Mes del Testamento…Algunos simpatizantes de HABIEL MEDINA se pusieron furibundos porque El Redactor publicó en nuestra red social, que la cuenta pública del 2017 no fue aprobada por el Congreso del Estado…Claro que no es esta una noticia inventada por El Redactor…Lo que se hizo fue publicar la resolución del Congreso a ese respecto…Así que si en verdad tienen ganas de pelear, pues vayan a reclamarle a los diputados, así de sencillo!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…

