POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- MORENA construye en la arena legislativa nacional a sus fuerzas aliadas, como lo hizo en su momento el PRI con el PARM y más tarde con el Verde Ecologista. De ahí que el diputado federal reynosense Armando Zertuche Zuani de Morena, en una inexplicable renuncia lo haga para sumarse a la bancada del Partido del Trabajo, la misma que apenas este martes figuraba (como 4ª fuerza) entre la propuesta del Partido del Presidente López Obrador, para presidir la Mesa Directiva dentro del “paquete” de negociaciones que finalmente no procedió, pero quedó clara la intención de apoyo al PT, alineado al partido en el poder.

Y es que nadie renuncia de un partido fuerte para irse a uno débil, salvo por instrucciones superiores, y ese fue el caso de Zertuche Zuani, elemento muy cercano a JR Gómez Leal.

Otro elemento removido fue la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra del PES, quien pasó a fortalecer al PT, ella también es de Reynosa. Usted dirá y porque debilitar al Partido Encuentro Social (que perdió registro), las condiciones con respecto al Partido del Trabajo son que este es la 4ª fuerza, pero al quedar la Ley Orgánica como estaba, después de la renuncia de Porfirio Muñoz Ledo, y el jalón de orejas Presidencial a Morena por querer “agandallarse” la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, lo que queda es hacer del PT 3ª fuerza y desplazar de ese lugar al PRI, y en esas andan.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados se rotará entre las tres principales fuerzas políticas, un año cada quien, en este caso Morena ya ejerció el 1er año, sigue el PAN como 2ª fuerza y el PRI como 3ra.

Pero son tan obvios, que será muy notorio el “acarreo” de diputados al PT y no faltarán las denuncias, porque es más de lo mismo que intentaban el martes en la Cámara de Diputados, sólo que con otro procedimiento.

La circunstancias es que ahora con estas 2 adquisiciones para el PT, pasa de 33 curules a 35 y de aquí a un año seguramente le irán sumando otros diputados para alcanzar y superar a la tercera fuerza que es el PRI, este tiene 47 diputados. Quizá hasta le puedan dar una rasurada a la bancada Tricolor, propiciando bajar el número de sus diputados, casos como diputados independientes, o que pasen a otro partido aunque no sea el PT, la cuestión es construir una tercera fuerza alineada con Morena

Por otra parte ya se cocina la reforma al estatuto orgánico de la Cámara de Diputados en la que figuran 4 fuerzas políticas, pero entraría en vigor hasta la próxima legislatura.

Siguen sin ponerse de acuerdo morenistas, panistas y demás partidos menores y ventilando sus propuestas sin acordar antes, de ahí que este miércoles fue rechazada la Mesa Directiva encabezada por una panista.

Definitivamente falta oficio político.

2.- Casi la tercera parte de los votos que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República fueron del medio rural, de 30 millones de sufragios, más de 9 millones fueron del campo, seguramente esto explica el interés del hoy Presidente de dedicarle dos días a las unidades hospitalarias del IMSS de las que visitará 4 y les dedicará dos horas a cada hospital, por eso no es un accidente que fueran agendadas en sábado y domingo cuando los hombres y mujeres de este sector están disponibles, y acostumbran sus asambleas.

Los Presidente de México de todos los tiempos han hecho política a través de giras en los estados, que los acerca con el ciudadano de a pie y AMLO no es la excepción. No sólo tiene que cuidar los 9 millones de votos de adeptos que se identificaron con él en 2018, sino rescatar los más de 8 millones que entregaron su voto a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade.

De esta gira tendríamos que esperar compromisos del mandatario nacional para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del medio rural, no sólo en el tema de la atención de salud, sino otros que les quejan y que han sido olvidados por instituciones como la SEDATU y Bienestar Social de la Federación y que tienen que ver con la vivienda, servicios públicos, educación, falta de universidades en ciertos puntos geográficos. Sabemos que el otro sector de productores del campo, a los que no les han llegado apoyos, son otra historia y no la que está escribiendo la actual administración.

Lo que haga o diga el Presidente este fin de semana en favor de las familias del medio rural de Tamaulipas tendrá proyección nacional, es en el campo a donde la radio y la televisión tienen mayor influencia por ser la forma más socorridas de entretenimiento.

Sin embargo el voto mayoritario de Tamaulipas está en sus grandes ciudades, donde el principal reclamo es la inseguridad. El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha estado tocando puertas al respecto, con diagnóstico en mano de lo que se requiere, porque la Policía Estatal es complementaria de las actuaciones del Gobierno Federal y no al revés; mientras que la Guardia Nacional tampoco está orientada a la problemática del crimen organizado.

Sólo el Ejército y la Marina son las instituciones que hasta ahora habían realizado una actuación efectiva y Tamaulipas requiere que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que integran el Ejército Mexicano y la Armada Nacional, es decir el Presidente de la República, gire instrucciones precisas para salvaguardad la seguridad de los habitantes de esta entidad.

Ojalá el Presidente López Obrador no sólo escuche al Gobernador García Cabeza de Vaca, sino que deje constancia pública y precisa de lo que está dispuesto a hacer por los tamaulipecos, los que generan riqueza al estado, a las arcas públicas federales y que en reciprocidad demanda el apoyo decidido de su Gobierno Federal.

LAS INDISCRECIONES:

Que los Morenistas no aprobaron la reforma a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados porque la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le expresó a Mario Delgado, Presidente de la Junta de Coordinación Política, que la bancada de Morena le estaba creando un problema al Presidente y les pidió no aprobarla. Esto consta en un audio filtrado y ahora investigan quien grabó y difundió esa llamada, buscan al responsable para sancionarlo.

El Presidente López Obrador consideró como una “vergüenza” la intención de Morena de modificar la ley por intereses personales o de grupo. A esto Mario Delgado declaró que: “No tenemos nada de qué avergonzarnos, no hubo abuso, ni agandalle”.

Ahí tiene Usted el dato, por el grupo retrocedió en su propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Congreso, más bien la pospuso, pero los morenistas la aprobarán para que entre en vigor para la próxima legislatura.

Total que hay malestar entre los diputados morenistas porque primero les dan línea y luego les jala la rienda y de paso regañados.

El regaño está bien merecido por su falta de capacidad para armar acuerdos colegiados, tener mayoría no les da el absolutismo, por lo menos ejercerlo tendría un costo político. La circunstancia es que ya cumplen un año y todavía les falta mucho por aprender.