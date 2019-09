EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El alcalde ABEL GÁMEZ CANTU rindió su primer informe de labores el día de ayer en el auditorio local…Fue el del médico ABEL, un informe serio y realista…Apegado a la realidad que vive nuestro municipio bajo su mandato…El auditorio estuvo a su máxima capacidad…Funcionó a la perfección el esquema de invitaciones a la sociedad y las fuerzas vivas del municipio…Es por ahora el médico ABEL el dueño de la cancha y del balón político en Soto la Marina…El presidente municipal más cercano a los afectos del gobernador en Tamaulipas FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Esto nadie lo puede poner en tela de duda…Amigos desde hace muchos años, el gobernador bien que se encarga de recalcar en los eventos que ha venido el aprecio que siente por nuestro municipio y de manera particular por el alcalde…Necesidades en un pueblo en crecimiento como el nuestro, siempre las va a haber…Pues para nada los ciudadanos somos de hechura conformista…Que es imposible que el gobierno local les dé solución a todas, es igual de cierto…Pero estamos avanzando como pueblo y como sociedad…Propiedades y cuentas bancarias por más de 800 millones de pesos son las que tiene el director de la CFE en el país, MANUEL BARTLETT DIAZ…De los cuales solamente declaró tener 50 millones…Pero ya salió a decir San Presidente LÓPEZ que no es cierto…Dice el presidente LÓPEZ que son cosas de los conservadores y de los que no quieren que se construya el Aeropuerto de Santa Lucía…Ya de esta manera el mesías tropical “santificó” a BARLETT de todos sus pecados…Y sobre todo lo limpió de sus corruptelas…Que en México el presidente te limpie de estas cosas es algo parecido a ganarte el paraíso…Se le olvidó al presidente cuando en sus tiempos de fiero opositor al sistema anterior señalaba a BARLETT de haber sido quien maquinó el gran fraude electoral contra CUAUHTEMOC CÁRDENAS para darle la presidencia a CARLOS SALINAS DE GORTARI…Lo dicho, puedes ser el más sinvergüenza de México…Pero si te conviertes a la cuarta transformación todos tus delitos serán eliminados…Viva México!…Se eligió la nueva mesa directiva de padres de familia del CBTa local quedando como presidente ENRIQUE ENRIQUEZ HERNÁNDEZ y VALENTINA PALOMO ARAUJO como suplente…La asamblea estuvo presidida por el director LEONEL CÓRDOVA MONTES…La elección se desarrolló el pasado viernes por la mañana en el auditorio de la propia institución de nivel medio superior de aquí de Soto la Marina…Nuestro reconocimiento al grupo operativo de Servicios Públicos a cargo de EMILIO HINOJOSA pues todos los días se les puede ver trabajando en diferentes acciones en la zona urbana de Soto la Marina…En días pasados tuvieron mucha chamba cortando y tirando árboles que se derrumbaron algunos por la lluvia y otros por ser ya muy viejos…Pues déjenme decirles que el director de SEBIEN local PEDRO MARES JUÁREZ fue el Coordinador de la pasada cabalgata que encabezó el presidente municipal ABEL GÁMEZ de las tunas a esta localidad…Esto con motivo de la celebración por el 269 Aniversario de la Fundación de Soto la Marina…La cabalgata resultó todo un éxito en cuanto al número de jinetes cabalgantes que hicieron eco de la invitación que se les hiciera en tiempo y forma así como el desarrollo de la misma hasta su culminación…Felicidades PEDRO!…Me dice la titular del CREDE en Soto la Marina MARIA DOLORES CASTRO que afortunadamente no se reportan daños a la infraestructura física de las escuelas de la zona golfo norte por las lluvias de la semana pasada…Le hicimos esta pregunta porque fue en esa parte del municipio donde precisamente se presentaron las lluvias más intensas y es que por ejemplo en la zona centro y sur del municipio las precipitaciones pluviales no fueron tan importantes…La semana pasada estuvo en Soto la Marina la Secretaria General de MORENA en Tamaulipas NANCY RUIZ…Encabezó una reunión de trabajo político con mujeres que son militantes unas y simpatizantes otras en el salón de actos del poblado Lázaro Cárdenas…El evento en referencia con las mujeres de Morena de este municipio lo organizó y coordinó la señora IMELDA PAVÓN VALDÉS…Por cierto la señora IMELDA PAVÓN es esposa de don ALEJANDRO ZÚÑIGA y se desempeñó durante un pequeño lapso del gobierno de HABIEL MEDINA como Directora del Sistema DIF…En el evento en mención la Secretaria General de MORENA se manifestó porque las mujeres vayan por más y mejores espacios de participación política…También es verdad y no es cosa mía que el nombre de la señora IMELDA PAVÓN se encuentra dentro del radar de la probable candidatura de MORENA en Soto la Marina…Que al tema le falta tiempo todavía, es igual de cierto…Hablando de mujeres que están participando en la política municipal de hoy en día, pues ARACELI ROSALES GARZA se desempeña como Secretaria General del Comité local de la CNC al lado del líder MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA…ARACELI es priista de siempre y es nativa del Ejido El Saladito…Otra de las féminas que siempre ha formado parte de las filas del tricolor es SILVIA INFANTE GALVÁN…En otro orden de ideas, se dice que en MORENA le van a cerrar al ex alcalde priista TEMO ARELLANO toda posibilidad de ser el abanderado por la presidencia municipal en el 2021…Aseguran en Ciudad Victoria que a ARTEMIO lo ven con malos ojos, políticamente hablando, los de la cuarta transformación, que según esto, porque ha desfilado por tres partidos distintos, en apenas un año…Que no tiene credibilidad…Y por ello es que dicen que el de Los Arroyos no tiene cabida por allá…Sabe!…De manera personal creo que el buen TEMO se debió de haber quedado dentro del PAN después de haber apoyado al ahora alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Digo, si su cariño por el PRI se le había acabado, era mejor que hubiera seguido envuelto en los vientos de cambio…Pero ahora no es bien visto ni entre sus ex compañeros del PRI…Como tampoco tiene el amparo de la gente del PAN…Y en MORENA le tienen un expediente negativo…Malo el asunto, para este ex alcalde que vivió sus tiempos de gloria con el gobernador MANUEL CAVAZOS…Pero lo que no se le puede negar a TEMO más allá de su comportamiento político es que sigue siendo una persona que es bien vista por bastante gente de Soto la Marina…TEMO es buena persona…Sin la menor de las dudas…Pero en el tema político, la verdad es que no pasa por el mejor de sus momentos…Por otro lado, en el evento de las mujeres de MORENA que se llevó a cabo en el salón de actos de Lázaro Cárdenas, me pareció ver a LUPITA MARTINEZ de la Colonia 20 de Noviembre…A no ser que la haya confundido…También me llegan reportes dignos de todo crédito en cuanto a que LUPITA OYERVIDES de la colonia Juventud Revolucionaria anda a todo lo que da dentro de las filas de MORENA…Aunque en el evento de las mujeres no se le vio por ahí…En fin, que poco a poco se van presentando movimientos dentro de los diferentes partidos políticos que tienen vida en nuestro municipio…El éxodo de elementos que jugaron en unos partidos se empieza a presentar rumbo a diferentes destinos…Los que estaban allá, ahora se les puede ver acá…Y viceversa…Que hoy en día ya no es un pecado…También es verdad…Si lo hacen los meros grandes…Entonces, que se puede esperar de quienes solamente han sido utilizados como burros de carga en las campañas?…También es verdad que si existe un nido de desleales y vividores es precisamente en la arena política…En la política abundan los abrazos y las caras de felicidad mutuas…Pero el cuchillo de la traición siempre anda desenvainado…Abundan los grillos que cada tres años juran y perjuran amor y fidelidad al que está en el poder…Pero apenas escuchan el nombre del probable sucesor y cual manada de búfalos corren a jurarle esa misma lealtad al que se apresta a recibir el poder…Satisfecho es como se encuentra, el párroco JOSE LUIS OBREGÓN, tanto por la asistencia de familias, como por el desarrollo de las actividades que se realizaron dentro de las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de la Consolación, mismas que llegaron a su, fin la semana pasada…La semana pasada pudimos entrevistar por estas calles de DIOS al estimado amigo MOY FONSECA…MOY expende pan de la Panadería Pan y Más de esta localidad y los fines de semana cuando le caen contratos se pone la vestimenta y adquiere la personalidad del Payasito Chirrimplin…Esto es bueno, pues ambas actividades son honestas y dignas, las cuales le permiten llevar el sustento diario al hogar, sin tener nada de qué avergonzarse…La maestra LEYZA OLIVIA BARRERA SALAZAR recibió su nombramiento definitivo como Directora la semana pasada en Ciudad Victoria de manos del encargado del despacho de la SET, MARIO MONROY así como del líder de la Sección 30 del SNTE, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ…De esta manera la Directora de la Técnica 12 culminó su período de inducción y de manera oficial ya tiene su clave definitiva de Directora…Felicidades!…El líder de la Delegación de Pensionados y Jubilados del sector educativo de Soto la Marina APOLONIO VERDIN SÁNCHEZ cumplió años el pasado jueves por lo que fue muy felicitado por sus compañeros y compañeras así como también cumplió la maestra LORENZA SALAÍS quien recibió múltiples parabienes…El festejo que se desarrolló dentro del marco de una reunión de trabajo se llevó a cabo en el salón de eventos del Restaurant Los Primos de Soto la Marina…Pocos saben que el médico veterinario ESTEBAN PONCE es el Presidente del Comisariado del Ejido Lázaro Cárdenas…Una buena decisión la que tomaron sus compañeros al elegirlo…Si partimos del punto de que es un elemento joven…Sin cosas que se le cuestionen…Buena decisión…Por otra parte, el pasado fin de semana ya se estaba instalando el techo duro al Parque de Beisbol de esta cabecera municipal…Se veía muy bonito…Al parecer es de teja…A todo lujo es como se ve a la distancia…La Asociación Civil Manos Tamaulipecas que Ayudan de Corazón AC, que fue fundada en Soto la Marina por TOÑO HINOJOSA ARELLANO y que actualmente preside JORGE BOCANEGRA SALAZAR, está invitando a la sociedad para que asistan a la Conferencia Magistral que dictará el Oficial Mayor de la SET, HECTOR MARTIN GARZA GONZÁLEZ el próximo sábado en el el Restaurant del Hotel Los Generales…El evento se denomina Diálogo por la Educación y el principal tema a tratar es el de Avances y Retos de la nueva Reforma Educativa…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…