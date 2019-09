Por: Ana Luis García G.

1.- Las cosas no pintan bien para los partidos opositores a Morena en la competencia federal de 2021. En esa ocasión el Partido de la 4ª Transformación tendrá 6.3 millones más de spots de radio y televisión que el PAN y el PRI juntos, además de las jugosas prerrogativas y apoyos financieros para las campañas que estarán asignados en base a el número de votos obtenidos en 2018, cuando el partido de la 4ª T “barrió” con casi todo.

Sin embargo los azules y tricolores tienen la posibilidad de rescatar medio centenar de curules, provienen de distritos donde el partido guinda obtuvo triunfos muy ajustados, además de proponerse retener las posiciones que ostentan actualmente.

De los 166 distritos ganados por Morena hay 49 donde el margen que les dio el triunfo fue mínimo, rescatarlos representaría casi una cantidad similar de plurinominales que optimistamente las podemos calcular en un número ligeramente inferior a esos 49. Casi un centenar entre ambas modalidades, de mayoría y representación proporcional..

En la actual legislatura de la Cámara de Diputados el partido guinda logró mayoría con los plurinominales que en total alcanzaron 259 asientos, de tal manera que con 20 victorias menos de las 166 obtenidas en 2018, los partidos de oposición lograrían el control o cuando menos una legislatura más equilibrada.

Cada estado de la República tiene una realidad diferente, Tamaulipas por ejemplo gobernados 31 municipios y el Estado por el PAN, representa una plataforma lo suficientemente fuerte para promoverse a través de los actos de gobierno. Así como tenemos a un Presidente en campaña permanente, también en cada entidad municipal y estatal debe de haber alcaldes y gobernadores promoviendo actos institucionales que avalen las actuaciones de sus respectivos partidos.

En esto también entran en juego los errores o deficiencias que pudieran tener los gobernantes. Está ocurriendo en la Cd. de México y en Veracruz, dos de las 5 entidades gobernadas por Morena donde las gestiones de Claudia Sheinbaum y Cuitláhuac García Jiménez están siendo rebasadas por la problemática social y presentan indicadores de reprobación por abajo del 50 %. Todo esto y lo que pueda ocurrir en los próximos meses se reflejará en las urnas de 2021, cuando estarán en juego además de los 500 diputados federales (200 de ellos plurinominales), 13 gubernaturas, igual número de Congresos locales y 1,772 alcaldías.

En ese contexto, Tamaulipas sólo elegirá a 9 diputados federales y 22 locales (de los que se derivarán 14 plurinominales) para la LXV Legislatura local, asimismo 43 Ayuntamientos.

No está de más recordar que en abril de este año comentamos en este mismo espacio que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional iba desarmado a las elecciones locales del 2 de junio pasado, en virtud de que prácticamente no tenía presencia en spots de radio y televisión comparado con el PAN y el PRI, en cambio hoy las circunstancias son contrarias.

El vacío mediático que tuvo Morena en 2019 fue ostensible y ahora lo sufrirán sus oponentes, porque ningún partido puede comprar tiempo en radio, ni en televisión, sólo disponen de los spots asignados por la autoridad electoral y que corresponden al número de votos logrados en los comicios similares anteriores. Son millones y millones de mensajes que martillarán cotidianamente a los electores para influir en su decisión.

2.- Después de 4 días de que la Secretaría de Hacienda entregó su propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 a la Cámara de Diputados, las opiniones favorables escasean, mientras que los señalamientos reprobatorios de voces expertas en el tema, organismos de campesinos y sociedad civil, así como empresarios, se manifiestan en contra de la aprobación de dicho planteamiento.

Uno de los puntos más destacados es la reducción en un 42.6 % a la Secretaría de Turismo, una industria que aporta el 17 % del PIB Nacional, unos 209 millones de dólares y que debilita su operación promotora.

Hay muchos recortes presupuestales en secretarías que verán afectados no sólo la prestación de servicios, sino desocupación laboral, entre ellas la de Comunicaciones con un 18.3 % menos, que pegará irremisiblemente en la construcción y mantenimiento de las carreteras del país y de ahí generará como segunda consecuencia el desempleo y baja en la afluencia comercial y turística para ciertos puntos del país y eso lo veremos a la larga, no es inmediato, pero de que impactará no hay duda.

Es el mismo caso de la SEDATU que estará perdiendo un 41.6 %, eso es lastimoso, no sólo por la falta de obras de bienestar para las clases económicamente débiles, esta dependencia emprendió la construcción de pisos de concreto, un cuarto más para la vivienda, incluso viviendas completas cuando se vieron impactadas por fenómenos climatológicos. Aquí también afecta la mano de obra, que representa sustento para muchas familias.

El campo ya de por si agraviado desde hace tiempo, vive ahora su peor momento y aquí las organizaciones juveniles campesinas y otras tradicionales en la gestión de soluciones ante el gobierno, amenazan con tomar las calles aledañas a la Cámara de Diputados, como lo hizo la CNTE. Al respecto Vanguardia Juvenil Agrarista que lidera Carlos Mancilla y la CNC que encabeza Ismael Hernández Deras, se preparaban ayer para bloquear San Lázaro como medida de presión para evitar el recorte de 30 % al presupuesto a Agricultura.

El retraso de la protesta tiene su origen en que el PRI de Alejandro Moreno todavía estaba examinando si otros sectores del partido se sumarían para hacer un movimiento más fuerte.

3.- Por otra parte, dos dependencias que tuvieron “incrementos” mínimos son Educación y Salud, la primera de estos con un 5.4 % que queda diluido con la mejora salarial de cada año y que es su principal egreso, y con el desgaste inflacionario en el gasto corriente, no queda nada para crecimiento de infraestructura, ni desarrollo de nuevos programas académicos.

En cuanto a salud el 3.4 % a favor, no alcanza para la actualización de salarios, mucho menos para cubrir las muchas deficiencias que presentan las unidades hospitalarias del país, ni para que hablar de medicamentos.

A las voces técnicamente autorizadas se suma la de los gobernadores, entre ellas el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que desde antes de la presentación de esta propuesta de Hacienda, ha venido gestionando como coordinador de los mandatarios panistas una distribución justa a los estados, porque de lo que aportan, en general se regresa un 20 % a los Estados y un 10 % a los municipios, pero eso independientemente de que algunos como nuestra entidad que generan mayor riqueza y no es posible que sufran los embates del recorte presupuestal.

Las coincidencias de criterio de la sociedad mexicana difícilmente harán mella en la Cámara de Diputados donde lo más probable es que se imponga el mayoriteo de Morena, y la bancada guinda fiel a su Gobierno de la 4ª Transformación no parece interesada en dar entrada a otros criterios diferentes.

Esperemos que con sentido de responsabilidad y ante la presión social modifiquen algunas propuestas, ojalá.

RECTOR DE LA UAT SE REUNE CON DIRECTORES.- Un sano ejercicio puesto en funcionamiento en la UAT, es la reunión colegiada de los directores de los 26 planteles universitarios, la cual va en su 7ª edición, siempre presidida por el rector José Andrés Suárez Fernández. Este órgano permite examinar temas de interés común en la gestión de una educación de calidad, es así como en esta ocasión se expusieron criterios para mejorar la mecánica de contratación de docentes.

Por estos años las universidades del país deberán enfrentar una ola de jubilación de sus profesores, debido a que hace aproximadamente 30 años empezó a darse la contratación de maestros de tiempo completo que fueron desplazando a los de horario libre, que aún existen pero en menor grado. Esa generación de docentes es la que se ha estado pensionando y lo seguirá haciendo en los próximos años y por eso hoy se afina el perfil docente en lo general, que será tamizado en cada plante por características propias de cada profesión.

En esas circunstancia fue que tuvo lugar la 7ª Reunión del Colegio de Directores de la UAT, un foro que permite a los Directores de las diferentes facultades, escuelas y unidades académicas tener un contacto director por el rector José Andrés Suárez y con funcionarios de la Casa de Estudios de primer nivel como son el Secretario General, Eduardo Arvizu Sánchez; el Secretario de Finanzas, Guillermo Mendoza Cavazos y el Secretario de Administración, Víctor Hugo Guerra García.